Hangi Dünya Starından İlham Aldı? Altın Kelebek'te Marula Benzetilen Bülent Ersoy'dan Laf Sokmalı Cevap!

Bu sene 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bu yıl da dopdolu geçti. Büyük bir heyecanla takip edilen gecede sayısız kaos yaşandı. Kombinlerse bambaşka bir konu başlığı açtı. Burada ipi göğüsleyen isimlerden biri olan Bülent Ersoy yemyeşil kıyafetiyle öne çıktı.

Dev bir marula benzetilip sosyal medyanın diline düşen Diva konuya dair sessizliğini ilk kez bozdu. Instagram hesabından açıklama yapan Ersoy, hangi dünya yıldızından ilham aldığını söylerken millete de fena çaktı.