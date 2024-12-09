'En İyi Çocuk Oyuncu' Oldu: Leyla'nın Sevimli Miniği Melisa Duru Ünal Altın Kelebek'te Şirinliğiyle Büyüledi
'En İyi Çocuk Oyuncu' Oldu: Leyla'nın Sevimli Miniği Melisa Duru Ünal Altın Kelebek'te Şirinliğiyle Büyüledi
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri dün akşam Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunumuyla sahiplerini buldu. Her dakikasında farklı bir olayın yaşandığı gecede konuşulacak çok fazla an vardı. Kimileri kaoslarla öne çıksa da kimileri de gülümsetmeyi başardı. Bu isimlerin başında hiç şüphesiz 'Leyla' dizisinin minik oyuncusu Melisa Duru Ünal vardı. Ödül konuşması yaparken özgüvenine hayran kaldığımız sevimli çocuk oyuncu tatlılığıyla herkesin gözlerinden kalpler çıkardı.
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Geçtiğimiz gece 50.'ine şahitlik ettiğimiz Pantene Altın Kelebek Ödülleri yine eşsiz bir törenle sahiplerini buldu.
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Son birkaç yıldır olduğu gibi bu sene de Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede neler oldu neler...
Pek çok yetişkinin ödül aldığı gecede merakla beklenen yegane anlardan biri de çocuk oyuncuların Altın Kelebek'lerini alıp ödül konuşması yaptığı dakikalar oluyor.
"Ne söyleyecekler acaba?" diye hepimizi meraklandırırken, büyüklere ders niteliğinde konuşmalar yapıyorlar. Elbette bu sene de öyle oldu! Sandık Kokusu dizisindeki performansıyla 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünü alan Sarp Kaan Altınçapa konuşmasıyla hepimizi duygulandırdı.
Sarp Kaan, bu gecede 'En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü Melisa Duru Ünal ile paylaştı. İki ufaklık ödülünü Sinem Kobal'ın elinden aldı.
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'Çocuktan Al Haberi' programıyla hayatımıza girip şimdilerde 'Leyla: Hayat Aşk Adalet' dizisinde alkış toplayan bir performansa imza atan Melisa Duru Ünal'ın da ödül konuşması çok beğenildi.
Güler yüzü ve sevimliliğiyle gözlerden kalpler çıkaran minik oyuncunun doğallığı ve özgüveni de görenleri hayran bıraktı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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