Annesini Yalanlandı: Kaçırıldığı İddia Edilen Reha Muhtar'ın Oğlu Poyraz'dan Adalet Bakanına Çağrı!
Annesini Yalanlandı: Kaçırıldığı İddia Edilen Reha Muhtar'ın Oğlu Poyraz'dan Adalet Bakanına Çağrı!
Deniz Uğur'un Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Poyraz Muhtar, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak annesinin yanına dönmek istemediğini açıkladı. Paylaşımına, Adalet Bakanlığı'yla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketledi.
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Geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kazayla beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilip yoğun bakıma alınmıştı. Reha Muhtar'ın durumu ciddiyetini hala korurken, aile arasında büyük bir çatışma çıktı.
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Mutlaka denk gelmişsinizdir, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un "Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı oğlum Poyraz'ı kaçırdı" iddiası üzerine başlayan kaos, geçtiğimiz saatlerde Poyraz'ın anneye teslim edilmesi yönündeki mahkeme kararıyla sona ermişti.
Birkaç dakika önce sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Kaçırıldığı iddia edilen ve mahkeme kararıyla annesine teslim edilmesi beklenen 14 yaşındaki Poyraz, sosyal medya hesabından bir video yalanlayarak annesini yalanladı.
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