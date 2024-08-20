Deniz Uğur, Oğlunu Nilüfer'in Kaçırdığını Söylemişti: Reha Muhtar'ın Davadaki 19. Avukatından Yalanlama Geldi!

Feyza Altun ve Reha Muhtar'ın eski eşi olan müvekkili oyuncu Deniz Uğur, oğlu Poyraz'ın Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Reha Muhtar'ın Deniz Uğur'la süregelen davadaki 19. avukatından konuya dair açıklama geldi.