Yağmur Çevik'in İddiası Tuttu: Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Çifti Bebek Bekliyor!
Yağmur Çevik'in İddiası Tuttu: Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Çifti Bebek Bekliyor!
Magazin yorumcusu Yağmur Çevik 'blogyagmuru' hesabından bomba bir iddia ortaya atmış ve Neslihan Atagül'ün hamile olduğunu yazmıştı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün bebek beklediği müjdesi güzel oyuncunun 'sitemli' paylaşımıyla doğruluk kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Harbiye dizisinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ikilisinin set arkadaşlıkları kısa süre sonra gerçek aşka dönüşmüştü. Oyuncu çift 2016 yılında nikah masasına oturmuştu bildiğiniz gibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gerek açıklamaları, gerek paylaşımlarıyla o günden bu yana magazin dünyasının en dikkat çiftlerinden oldular şüphesiz...
Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını duyurma ihtiyacı hisseden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bir kesim tarafından çok sevilse de bir kısım tarafından eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamıyor.
Bir dönem ekranlarda da izlediğimiz ünlü magazin yorumcusu Yağmur Çevik "blogyagmuru" hesabından oyuncu çift hakkında bomba gibi bir iddiayı kucağımıza bırakıverdi. Çevik, Atagül'ün bir postunu "Kesin bebiş geliyor" diyerek paylaştı.
Atagül'ün elindeki oyuncakla poz verip "Bu fotoğrafa hangi şarkı giderdi?" notunu düştüğü karesini de hikayesine ekleyen Çevik, Demet Akalın'ın "Evli, Mutlu, Çocuklu" şarkısını ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bu iddiaların doğru yoksa bir duyumdan mı ibaret olduğu inanılma merak edilirken beklenen paylaşım geldi!
Kendisinden önce haberin duyurulmasına sitem ettiği etti belli olan Neslihan Atagül hamilelik iddiasını "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz. 🧿🪬🍀💫" notu ve eli karnında pozuyla doğruladı.
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bebeklerine nasıl bir isim verecekleri konusu ise şimdiden sosyal medyada gündem oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın