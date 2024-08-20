İflas Haberlerini Takmadı: Romantizmini Konuşturmayı Seçen Kadir Doğulu Hamile Eşi Neslihan Atagül'e Düştü!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ün desteğiyle kurduğu Alim Yapım isimli şirket iflas etti. Her yerde iflas haberleri ve Doğulu'ya dava açmaya hazırlanan mağdurlar konuşulurken iddiaları hiçe sayan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün doğum gününü kutladı. Herkesin merakla beklediği 'göbek' fotoğrafını atarak konuyu değiştirmeyi tercih etti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş