İkizler mi Geliyor? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Bir Değil İki Bebek Beklediği İddia Edildi!
İkizler mi Geliyor? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Bir Değil İki Bebek Beklediği İddia Edildi!
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuşlardı. Onur Akay, çiftin yalnızca bir değil iki bebek beklediğini iddia etti!
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Magazinin en çok konuşulan ve bir o kadar merak edilen çiftlerinin başında Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu geliyor biliyorsunuz! Fatih Harbiye dizisinde tanışan ikili 2016 yılında dünyaevine girmiş, gerek açıklamaları, gerek paylaşımlarıyla her defasında tüm gözleri üzerlerine çekmeyi başarmışlardı.
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İlişki dinamiğine bir türlü anlam veremediğimiz çiftten, geçtiğimiz günlerde sevenleri tarafından uzun yıllardır beklenen "bebek" müjdesi gelmişti hatırlarsanız!
Yağmur Çevik'in "bebek bekliyorlar" iddiası doğru çıkınca Neslihan Atagül, oldukça sitemli bir açıklamada bulunmuş "mahremlerine" saygı gösterilmediği için birazcık rahatsız olduğunu dile getirmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkında bir bomba iddia daha ortaya atıldı! Onur Akay, çiftin yalnızca bir bebek beklemediğini iddia etti!
Yanlış duymadınız! İddiaya göre, Neslihan hanımlar ve Kadir beyler ikiz bebek bekliyormuş! Ne diyelim, yakında çıkar kokusu! Doğruysa da sağlıkla gelsin Doğulu bebekler, isimleri ne olacak heyecanla bekliyoruz!
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