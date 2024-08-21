Polisler Yalıya Geldi: Reha Muhtar'ın Kaçırıldığı İddia Edilen Oğlu Poyraz Annesi Deniz Uğur'a Teslim Edilecek

Magazin Burada'nın haberine göre Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığı iddia edilen Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ın babasına ait olan Baltalimanı’ndaki yalıda polis denetiminde olduğu ortaya çıktı.