Yasemin Sakallıoğlu Altın Kelebek'te Ödül Konuşması Yaparken Bazı Dekoltelere Fena Laf Çarptı!
Yasemin Sakallıoğlu Altın Kelebek'te Ödül Konuşması Yaparken Bazı Dekoltelere Fena Laf Çarptı!
Her sene yoğun ilgi ve heyecanla izlenen ödül törenlerinin başında gelen Pantene Altın Kelebek gecesi yine epey hareketli geçti. Unutulmaz anların yaşandığı gecede gergin olaylar kadar güldüren dakikalar da yaşandı. Yüzlerimizi epey gülümseten isimlerden biri de şüphesiz Yasemin Sakallıoğlu oldu. 'En İyi Dijital İçerik Üretici Ödülü' alan Sakallıoğlu, göndermeli ödül konuşmasıyla tüm salonu gülmekten kırdı geçirdi.
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Geçtiğimiz gece düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde sayamayacağımız kadar çok detay geceye damga vurdu.
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Sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü ismin boy gösterdiği gecede öne çıkan isimlerden biri hiç şüphesiz ki Yasemin Sakallıoğlu oldu.
Gecede Tülin Şahin'in elinden 'En İyi Dijital Kadın İçerik Üretici' ödülünü alan sempatik isim ödül konuşmasıyla yine farkını belli etti.
"Bu akşam hayatımda en çok teşekkür duyduğum akşam. Beni çok etkiledi" diyerek konuşmaya başlayan Sakallıoğlu'nun "Çok da sıcakladım. Battaniye giymişim. Tasarımcım sağ olsun dünyadaki bütün dekolteleri dengelemek adına beni boğazıma kadar giydirdi" diyerek yaptığı göndermeli konuşması tüm salonu kahkahaya boğdu.
"İsmini söyleyemediği ödülün adını söylemek isterim. En azından bu akşam ne aldığım belli olsun. 'En İyi Dijital İçerik Üretici Ödülü'nü aldım ve bunu etkileşimin en kötü olduğu saatte aldım. O yüzden kendimi ödülsüz paylaştım ki fotoğrafım yeteri kadar beğeni alsın. Ödülü yarın başka bir kıyafetle paylaşacağım. Teşekkür ediyorum. Bir kişiye teşekkür etmek istiyorum yoksa eve giremem. Annem ortalığı ayağa kaldırdı. Belki de Altın Kelebek uygulamasına ilk defa bu kadar 65 yaş üstü kadın girip önce saç dibini belirleyip sonra bana oy vermiştir. O yüzden anneme çok teşekkür ediyorum."
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Yasemin Sakallıoğlu'nun göndermeli bulunan konuşması kullanıcılar arasında tartışmaya neden oldu:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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