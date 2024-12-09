Aydilge'nin Ses Getiren ‘Cıstak’ Şarkısı Eleştirisine Rapçi Ceza da Kayıtsız Kalamadı!

'Bu önlenemez bir şey. Çünkü global olarak basın medya gençler bu şekilde etkileniyor. Her çeşit müzik yapan insan var. Kimi daha ahlaklı, kimi daha açık ya da kapalı. Ama sonuçta baktığınız zaman çoğu zaman çoğunlukla halk da dinliyor. Demek ki bir tercih meselesi. Bu yüzden kimsenin yazdığına yorumladığına karışmak istemiyorum. Benim yolum belli. O yüzden karşıyım ya da olumlu bakıyorum demek istemiyorum.”