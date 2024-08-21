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Hiç Yakışmadı: Ajda Pekkan Taklidi Yaparken Ağzını Yüzünü Büzen Işın Karaca Sinirleri Hoplattı!

Hiç Yakışmadı: Ajda Pekkan Taklidi Yaparken Ağzını Yüzünü Büzen Işın Karaca Sinirleri Hoplattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 00:26

Geçtiğimiz gün verdiği konserde Ajda Pekkan'ı taklit etmeye karar veren Işın Karaca, Süperstar'ın estetikleriyle alay ettiği anlarla büyük tepki çekti.

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Şarkılarıyla kalplerde taht kurmuş, kendine has sesi ve tarzıyla öne çıkan Işın Karaca'yı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Şarkılarıyla kalplerde taht kurmuş, kendine has sesi ve tarzıyla öne çıkan Işın Karaca'yı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Yalnızca konserleriyle değil, gündemdeki konulara veya magazin kaoslarına yaptığı çarpıcı yorumlarla da gündeme gelen Işın Karaca, yine tepki çeken bir meseleyle gündeme oturmuş durumda!

Yalnızca konserleriyle değil, gündemdeki konulara veya magazin kaoslarına yaptığı çarpıcı yorumlarla da gündeme gelen Işın Karaca, yine tepki çeken bir meseleyle gündeme oturmuş durumda!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz 12 Haziran'da Süperstar, Ajda Pekkan ve Arkadaşları konseriyle büyük ses getirmişti. Orada bulunan ve sahne alan "arkadaşlarından" biri de Işın Karaca'ydı.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz 12 Haziran'da Süperstar, Ajda Pekkan ve Arkadaşları konseriyle büyük ses getirmişti. Orada bulunan ve sahne alan "arkadaşlarından" biri de Işın Karaca'ydı.

Ajda Pekkan ve Işın Karaca'nın beraber şarkı söylediği anlarda Karaca aniden yükselince atik davranan Ajda Pekkan, kendisinin mikrofonunu aynen aşağı indirmişti. Kaçıranlar için o anlardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Birkaç saat önce yine bir Ajda Pekkan & Işın Karaca meselesi patlak verdi... Geçtiğimiz günkü sahnesinde Ajda Pekkan'ı taklit etmeye karar veren Işın Karaca epey tepki çekti.

Birkaç saat önce yine bir Ajda Pekkan & Işın Karaca meselesi patlak verdi... Geçtiğimiz günkü sahnesinde Ajda Pekkan'ı taklit etmeye karar veren Işın Karaca epey tepki çekti.

Ajda Pekkan'ın estetiklerine gönderme yapan Işın Karaca'nın, çok sevdiği Süperstar'ı taklit ederken ağzını yüzünü büzüp bu şakayı uzun tutması sosyal medya kullanıcılarının "bu hiç yakışmadı" tepkisini vermesine ve sinirlerinin hoplamasına sebep oldu.

Ajda Pekkan'ın estetiklerine gönderme yapan Işın Karaca'nın, çok sevdiği Süperstar'ı taklit ederken ağzını yüzünü büzüp bu şakayı uzun tutması sosyal medya kullanıcılarının "bu hiç yakışmadı" tepkisini vermesine ve sinirlerinin hoplamasına sebep oldu.

Buyrun, önce o anları beraber izleyelim...

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Sonra da kimler ne demiş ona bakalım! 👇

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım! 👇

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