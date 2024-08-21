Polisler Yalıya Geldi: Reha Muhtar'ın Kaçırıldığı İddia Edilen Oğlu Poyraz Annesi Deniz Uğur'a Teslim Edilecek
Polisler Yalıya Geldi: Reha Muhtar'ın Kaçırıldığı İddia Edilen Oğlu Poyraz Annesi Deniz Uğur'a Teslim Edilecek
Magazin Burada'nın haberine göre Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığı iddia edilen Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ın babasına ait olan Baltalimanı’ndaki yalıda polis denetiminde olduğu ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kazayla beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilip yoğun bakıma alındıktan sonra ailesi arasında anbean büyüyen bir kaos çıktı.
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Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ın bir diğer eski eşi Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını iddia etmesiyle başlayan olay, geçtiğimiz saatlerde Poyraz'ın annesine teslim edilmesi yönünde çıkan mahkeme kararıyla sona ermişti. Daha doğrusu öyle olacağını sanmıştık.
Anne Deniz Uğur'un, "Hukuk yerini buldu. Oğlum derhal teslim edilsin!" çıkışının ardından günlerdir gündemden düşmeyen Poyraz'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.
Annesini yalanlayarak kaçırılmadığını söyleyen Poyraz, halinden gayet memnun olduğunu ve babasının evinde kalmak istediğini belirtti. Videosuna Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da etiketledi.
Az önce olayla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Babasına ait olan Baltalimanı’ndaki yalıda olduğu tespit edilen Poyraz'ın polis denetiminde olduğu ortaya çıktı.
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Deniz Uğur’un bugün basın toplantısında “çetecilik ve çocuk kaçırma” suçlarıyla itham ettiği Ayşe Nazlı Yumlu’nun ise evde olmadığı bildirildi.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce evde denetlenen Poyraz Muhtar, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından annesi Deniz Uğur’a teslim edilecek.
İşte o anlar:
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