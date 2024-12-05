Ölümden Dönmüştü: Taburcu Olan Reha Muhtar İlk Paylaşımını Yapıp Son Halini Gösterdi!
Ölümden Dönmüştü: Taburcu Olan Reha Muhtar İlk Paylaşımını Yapıp Son Halini Gösterdi!
Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren Reha Muhtar kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti. Bir süre önce taburcu edilen Muhtar eski sağlığına kavuşmaya başladı. Birkaç hafta önce ilk kez görüntülenmiş ve eski eşine laf sokmuştu. Yardımsız yürüyemediği görülen Reha Muhtar geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapıp son halini ilk kez gösterdi.
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Gazeteci Reha Muhtar, 20 Ağustos günü evinde düşerek beyin kanaması geçirmişti. Kazanın ardından apar topar hastaneye kaldırılıp sonrasında Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edilen ünlü televizyoncu solunum cihazına bağlanarak entübe edilmişti.
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Kendisi hastanede canıyla boğuşurken ailesi feci şekilde birbirine girmişti. Eski eşleri Deniz Uğur ve Nilüfer arasındaki 'çocuk kaçırma' kaosu patlak vermiş ve gündeme bomba gibi düşmüştü.
Hayati tehlikeyi atlatan Muhtar, geçtiğimiz haftalarda kaldığı hastaneden taburcu edilip evine gönderilmişti.
Hastane çıkışından sonra ilk kez sokakta görüntülenen Reha Muhtar'ın yardımsız yürüyemediği görülmüştü. Muhabirlerle sohbet ederken “Sağlık hayatta en önemli şey. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil” demişti.
Ünlü televizyoncu taburcu olmasının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya başladı.
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Reha Muhtar fotoğrafını "Merhaba hayat" notuyla paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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