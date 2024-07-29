"Manyak Mısınız?": Aşk Hayatında Bir Türlü Dikiş Tutturamayan İrem Derici'den "Genç Erkek" İtirafı Geldi!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici'den yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Derici'nin genç erkeklerden hoşlandığını itiraf ederken başından geçeni anlattığı anlar yine gündem oldu.