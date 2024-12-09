Aydilge'nin Ses Getiren ‘Cıstak’ Şarkısı Eleştirisine Rapçi Ceza da Kayıtsız Kalamadı!
Aydilge'nin Ses Getiren ‘Cıstak’ Şarkısı Eleştirisine Rapçi Ceza da Kayıtsız Kalamadı!
Spotify'ın her sene yaptığı gibi bu sene de yıllık müzik karneleri açıklanmıştı. Bu sonuçlara göre Türkiye'nin en çok dinlediği şarkı Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' olmuştu. Kısa sürede tartışma yaratan sonuçların ardından Aydilge, şarkının sözlerine ateş püskürmüştü. Geçtiğimiz akşam Altın Kelebek törenlerine katılan rapçi Ceza, Aydilge'nin sözleri üzerine çekinik verdiği cevapla dikkat çekti.
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Her yıl sonu büyük bir merakla beklenen Spotify Wrapped, geçtiğimiz günlerde açıklandı biliyorsunuz. Türkiye'nin en çok dinlediği 'Cıstak' şarkısının sözleriyse büyük tartışma konusu olmuştu.
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Gündem olan şarkıyı "gıda zehirlenmesi" olarak adlandırarak, parçanın zirveye oturmasına ateş püsküren tek sanatçı olan Aydilge,
'Cıstak' şarkısının yapımcısı İbrahim Tilaver'se Aydilge'yi hedef alıp ünlü şarkıcıyı 'Kiralık Aşk' dizisinin jenerik müziğiyle vurmaya kalkmıştı.
Geçtiğimiz akşam düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Töreninde 'En İyi Rapçi' ödülünü alan Ceza'ya ram da bu konu yöneltildi
Aydilge'nin sözleri karşısında bir nebze tarafsız kalan Ceza, “Dünya genelinde maalesef böyle. Maalesef derken bazı insanlar memnun değil böyle söylemlerden. Ama sokak dili çok fazla rap müziğe yansımaya başladı. Sadece rap müzikte de değil" diyerek devam etti:
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İşte Ceza'nın açıklaması...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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