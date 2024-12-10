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Google 2024 Yılının Arama Trendlerini Açıkladı: Bu Yıl En Çok Hangi Ünlü Oyuncu Arandı?

Google 2024 Yılının Arama Trendlerini Açıkladı: Bu Yıl En Çok Hangi Ünlü Oyuncu Arandı?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
10.12.2024 - 13:53

Google 2024 yılında en çok aranan kelimelerin açık listesini paylaştı. Google Türkiye'nin 2024 yılına ait arama trendlerinde ünlü isimler damga vurdu. Ülke genelinde en çok ünlü ismin aratıldığı da merak konusu oldu. Gelin, bu sene Türkiye'de en çok hangi ünlünün adı aranmış birlikte görelim...

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Google her sene olduğu gibi bu sene de 2024 yılı boyunca Türkiye'de en çok aranan kelimelerin listesini açıkladı.

Google her sene olduğu gibi bu sene de 2024 yılı boyunca Türkiye'de en çok aranan kelimelerin listesini açıkladı.

Aranan konular ve kelimeler belirli kategorilere ayrılarak internet kullancıları ile paylaşıldı. Bu konuda en çok merak edilenlerden biri ise 'ünlü oyuncular' konusu oldu.

Aranan konular ve kelimeler belirli kategorilere ayrılarak internet kullancıları ile paylaşıldı. Bu konuda en çok merak edilenlerden biri ise 'ünlü oyuncular' konusu oldu.

Hadi gelin, Google Türkiye'de 2024 yılında en çok hangi oyuncunun aratıldığını birlikte görelim...

Hadi gelin, Google Türkiye'de 2024 yılında en çok hangi oyuncunun aratıldığını birlikte görelim...

10. Serkan Keskin

10. Serkan Keskin

9. Ali Burak Ceylan

9. Ali Burak Ceylan
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8. Settar Tanrıöğen

8. Settar Tanrıöğen

7. Uraz Kaygılaroğlu

7. Uraz Kaygılaroğlu

6. Yılmaz Erdoğan

6. Yılmaz Erdoğan

5. Demet Evgar

5. Demet Evgar

4. Erdal Beşikçioğlu

4. Erdal Beşikçioğlu
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3. Kadir İnanır

3. Kadir İnanır

2. Gamze Özçelik

2. Gamze Özçelik

1. Hazar Ergüçlü

1. Hazar Ergüçlü

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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