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Deniz Uğur'la 'Çocuk Kaçırma' Kaosu Yaşayan Nilüfer Kızıyla Birlikte Reha Muhtar’ı Ziyaret Etti!

Deniz Uğur'la 'Çocuk Kaçırma' Kaosu Yaşayan Nilüfer Kızıyla Birlikte Reha Muhtar’ı Ziyaret Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.09.2024 - 17:02

Nilüfer, evinde geçirdiği kaza sonrası beyin kanaması geçiren ve geçtiğimiz günlerde ikinci kez entübe edilen eski eşi Reha Muhtar'ı ziyaret etti. Kızıyla birlikte hastane çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcı, Deniz Uğur ve çocuk kaçırma iddiası sorularıyla birlikte ortamdan hızla uzaklaştı.

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Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan Reha Muhtar entübe edilip yoğun bakıma alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan Reha Muhtar entübe edilip yoğun bakıma alınmıştı.

Özel bir hastaneye kaldırılan gazetecinin başına gelenlerden sonra ailesi arasında büyük bir kaos çıkmış ve eski eşler arasında ipler fena gerilmişti.

Özel bir hastaneye kaldırılan gazetecinin başına gelenlerden sonra ailesi arasında büyük bir kaos çıkmış ve eski eşler arasında ipler fena gerilmişti.

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun olayın perde arkasındaki iddiayla herkesi şoke etmişti. Uğur'un oğlu Poyraz'ın bir diğer eski eş Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığı iddiası fitilleri ateşlemişti.

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun olayın perde arkasındaki iddiayla herkesi şoke etmişti. Uğur'un oğlu Poyraz'ın bir diğer eski eş Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığı iddiası fitilleri ateşlemişti.

Detayları içeriğimizde vermiştik:

Deniz Uğur'un "Çocuğumu arıyorum sabahtan beri Ayşe Nazlı ve Nilüfer almış çocuğu götürmüş, göstermiyorlar bana. Haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım ben bir anne olarak niye bunları yaşıyorum arkadaşlar?" açıklaması da gündemi hareketlendirmişti.

Deniz Uğur'un "Çocuğumu arıyorum sabahtan beri Ayşe Nazlı ve Nilüfer almış çocuğu götürmüş, göstermiyorlar bana. Haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım ben bir anne olarak niye bunları yaşıyorum arkadaşlar?" açıklaması da gündemi hareketlendirmişti.

Haklarındaki iddiaları hiçbir şekilde kabul etmeyen Nilüfer'le Reha Muhtar'ın müşterek kızı Ayşe Nazlı Yumlu'dan "Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz" tepkisi gelmişti.

Haklarındaki iddiaları hiçbir şekilde kabul etmeyen Nilüfer'le Reha Muhtar'ın müşterek kızı Ayşe Nazlı Yumlu'dan "Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz" tepkisi gelmişti.

Nilüfer'in açıklamasını da içeriğimizde vermiştik:

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Annesi Deniz Uğur'un "kaçırılma" iddasını yalanlayan Poyraz, halinden gayet memnun olduğunu ve babası Reha Muhtar'ın evinde kalmak istediğini belirttiği bir video paylaşmıştı.

Annesi Deniz Uğur'un "kaçırılma" iddasını yalanlayan Poyraz, halinden gayet memnun olduğunu ve babası Reha Muhtar'ın evinde kalmak istediğini belirttiği bir video paylaşmıştı.

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Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın haberine göre; uzun süre gündemde kalan Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'yla birlikte Reha Muhtar'ı hastanede ziyarete gitti.

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın haberine göre; uzun süre gündemde kalan Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'yla birlikte Reha Muhtar'ı hastanede ziyarete gitti.

Eski eşinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Nilüfer "Gayet iyi daha da iyi olacak. Zamana ihtiyaç var. Oturuyordu, sohbet ettik. Ben gayet iyi gördüm. Biraz yorgun" ifadelerini kullandı.

Eski eşinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Nilüfer "Gayet iyi daha da iyi olacak. Zamana ihtiyaç var. Oturuyordu, sohbet ettik. Ben gayet iyi gördüm. Biraz yorgun" ifadelerini kullandı.

Deniz Uğur’la aralarında yaşanan gergin süreçten Reha Muhtar'ın haberi olmadığını belirten ünlü şarkıcı konuyla ilgili sorular gelmeye başlayınca hızla uzaklaştı.

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