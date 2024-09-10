Deniz Uğur'la 'Çocuk Kaçırma' Kaosu Yaşayan Nilüfer Kızıyla Birlikte Reha Muhtar’ı Ziyaret Etti!

Nilüfer, evinde geçirdiği kaza sonrası beyin kanaması geçiren ve geçtiğimiz günlerde ikinci kez entübe edilen eski eşi Reha Muhtar'ı ziyaret etti. Kızıyla birlikte hastane çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcı, Deniz Uğur ve çocuk kaçırma iddiası sorularıyla birlikte ortamdan hızla uzaklaştı.