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Aydilge'nin Ses Getiren ‘Cıstak’ Şarkısı Eleştirisine Rapçi Ceza da Kayıtsız Kalamadı!

Aydilge'nin Ses Getiren ‘Cıstak’ Şarkısı Eleştirisine Rapçi Ceza da Kayıtsız Kalamadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
09.12.2024 - 22:19

Spotify'ın her sene yaptığı gibi bu sene de yıllık müzik karneleri açıklanmıştı. Bu sonuçlara göre Türkiye'nin en çok dinlediği şarkı Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' olmuştu. Kısa sürede tartışma yaratan sonuçların ardından Aydilge, şarkının sözlerine ateş püskürmüştü. Geçtiğimiz akşam Altın Kelebek törenlerine katılan rapçi Ceza, Aydilge'nin sözleri üzerine çekinik verdiği cevapla dikkat çekti.

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Her yıl sonu büyük bir merakla beklenen Spotify Wrapped, geçtiğimiz günlerde açıklandı biliyorsunuz. Türkiye'nin en çok dinlediği 'Cıstak' şarkısının sözleriyse büyük tartışma konusu olmuştu.

Her yıl sonu büyük bir merakla beklenen Spotify Wrapped, geçtiğimiz günlerde açıklandı biliyorsunuz. Türkiye'nin en çok dinlediği 'Cıstak' şarkısının sözleriyse büyük tartışma konusu olmuştu.

Gündem olan şarkıyı "gıda zehirlenmesi" olarak adlandırarak, parçanın zirveye oturmasına ateş püsküren tek sanatçı olan Aydilge,

Gündem olan şarkıyı "gıda zehirlenmesi" olarak adlandırarak, parçanın zirveye oturmasına ateş püsküren tek sanatçı olan Aydilge,

'...Kadını içine girip çıkılacak bir aparattan ibaret görmeye meyilli olduğumuz bir gerçek. Bu şarkılar uzaydan gelmiyor yani. İçimizden çıkıyor ama şarkı sözü diyip geçmek yerine bu tarz sözlerin nasıl da bu kültürü pekiştirdiğini, normalleştirdiğini unutmayalım.'

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

'Cıstak' şarkısının yapımcısı İbrahim Tilaver'se Aydilge'yi hedef alıp ünlü şarkıcıyı 'Kiralık Aşk' dizisinin jenerik müziğiyle vurmaya kalkmıştı.

'Cıstak' şarkısının yapımcısı İbrahim Tilaver'se Aydilge'yi hedef alıp ünlü şarkıcıyı 'Kiralık Aşk' dizisinin jenerik müziğiyle vurmaya kalkmıştı.

Daha sonra da paylaştığı özür metniyle öne çıkmıştı:

Geçtiğimiz akşam düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Töreninde 'En İyi Rapçi' ödülünü alan Ceza'ya ram da bu konu yöneltildi

Geçtiğimiz akşam düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Töreninde 'En İyi Rapçi' ödülünü alan Ceza'ya ram da bu konu yöneltildi

Aydilge'nin sözleri karşısında bir nebze tarafsız kalan Ceza, “Dünya genelinde maalesef böyle. Maalesef derken bazı insanlar memnun değil böyle söylemlerden. Ama sokak dili çok fazla rap müziğe yansımaya başladı. Sadece rap müzikte de değil" diyerek devam etti:

Aydilge'nin sözleri karşısında bir nebze tarafsız kalan Ceza, “Dünya genelinde maalesef böyle. Maalesef derken bazı insanlar memnun değil böyle söylemlerden. Ama sokak dili çok fazla rap müziğe yansımaya başladı. Sadece rap müzikte de değil" diyerek devam etti:

'Bu önlenemez bir şey. Çünkü global olarak basın medya gençler bu şekilde etkileniyor. Her çeşit müzik yapan insan var. Kimi daha ahlaklı, kimi daha açık ya da kapalı. Ama sonuçta baktığınız zaman çoğu zaman çoğunlukla halk da dinliyor. Demek ki bir tercih meselesi. Bu yüzden kimsenin yazdığına yorumladığına karışmak istemiyorum. Benim yolum belli. O yüzden karşıyım ya da olumlu bakıyorum demek istemiyorum.”

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İşte Ceza'nın açıklaması...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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