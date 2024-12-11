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Hangi Dünya Starından İlham Aldı? Altın Kelebek'te Marula Benzetilen Bülent Ersoy'dan Laf Sokmalı Cevap!

Hangi Dünya Starından İlham Aldı? Altın Kelebek'te Marula Benzetilen Bülent Ersoy'dan Laf Sokmalı Cevap!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
11.12.2024 - 09:12

Bu sene 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bu yıl da dopdolu geçti. Büyük bir heyecanla takip edilen gecede sayısız kaos yaşandı. Kombinlerse bambaşka bir konu başlığı açtı. Burada ipi göğüsleyen isimlerden biri olan Bülent Ersoy yemyeşil kıyafetiyle öne çıktı.

Dev bir marula benzetilip sosyal medyanın diline düşen Diva konuya dair sessizliğini ilk kez bozdu. Instagram hesabından açıklama yapan Ersoy, hangi dünya yıldızından ilham aldığını söylerken millete de fena çaktı.

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Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Pantene Altın Kelebek Ödül Törenlerinin bu sene 50.'si gerçekleşti. Geceye damga vuran türlü türlü olaylar yaşandı. Töreni ekranlarının başında takip etmeyenler bile sosyal medya sayesinde hemen hemen her detayı öğrendi.

Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Pantene Altın Kelebek Ödül Törenlerinin bu sene 50.'si gerçekleşti. Geceye damga vuran türlü türlü olaylar yaşandı. Töreni ekranlarının başında takip etmeyenler bile sosyal medya sayesinde hemen hemen her detayı öğrendi.

Oldukça uzun bir zamandır hasret kaldığımız türden bir gece oldu bu sefer. Gerek kaosları, gerek potları, gerek komik anları gerekse de görenleri şoke eden kombinleriyle...

Oldukça uzun bir zamandır hasret kaldığımız türden bir gece oldu bu sefer. Gerek kaosları, gerek potları, gerek komik anları gerekse de görenleri şoke eden kombinleriyle...

Kombin konusuyla gecenin en dikkat çeken çeken isimlerinden biri yine ve yeniden Bülent Ersoy oldu tabii ki!

Kombin konusuyla gecenin en dikkat çeken çeken isimlerinden biri yine ve yeniden Bülent Ersoy oldu tabii ki!

50. Yıl Özel Ödülü alan Diva, sahnede yaptığı ödül konuşmasının yanı sıra dev bir marul ve Dubai Çikolatasına benzetilen yemyeşil kombiniyle görenleri fena afallattı.

50. Yıl Özel Ödülü alan Diva, sahnede yaptığı ödül konuşmasının yanı sıra dev bir marul ve Dubai Çikolatasına benzetilen yemyeşil kombiniyle görenleri fena afallattı.

Detaylar...

Kombini yüzünden sosyal medyadaki goygoyculardan yine nasibini alan Diva o günden sonra ilk kez açıklama yaptı.

Kombini yüzünden sosyal medyadaki goygoyculardan yine nasibini alan Diva o günden sonra ilk kez açıklama yaptı.
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Ersoy şarkıları, dansları ve ikonik kombinleriyle dünyayı kendine hayran bırakan Rihanna'dan ilham aldığını açıklarken açtı ağzını yumdu gözünü!

Ersoy şarkıları, dansları ve ikonik kombinleriyle dünyayı kendine hayran bırakan Rihanna'dan ilham aldığını açıklarken açtı ağzını yumdu gözünü!

"Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleri ile nacizane bendeniz’e beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba BÜLENT ERSOY hastamı diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocamaaannnn bir teşekkür borçluyum. Beni hiç merak etmeyiniz… Son derece sağlıklı, huzurlu, mutlu bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim."

"Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleri ile nacizane bendeniz’e beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba BÜLENT ERSOY hastamı diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocamaaannnn bir teşekkür borçluyum. Beni hiç merak etmeyiniz… Son derece sağlıklı, huzurlu, mutlu bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim."

'Ödül töreninde sadece sahneye ulaşmak için bana çok fazla yol yürüttükleri ve de birazda heyecanım dolayısı ile sesim titremiş olabilir, ama patlamaya hazır bomba gibiyim maaşallah.

Öyle olmasam zaten işlerden işlere koşuşturamaz ve sahnelerimde 3 saat insanların beğenilerine mazhar olamazdım. Şimdi gelelim hadsizlik yaparak beni yorumları ile üzebileceklerini zanneden vizyonsuz kıskanç bir avuç insana karşı söyleyecek olduğum sözlere!'

"Dünya çapındaki modacılar ile çalışan yine dünya çapındaki bir artist madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş giydirilmiş ve takdir görmüş bende bu pardösüyü bende giyip bu büyük ödülü bu kıyafet ile almalıyım diyerek muhterem kişilerin karşısına bu tafta pardesü ile çıktım. Kumaşımda ipek şantunk tafta ve Paris’ten Çokta güzel yaptım ooooohhhhh… SEFAM OLSUN DÜŞMANLARIM ÇATIIIRRR ÇATIR ÇATLASINLAR…"

"Dünya çapındaki modacılar ile çalışan yine dünya çapındaki bir artist madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş giydirilmiş ve takdir görmüş bende bu pardösüyü bende giyip bu büyük ödülü bu kıyafet ile almalıyım diyerek muhterem kişilerin karşısına bu tafta pardesü ile çıktım. Kumaşımda ipek şantunk tafta ve Paris’ten Çokta güzel yaptım ooooohhhhh… SEFAM OLSUN DÜŞMANLARIM ÇATIIIRRR ÇATIR ÇATLASINLAR…"

'Ayrıca kaldıki şunu herkes çok iyi bilsinki ben çuvalda giysem BEN YİNE BÜLENT ERSOYUM YİNE BÜLENT ERSOYUM YİNE BÜLENT ERSOYUM… benim ruhumda herzaman marjinallik yatar ben hiçbirzaman sıradan olmadım ve olmamda ve bu sonsuza dek de böylece devam edecek ve siz vizyonsuz kıskanç bir avuç insanlarda beni sonsuza dek böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz

Siz konuşuyorsunuz, ben kazanıyorum. Fiyatım artıyor. Canımıda hiç acıtamıyor beni üzemiyorsunuz. Beni ancak güldürüyorsunuz Hadi konuşun konuşun, devam edin! Hahahahahahah!😂😂😂😂'

Rihanna, Bülent Ersoy'a ilham olan bu kombini de 2021 yılında düzenlenen Met Gala gecesinde giymişti.

Rihanna, Bülent Ersoy'a ilham olan bu kombini de 2021 yılında düzenlenen Met Gala gecesinde giymişti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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