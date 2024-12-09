Yasemin Sakallıoğlu Altın Kelebek'te Ödül Konuşması Yaparken Bazı Dekoltelere Fena Laf Çarptı!

Her sene yoğun ilgi ve heyecanla izlenen ödül törenlerinin başında gelen Pantene Altın Kelebek gecesi yine epey hareketli geçti. Unutulmaz anların yaşandığı gecede gergin olaylar kadar güldüren dakikalar da yaşandı. Yüzlerimizi epey gülümseten isimlerden biri de şüphesiz Yasemin Sakallıoğlu oldu. 'En İyi Dijital İçerik Üretici Ödülü' alan Sakallıoğlu, göndermeli ödül konuşmasıyla tüm salonu gülmekten kırdı geçirdi.