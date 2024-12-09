'En İyi Çocuk Oyuncu' Oldu: Leyla'nın Sevimli Miniği Melisa Duru Ünal Altın Kelebek'te Şirinliğiyle Büyüledi

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri dün akşam Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunumuyla sahiplerini buldu. Her dakikasında farklı bir olayın yaşandığı gecede konuşulacak çok fazla an vardı. Kimileri kaoslarla öne çıksa da kimileri de gülümsetmeyi başardı. Bu isimlerin başında hiç şüphesiz 'Leyla' dizisinin minik oyuncusu Melisa Duru Ünal vardı. Ödül konuşması yaparken özgüvenine hayran kaldığımız sevimli çocuk oyuncu tatlılığıyla herkesin gözlerinden kalpler çıkardı.