"Herkes Her Şeyimi Aldı": Beyin Kanaması Geçirip Entübe Edilen Reha Muhtar Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi!
"Herkes Her Şeyimi Aldı": Beyin Kanaması Geçirip Entübe Edilen Reha Muhtar Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi!
Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçirip bir süre sonra da entübe edilen Reha Muhtar eski sağlığına kavuşmaya başladı. Uzun zaman yoğun bakımda yatırılan Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi.
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Gazeteci Reha Muhtar, 20 Ağustos günü evinde düşerek beyin kanaması geçirdikten sonra apar topar hastaneye kaldırılmıştı.Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edilen ünlü televizyoncu solunum cihazına bağlanarak entübe edildiği haberiyle sevenlerini korkutmuştu.
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65 yaşındaki Reha Muhtar'ın tedavisi uzunca bir süre yoğun bakımda devam etmişti. Kendisinin sağlık durumu da haftalar boyu ciddiyetini korumuştu.
Reha Muhtar hastanede yatarken ailesi fena şekilde karışmıştı. Eski eşleri Deniz Uğur ve Nilüfer arasında 'çocuk kaçırma' kaosu yaşanmıştı.
Gazetecinin son durumu hakkında açıklama yapan Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'yla birlikte hastane çıkışı görüntülenmiş ve 'İyiye gidiyor' demişti.
Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu edilen Reha Muhtar, sağlığına kavuştuktan sonra Bebek'te Aramızda Kalmasın kameraları tarafından ilk kez görüntülendi .
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Arkadaşlarının desteğiyle yürüyebilen Muhtar, Umut Ünver'e açıklamalarda da bulundu. Ünlü gazeteci, taburcu olduktan sonraki ilk röportajında “Sağlık hayatta en önemli şey. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil” dedi.
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