Biz Onu Six Pack Şovundan Anlamıştık: Cem Yılmaz'dan Oğlu Kemal Hakkındaki 'Veliaht' Sorusuna Sporcu Cevabı!
Biz Onu Six Pack Şovundan Anlamıştık: Cem Yılmaz'dan Oğlu Kemal Hakkındaki 'Veliaht' Sorusuna Sporcu Cevabı!
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun evliliğinden dünyaya Kemal gözümüzün önünde büyüyen çocuklardan biri oldu. Geçtiğimiz aylarda Disneyland pozlarıyla son halini gördüğümüz Kemal'in six pack şovu da ağızları açık bırakmıştı. Gazete Magazin'in haberine göre; Cem Yılmaz, oğlu Kemal hakkında gelen 'veliaht' sorusuna verdiği sporcu cevabıyla dikkat çekti.
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Özellikle son dönemlerde gerek özel hayatı gerekse de bi' acayip sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Cem Yılmaz adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Hatırlarsınız, ünlü komedyen 2012 yılında Ahu Yağtu'yla nikah masasına oturmuştu. Aşklarıyla o dönem magazinin en favori çiftlerinden olan arasına giren ikili evlendikten kısa bir süre sonra bebek haberi vermiş, aynı yıl oğullarını kucaklarına almıştı.
Evlilikleri bir yıl süren ve tek celsede sorunsuz şekilde boşanan ünlü çift biricik oğulları Kemal'le yine gündeme gelmeye devam etti.
Gözümüzün önünde büyüyen oğluyla Disneyland çıkarması yapan Cem Yılmaz'ın paylaştığı pozlar çok konuşulmuştu.
Görenler "Vay be, kocaman delikanlı olmuş!" demekten de kendini alamamıştı...
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Daha sonra da babası Cem'in "Ferit abin seni Pete Davidson'a benzetmiş" demesi üzerine sözü alan Kemal, "ben biliyorum zaten, Pete Davidson'un aynısıyım" diyerek konuya noktasını koymuştu.
Gazete Magazin'in haberine göre; Cem Yılmaz'a "Selam kızlar! Oğlum çok yakışıklı gördüğünüz gibi ❤️Allah bir yerden alıyor bi yere veriyor" dediği oğlu Kemal hakkında 'veliaht' sorusu soruldu.
Komedi dünyasına yön veren Cem Yılmaz, "Benim işlere merakı yok, sporcu kendisi... Basketbol oynuyor. Yaratıcı bir çocuk yazıp çiziyor ama onun tutkusu spor" diyerek açıklama yaptı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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