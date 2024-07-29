Yağmur Çevik'in İddiası Tuttu: Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Çifti Bebek Bekliyor!

Magazin yorumcusu Yağmur Çevik 'blogyagmuru' hesabından bomba bir iddia ortaya atmış ve Neslihan Atagül'ün hamile olduğunu yazmıştı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün bebek beklediği müjdesi güzel oyuncunun 'sitemli' paylaşımıyla doğruluk kazandı.