Yıllardır Altın Kelebek Ödüllerini Sunan Çağla Şıkel'in En Şık Tören Kostümü Seçiyoruz!
Yıllardır Altın Kelebek Ödüllerini Sunan Çağla Şıkel'in En Şık Tören Kostümü Seçiyoruz!
Çağla Şıkel, ülkemizin en prestijli gecelerinden olan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin vazgeçilmez sunucusu oldu. Cem Davran'la birlikte geceyi unutulmaz kılan ünlü manken her sene büyüleyici kombinlere imza atıyor.
Hadi gelin Çağla Şıkel'in 2018'den bu yana Altın Kelebek için giydiği ışıltılı kombinlere bir göz atıp içlerinden en şık olanı seçelim...
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45. Altın Kelebek Ödülleri (2018) - 1
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45. Altın Kelebek Ödülleri (2018) - 2
45. Altın Kelebek Ödülleri (2018) - 3
46. Altın Kelebek Ödülleri (2020) - 1
46. Altın Kelebek Ödülleri (2020) - 2
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47. Altın Kelebek Ödülleri (2021) - 1
47. Altın Kelebek Ödülleri (2021) - 2
48. Altın Kelebek Ödülleri (2022) - 1
48. Altın Kelebek Ödülleri (2022) - 2
49. Altın Kelebek Ödülleri (2023) - 1
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49. Altın Kelebek Ödülleri (2023) - 2
50. Altın Kelebek Ödülleri (2024) - 1
50. Altın Kelebek Ödülleri (2024) - 2
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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