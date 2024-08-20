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İflas Haberlerini Takmadı: Romantizmini Konuşturmayı Seçen Kadir Doğulu Hamile Eşi Neslihan Atagül'e Düştü!

İflas Haberlerini Takmadı: Romantizmini Konuşturmayı Seçen Kadir Doğulu Hamile Eşi Neslihan Atagül'e Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 23:47

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ün desteğiyle kurduğu Alim Yapım isimli şirket iflas etti. Her yerde iflas haberleri ve Doğulu'ya dava açmaya hazırlanan mağdurlar konuşulurken iddiaları hiçe sayan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün doğum gününü kutladı. Herkesin merakla beklediği 'göbek' fotoğrafını atarak konuyu değiştirmeyi tercih etti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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İlişki dinamiğine bir türlü anlam veremediğimiz, Fatih Harbiye dizisinde tanışan, 2016 yılında evlenmeye karar verip o günden beri de onca ihanet iddiasına rağmen birbirinden kopamayan aşıklar Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya aşinasınızdır.

İlişki dinamiğine bir türlü anlam veremediğimiz, Fatih Harbiye dizisinde tanışan, 2016 yılında evlenmeye karar verip o günden beri de onca ihanet iddiasına rağmen birbirinden kopamayan aşıklar Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya aşinasınızdır.

Magazinin en merak edilen çifti, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini bekledikleri haberini duyurmuş, senelerdir kendilerini takip eden sevenlerine büyük müjdeyi vermişti hatırlarsanız.

Magazinin en merak edilen çifti, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini bekledikleri haberini duyurmuş, senelerdir kendilerini takip eden sevenlerine büyük müjdeyi vermişti hatırlarsanız.

Neslihan Atagül, oldukça sitemli bir açıklamada bulunmuş "mahremlerine" saygı gösterilmediği için birazcık rahatsız olduğunu dile getirmişti, fakat haberleri doğrulamıştı.

Neslihan Atagül, oldukça sitemli bir açıklamada bulunmuş "mahremlerine" saygı gösterilmediği için birazcık rahatsız olduğunu dile getirmişti, fakat haberleri doğrulamıştı.

Dahası da vardı üstelik! Hamilelik haberlerinin akabinde Onur Akay, çiftin ikiz bebek beklediğini iddia etti. Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

İkiz bebek müjdesine çiftten ne doğrulama ne de yalanlama gelmedi. Fakat Neslihan Atagül ve Kadir doğulu geçtiğimiz saatlerde bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.

İkiz bebek müjdesine çiftten ne doğrulama ne de yalanlama gelmedi. Fakat Neslihan Atagül ve Kadir doğulu geçtiğimiz saatlerde bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.

Birsen Altuntaş, Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ün desteğiyle kurduğu Alim Yapım isimli şirketinin iflas ettiğini iddia etti. Hatta onlarca çalışanın 3 ay boyunca maaşını ödemeyen, ofisin kapısına kilit vuran ikiliye çok sayıda kişi alacakları için dava açmaya hazırlandığını da ekledi.

Birsen Altuntaş, Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ün desteğiyle kurduğu Alim Yapım isimli şirketinin iflas ettiğini iddia etti. Hatta onlarca çalışanın 3 ay boyunca maaşını ödemeyen, ofisin kapısına kilit vuran ikiliye çok sayıda kişi alacakları için dava açmaya hazırlandığını da ekledi.
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Haber hızla yayıldı, haliyle çiftten veya Kadir Doğulu'dan konuya dair bir açıklama bekleniyordu ki Kadir Doğulu, konuyu Neslihan Atagül'e aşkı ve aşklarının meyvesiyle değiştirmeye karar verdi. Merakla beklenen ilk göbek fotoğraflarını sosyal medyasında paylaşarak biricik karısının doğum gününü kutladı.

Haber hızla yayıldı, haliyle çiftten veya Kadir Doğulu'dan konuya dair bir açıklama bekleniyordu ki Kadir Doğulu, konuyu Neslihan Atagül'e aşkı ve aşklarının meyvesiyle değiştirmeye karar verdi. Merakla beklenen ilk göbek fotoğraflarını sosyal medyasında paylaşarak biricik karısının doğum gününü kutladı.

"İyi ki doğdun sevgilim, nice kutlanacak değerli anılarımız, artan, büyüyen ailemiz ve birlikte yaşayacağımız çoook uzun yıllarımız olsun… Seni Çok Seviyorum… 🍀🎉🐞" notunu düşerek romantizmi de arşa çıkardı.

"İyi ki doğdun sevgilim, nice kutlanacak değerli anılarımız, artan, büyüyen ailemiz ve birlikte yaşayacağımız çoook uzun yıllarımız olsun… Seni Çok Seviyorum… 🍀🎉🐞" notunu düşerek romantizmi de arşa çıkardı.

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