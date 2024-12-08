Aksanı Dert Oldu: Melisa Döngel'in Holding Dizisindeki İngilizce Performansı Tartışma Yarattı!
Aksanı Dert Oldu: Melisa Döngel'in Holding Dizisindeki İngilizce Performansı Tartışma Yarattı!
Melisa Döngel açıklamalarıyla sıkça magazin manşetlerine damgasını vuruyor biliyorsunuz ki. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla kombinlerini de konuşturan ünlü güzelin bu sefer gündem olmasındaki neden Döngel'in 'Holding' dizisindeki İngilizce performansı oldu. Kimileri ünlü oyuncunun aksanını çok beğenirken kimileri de fena topa tuttu.
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'Aşk Mantık İntikam' dizisiyle ilk kez başrolde yer alan Melisa Döngel kadrosunda olduğu her yapımla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Güzelliği, çalkantılı aşk hayatı, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça magazin gündemine yerleşiyor.
Kombinleriyle de bolca adından söz ettiren Döngel'in tarzını çok beğenenler olduğu kadar geçersiz not verenler de oluyor.
Melisa Döngel'in bu sefer gündem olmasının nedeni de ekranların yeni yapımı Holding dizisinde canlandırdığı 'Sema Altınordu' karakteriyle öne çıktı.
Bu sefer de Döngel'in dizide İngilizce konuştuğu sahnedeki performansı sosyal medyaya damga vurdu.
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Önce o çok konuşulan sahneyi buraya bırakalım...
Melisa Döngel'in İngilizce aksanı sosyal medyada tartışma yarattı:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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zaten türk aksanı diye birşey yok ona türk aksanı denmez resmi olarak üç aksan ingiliz amerikan ve avustralya