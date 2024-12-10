Google 2024 Yılının Arama Trendlerini Açıkladı: Bu Yıl En Çok Hangi Ünlü Oyuncu Arandı?

Google 2024 yılında en çok aranan kelimelerin açık listesini paylaştı. Google Türkiye'nin 2024 yılına ait arama trendlerinde ünlü isimler damga vurdu. Ülke genelinde en çok ünlü ismin aratıldığı da merak konusu oldu. Gelin, bu sene Türkiye'de en çok hangi ünlünün adı aranmış birlikte görelim...