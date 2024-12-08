Mustafa Sandal ve Gülben Ergen'den Esad Rejimi Çöktüğü İçin Ülkelerine Dönecek Suriyelilere Mesaj!
Mustafa Sandal ve Gülben Ergen'den Esad Rejimi Çöktüğü İçin Ülkelerine Dönecek Suriyelilere Mesaj!
Suriye'de 13 yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşın ardından bugün önemli bir olay yaşandı. Suriye’deki silahlı muhalifler başkent Şam’ı ele geçirdikten sonra Beşar Esad rejiminin çöktüğünü duyurdu. Ülkemizdeki Suriyeliler aldıkları haber sonrası sokaklara dökülüp kutlamalara başladı. Kendi ülkelerine döneceklerini söyleyen gençlerin videoları da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Mustafa Sandal ve Gülben Ergen'in X (Twitter) paylaşımları dikkat çekti.
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27 Kasım'da, Suriye'nin Halep ilinin batı kesiminde, Esad rejimi güçleri ve muhalif silahlı gruplar arasında bir çatışma patlak vermişti. Muhalif silahlı grupların başkent üzerindeki hakimiyetlerini artırmaları sonucunda, Esad rejimi 8 Aralık sabahı başkent kontrolünün tamamını hızla yitirdi
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Beşar Esad'ın Şam'ı terk etmesinin ardından, 61 yıllık Baas rejimi bu sabah itibariyle sona ermiş oldu.
Esad'ın bilinmeyen bir yere kaçmasının ardından Şam'da halk sokaklara dökülüp heykelleri yıkmaya başladı. Bunun ardından da kutlamalar başladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Esad rejiminin çökmesinin ardından yaptığı ilk açıklamasında ülkemizdeki mültecilerin güvenli şekilde geri dönüşü için gerekli adımların atılacağını duyurdu.
İç savaşın sona ermesinden sonra ülkemizde yaşayan Suriyeliler de sokaklara dökülerek sevinçlerini yaşadı.
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Suriyeli gençlerin "Ülkemize dönmenin vakti geldi. Türkiye'yi özleyeceğiz. Aramızda dostluk bağı kalır. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir hatamız varsa tüm Suriyeliler adına özür diliyorum” sözleri sonrası ünlü isimler tepkisiz kalamadı. İlk isimlerden biri Mustafa Sandal oldu.
Sandal, gençlerin videosunu "Hadi inşallah. Yolunuz açık olsun!" notuyla paylaştı.
Yorumsuz geçmeden isimlerden biri de Gülben Ergen oldu. Ünlü şarkıcı "Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Rica ederiz⚫️" ifadelerini kullandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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