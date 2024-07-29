"Manyak Mısınız?": Aşk Hayatında Bir Türlü Dikiş Tutturamayan İrem Derici'den "Genç Erkek" İtirafı Geldi!
"Manyak Mısınız?": Aşk Hayatında Bir Türlü Dikiş Tutturamayan İrem Derici'den "Genç Erkek" İtirafı Geldi!
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici'den yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Derici'nin genç erkeklerden hoşlandığını itiraf ederken başından geçeni anlattığı anlar yine gündem oldu.
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Kıpır kıpır şarkılarıyla, dobralığıyla, attığı her adımıyla ayrı bir olay olan İrem Derici kısa sürede geniş bir kitle tarafından çok sevilmiş ünlülerden.
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Doğal hallerine ve içimden geçenlere tercüman olan parçalarıyla popüler olan ünlü şarkıcının manşetlerden düşmemesinin bir diğer nedeni de çalkantılı aşk hayatı elbette.
Aşk defteri bir hayli kabarık olan ancak ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamıyor kendisi... Başından bir de evlilik geçen Derici son olarak Gökhan Fırat'la birliktelik yaşamıştı.
Geçtiğimiz gün Çeşme’de konser veren İrem Derici yine tüm dikkatleri üzerine çeken bir aşk açıklamasıyla gündeme damgasını vurdu.
“Kendimden yaşça genç olan erkeklerden hoşlanıyorum. Niye bilmiyorum" diyen Derici itiraf gibi açıklamasına da şöyle devam etti:
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" Ama bazılarınız o kadar büyük gösteriyor ki geçenlerde 2003 doğumlu bir gence yürüyordum. 2003’te ben 16 yaşındaydım. Manyak mısınız ulan? Vazgeçtim gençlerden.”
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