Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Polisler Yalıya Geldi: Reha Muhtar'ın Kaçırıldığı İddia Edilen Oğlu Poyraz Annesi Deniz Uğur'a Teslim Edilecek

Polisler Yalıya Geldi: Reha Muhtar'ın Kaçırıldığı İddia Edilen Oğlu Poyraz Annesi Deniz Uğur'a Teslim Edilecek

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 01:34

Magazin Burada'nın haberine göre Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığı iddia edilen Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ın babasına ait olan Baltalimanı’ndaki yalıda polis denetiminde olduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kazayla beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilip yoğun bakıma alındıktan sonra ailesi arasında anbean büyüyen bir kaos çıktı.

Geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kazayla beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilip yoğun bakıma alındıktan sonra ailesi arasında anbean büyüyen bir kaos çıktı.

Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ın bir diğer eski eşi Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını iddia etmesiyle başlayan olay, geçtiğimiz saatlerde Poyraz'ın annesine teslim edilmesi yönünde çıkan mahkeme kararıyla sona ermişti. Daha doğrusu öyle olacağını sanmıştık.

Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ın bir diğer eski eşi Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını iddia etmesiyle başlayan olay, geçtiğimiz saatlerde Poyraz'ın annesine teslim edilmesi yönünde çıkan mahkeme kararıyla sona ermişti. Daha doğrusu öyle olacağını sanmıştık.

Mahkeme kararını Nilüfer'e seslenerek duyuran Deniz Uğur'un paylaşımından bu yazımızda bahsetmiştik:

Anne Deniz Uğur'un, "Hukuk yerini buldu. Oğlum derhal teslim edilsin!" çıkışının ardından günlerdir gündemden düşmeyen Poyraz'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.

Anne Deniz Uğur'un, "Hukuk yerini buldu. Oğlum derhal teslim edilsin!" çıkışının ardından günlerdir gündemden düşmeyen Poyraz'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.

Annesini yalanlayarak kaçırılmadığını söyleyen Poyraz, halinden gayet memnun olduğunu ve babasının evinde kalmak istediğini belirtti. Videosuna Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da etiketledi.

Annesini yalanlayarak kaçırılmadığını söyleyen Poyraz, halinden gayet memnun olduğunu ve babasının evinde kalmak istediğini belirtti. Videosuna Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da etiketledi.

Kaçıranlar için Poyraz'ın videosunun tüm detayları da burada:

Az önce olayla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Babasına ait olan Baltalimanı’ndaki yalıda olduğu tespit edilen Poyraz'ın polis denetiminde olduğu ortaya çıktı.

Az önce olayla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Babasına ait olan Baltalimanı’ndaki yalıda olduğu tespit edilen Poyraz'ın polis denetiminde olduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Deniz Uğur’un bugün basın toplantısında “çetecilik ve çocuk kaçırma” suçlarıyla itham ettiği Ayşe Nazlı Yumlu’nun ise evde olmadığı bildirildi.

Deniz Uğur’un bugün basın toplantısında “çetecilik ve çocuk kaçırma” suçlarıyla itham ettiği Ayşe Nazlı Yumlu’nun ise evde olmadığı bildirildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce evde denetlenen Poyraz Muhtar, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından annesi Deniz Uğur’a teslim edilecek.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce evde denetlenen Poyraz Muhtar, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından annesi Deniz Uğur’a teslim edilecek.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın