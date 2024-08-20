Deniz Uğur, Oğlunu Nilüfer'in Kaçırdığını Söylemişti: Reha Muhtar'ın Davadaki 19. Avukatından Yalanlama Geldi!
Deniz Uğur, Oğlunu Nilüfer'in Kaçırdığını Söylemişti: Reha Muhtar'ın Davadaki 19. Avukatından Yalanlama Geldi!
Feyza Altun ve Reha Muhtar'ın eski eşi olan müvekkili oyuncu Deniz Uğur, oğlu Poyraz'ın Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Reha Muhtar'ın Deniz Uğur'la süregelen davadaki 19. avukatından konuya dair açıklama geldi.
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Sabah saatlerinde evde geçirdiği kaza sonucu düşen ve beyin kanaması geçiren Reha Muhtar entübe edildi ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor biliyorsunuz.
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Fakat birkaç saat önce işler epey bir karıştı. Reha Muhtar durumu nedeniyle her şeyden bihaber olsa da aile arasında büyük meseleler yaşandı. Belki denk gelmişsinizdir, Feyza Altun geçtiğimiz saatlerde Reha Muhtar'ın alkollü olduğu için düştüğünü ve Deniz Uğur'la müşterek oğlu Poyraz'ın da Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.
Derken konuya anne Deniz Uğur ve şarkıcı Nilüfer de dahil oldu. Deniz Uğur, Poyraz'ın öz annesi olarak isyan ederken Nilüfer, yaşananları hafife almayı tercih etmişti.
Konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Poyraz hala annesine teslim edilmedi fakat Reha Muhtar'ın avukatından Deniz Uğur'a ağır ithamlar içeren bir açıklama geldi.
Öncelikle Poyraz'ın kaçırıldığı haberlerinin tamamen yaygara olduğunu belirten avukat, bunun kötü niyetten başka bir şeye işaret etmediğini vurguladı. Poyraz'ın bazen hastanede olduğunu bazen de evine gidip geldiğini belirten avukat, "Poyraz annesinin yanında kalmak istemediğini daha önce de defaatle resmi makamlar önünde beyan etmiştir. Bu süreçte dahi annesinin yanına gitmek istemediğini beyan etmektedir" açıklamasında bulundu.
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"Hal böyle iken ortada sağlık sorunuyla ilgili insani bir durum varken bu durumu ve çocuğun psikolojisini hiçe sayarak kamuoyunu manipüle etmek suretiyle durumdan yararlanmaya çalışmak hiçbir şeyle bağdaşmaz" diye de ekledi.
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