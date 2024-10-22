Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"Herkes Her Şeyimi Aldı": Beyin Kanaması Geçirip Entübe Edilen Reha Muhtar Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi!

"Herkes Her Şeyimi Aldı": Beyin Kanaması Geçirip Entübe Edilen Reha Muhtar Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.10.2024 - 13:41

Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçirip bir süre sonra da entübe edilen Reha Muhtar eski sağlığına kavuşmaya başladı. Uzun zaman yoğun bakımda yatırılan Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gazeteci Reha Muhtar, 20 Ağustos günü evinde düşerek beyin kanaması geçirdikten sonra apar topar hastaneye kaldırılmıştı.Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edilen ünlü televizyoncu solunum cihazına bağlanarak entübe edildiği haberiyle sevenlerini korkutmuştu.

Gazeteci Reha Muhtar, 20 Ağustos günü evinde düşerek beyin kanaması geçirdikten sonra apar topar hastaneye kaldırılmıştı.Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edilen ünlü televizyoncu solunum cihazına bağlanarak entübe edildiği haberiyle sevenlerini korkutmuştu.

65 yaşındaki Reha Muhtar'ın tedavisi uzunca bir süre yoğun bakımda devam etmişti. Kendisinin sağlık durumu da haftalar boyu ciddiyetini korumuştu.

65 yaşındaki Reha Muhtar'ın tedavisi uzunca bir süre yoğun bakımda devam etmişti. Kendisinin sağlık durumu da haftalar boyu ciddiyetini korumuştu.

Reha Muhtar hastanede yatarken ailesi fena şekilde karışmıştı. Eski eşleri Deniz Uğur ve Nilüfer arasında 'çocuk kaçırma' kaosu yaşanmıştı.

Reha Muhtar hastanede yatarken ailesi fena şekilde karışmıştı. Eski eşleri Deniz Uğur ve Nilüfer arasında 'çocuk kaçırma' kaosu yaşanmıştı.

Söz konusu iddiayı içeriğimizde vermiştik:

Gazetecinin son durumu hakkında açıklama yapan Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'yla birlikte hastane çıkışı görüntülenmiş ve 'İyiye gidiyor' demişti.

Gazetecinin son durumu hakkında açıklama yapan Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'yla birlikte hastane çıkışı görüntülenmiş ve 'İyiye gidiyor' demişti.

O anları da içeriğimizde vermiştik:

Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu edilen Reha Muhtar, sağlığına kavuştuktan sonra Bebek'te Aramızda Kalmasın kameraları tarafından ilk kez görüntülendi .

Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu edilen Reha Muhtar, sağlığına kavuştuktan sonra Bebek'te Aramızda Kalmasın kameraları tarafından ilk kez görüntülendi .
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arkadaşlarının desteğiyle yürüyebilen Muhtar, Umut Ünver'e açıklamalarda da bulundu. Ünlü gazeteci, taburcu olduktan sonraki ilk röportajında “Sağlık hayatta en önemli şey. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil” dedi.

Arkadaşlarının desteğiyle yürüyebilen Muhtar, Umut Ünver'e açıklamalarda da bulundu. Ünlü gazeteci, taburcu olduktan sonraki ilk röportajında “Sağlık hayatta en önemli şey. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil” dedi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
7
3
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın