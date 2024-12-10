Ünlü Fenomen Sude Alkış Abisi Hakkındaki İstismar İddialarına İlk Kez Cevap Verdi!

'Tam aksine, bu sürecin doğru şekilde yürütülmesini ve maddi gerçeğe ulaşmasını destekliyorum.

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Abimin akli dengesinin yerinde olmadığına dair bir iddia hiçbir zaman gündeme gelmedi. Onu bu şekilde aklamaya çalıştığımız kesinlikle gerçek değil.

Abimin içinde bulunduğu bu sürecin sorumluluğunun bana yüklenmesini ve onun arkasında duruyormuşum gibi bir algı yaratılmasını kesinlikle kabul etmiyorum.

Ben bu konunun içerisinde değilim. Destekçisi de değilim. Olmayacağım.

Ayrıca dosya kapsamında dahi olmayan delilleri gerçekmiş gibi gösterip; ben, annem ve babam hakkında iftiraya varan, gerçek dışı paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında en yakın zamanda hukuki süreci başlatacağım.

Gerçekten çok üzgünüm.

Sevgiler, Sude.'