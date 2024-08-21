Annesini Yalanlandı: Kaçırıldığı İddia Edilen Reha Muhtar'ın Oğlu Poyraz'dan Adalet Bakanına Çağrı!

'Merhaba, sosyal medyada sürekli görüyorum annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götü diye ve beni götürdü. Benim burada kedim var köpeğim var, onlara bakmam gerekiyor. Cihan abim var komşumuz, ablam var Ayşe Nazlı. Bakın ben evdeyim ve burada mutluyum. Cihan abiyle Beşiktaş maçları izliyoruz, PS5 oynuyoruz. Ben burada çok mutluyum, başka bir yere hiç gitmek istemiyorum' açıklamasında bulundu.

Paylaşımına da Adalet Bakanlığı'yla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketledi...