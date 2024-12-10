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Ünlü Fenomen Sude Alkış Abisi Hakkındaki İstismar İddialarına İlk Kez Cevap Verdi!

Ünlü Fenomen Sude Alkış Abisi Hakkındaki İstismar İddialarına İlk Kez Cevap Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
10.12.2024 - 17:44

Sanal dünyada günden güne popülerlik kazanan isimler var biliyorsunuz. Çektiği videolarla bu listenin üst sıralarında yer alanlardan biri de Sude Alkış! Kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine kavuşan genç fenomen bu sefer bambaşka bir konuyla gündem geldi. Sude Alkış sosyal medya hesabından abisi hakkındaki cinsel istismar iddialarına ilk kez cevap verdi.

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Sude Alkış ilk kez, Mustafa Sandal'ın ikonik şarkısı 'Aya Benzer'deki dansını taklit ettiği bir video ile Youtube'a giriş yapmıştı.

Sude Alkış ilk kez, Mustafa Sandal'ın ikonik şarkısı 'Aya Benzer'deki dansını taklit ettiği bir video ile Youtube'a giriş yapmıştı.

O zamandan sonra ürettiği içerikleriyle geniş bir kitle tarafından tanınırlık elde etmeyi başardı kendisi.

O zamandan sonra ürettiği içerikleriyle geniş bir kitle tarafından tanınırlık elde etmeyi başardı kendisi.

Zaman zaman açıklamaları, kombinleri ve paylaşımlarıyla öne çıkan Sude Alkış bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.

Zaman zaman açıklamaları, kombinleri ve paylaşımlarıyla öne çıkan Sude Alkış bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.

Bunun nedeniyse, genç fenomenin abisi Seçkin Alkış hakkında ortaya atılan iddiaların yayılmasıydı.

Bunun nedeniyse, genç fenomenin abisi Seçkin Alkış hakkında ortaya atılan iddiaların yayılmasıydı.

Abisi hakkındaki cinsel istismar iddiaları sonrası ilk kez paylaşım yapan Sude Alkış "Hakkımda yapılan yorumları üzülerek takip ediyorum" ifadelerini kullandı. Açıklamasına "Abim hakkında yapılan bir şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda yargılama süreci hala devam ediyor. Süreç devam ettiği için bu konuda herhangi bir şey söylemem doğru değil. Ancak bir şey söyleyemiyor olmam, bu yaşananları meşrulaştırdığım ya da ileri sürülen iddiaları itibarsızlaştırdığım anlamına gelmiyor" diyerek devam etti.

Abisi hakkındaki cinsel istismar iddiaları sonrası ilk kez paylaşım yapan Sude Alkış "Hakkımda yapılan yorumları üzülerek takip ediyorum" ifadelerini kullandı. Açıklamasına "Abim hakkında yapılan bir şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda yargılama süreci hala devam ediyor. Süreç devam ettiği için bu konuda herhangi bir şey söylemem doğru değil. Ancak bir şey söyleyemiyor olmam, bu yaşananları meşrulaştırdığım ya da ileri sürülen iddiaları itibarsızlaştırdığım anlamına gelmiyor" diyerek devam etti.

'Tam aksine, bu sürecin doğru şekilde yürütülmesini ve maddi gerçeğe ulaşmasını destekliyorum.

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Abimin akli dengesinin yerinde olmadığına dair bir iddia hiçbir zaman gündeme gelmedi. Onu bu şekilde aklamaya çalıştığımız kesinlikle gerçek değil.

Abimin içinde bulunduğu bu sürecin sorumluluğunun bana yüklenmesini ve onun arkasında duruyormuşum gibi bir algı yaratılmasını kesinlikle kabul etmiyorum.

Ben bu konunun içerisinde değilim. Destekçisi de değilim. Olmayacağım.

Ayrıca dosya kapsamında dahi olmayan delilleri gerçekmiş gibi gösterip; ben, annem ve babam hakkında iftiraya varan, gerçek dışı paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında en yakın zamanda hukuki süreci başlatacağım.

Gerçekten çok üzgünüm.

Sevgiler, Sude.'

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Sude Alkış'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz...

Sude Alkış'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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