Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Annesini Yalanlandı: Kaçırıldığı İddia Edilen Reha Muhtar'ın Oğlu Poyraz'dan Adalet Bakanına Çağrı!

Annesini Yalanlandı: Kaçırıldığı İddia Edilen Reha Muhtar'ın Oğlu Poyraz'dan Adalet Bakanına Çağrı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 21:52

Deniz Uğur'un Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Poyraz Muhtar, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak annesinin yanına dönmek istemediğini açıkladı. Paylaşımına, Adalet Bakanlığı'yla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kazayla beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilip yoğun bakıma alınmıştı. Reha Muhtar'ın durumu ciddiyetini hala korurken, aile arasında büyük bir çatışma çıktı.

Geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kazayla beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilip yoğun bakıma alınmıştı. Reha Muhtar'ın durumu ciddiyetini hala korurken, aile arasında büyük bir çatışma çıktı.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un "Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı oğlum Poyraz'ı kaçırdı" iddiası üzerine başlayan kaos, geçtiğimiz saatlerde Poyraz'ın anneye teslim edilmesi yönündeki mahkeme kararıyla sona ermişti.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un "Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı oğlum Poyraz'ı kaçırdı" iddiası üzerine başlayan kaos, geçtiğimiz saatlerde Poyraz'ın anneye teslim edilmesi yönündeki mahkeme kararıyla sona ermişti.

Kaçıranlar için olayın başından sonuna tüm detaylarında bu yazımızda:

Mahkeme kararı çıkar çıkmaz Nilüfer'e seslenen Deniz Uğur'un açıklamasına da bu yazımızda yer vermiştik:

Birkaç dakika önce sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Kaçırıldığı iddia edilen ve mahkeme kararıyla annesine teslim edilmesi beklenen 14 yaşındaki Poyraz, sosyal medya hesabından bir video yalanlayarak annesini yalanladı.

Birkaç dakika önce sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Kaçırıldığı iddia edilen ve mahkeme kararıyla annesine teslim edilmesi beklenen 14 yaşındaki Poyraz, sosyal medya hesabından bir video yalanlayarak annesini yalanladı.

'Merhaba, sosyal medyada sürekli görüyorum annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götü diye ve beni götürdü. Benim burada kedim var köpeğim var, onlara bakmam gerekiyor. Cihan abim var komşumuz, ablam var Ayşe Nazlı. Bakın ben evdeyim ve burada mutluyum. Cihan abiyle Beşiktaş maçları izliyoruz, PS5 oynuyoruz. Ben burada çok mutluyum, başka bir yere hiç gitmek istemiyorum' açıklamasında bulundu. 

Paylaşımına da Adalet Bakanlığı'yla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketledi...

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın