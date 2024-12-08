Yine Ünlü Cenazesi Yine Aynı Utanç: Annesini Son Yolculuğuna Uğurlayan Mahsun Kırmızıgül'e Büyük Ayıp!
Yine Ünlü Cenazesi Yine Aynı Utanç: Annesini Son Yolculuğuna Uğurlayan Mahsun Kırmızıgül'e Büyük Ayıp!
Annesi Faike Arık'ı kaybeden Mahsun Kırmızıgül, cenaze namazı için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii'ne gitmişti. Son görevini yapmak isteyen ünlü sanatçı kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar yüzünden zor anlar yaşadı. Kırmızıgül'e yapılan saygısızlığı gören duyarlı vatandaşlar selfie çılgınlarını uzaklaştırmak istedi. Ortaya çıkan görüntülerse bir kez da insanlık sorgulattı.
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Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül aldığı acı haberle sarsıldı. Geçtiğimiz yıl verdiği bir konserde alzheimer olduğunu duyurduğu annesi hayatını kaybetti.
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İstanbul'da hayatını kaybeden Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına katılanlar arasında CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş gibi isimler de vardı.
Daha önce Şener Şen, Cihat Tamer gibi isimlerin başına gelen saygısızca olay bu sefer de anne acısı yaşayan Mahsun Kırmızıgül'ün başına geldi.
Annesini son yolculuğuna uğurlamak için camiye yürüdüğü anlarda gözyaşlarına hakim olamazken selfie çılgınları yine kendini gösterdi.
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Ortaya çıkan manzara görenlere "Pes artık!" dedirtti:
Gördükleri manzara karşısında sinirlerine hakim olamayan sosyal medya kullanıcıları da tepki göstermekten çekinmedi:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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