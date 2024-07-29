"Bu Nasıl Allah, Nasıl Peygamber” Demişti: Tuğba Ekinci'ye Soruşturma Başlatıldı!
"Bu Nasıl Allah, Nasıl Peygamber” Demişti: Tuğba Ekinci'ye Soruşturma Başlatıldı!
Katıldığı ödül töreninde “Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber” diyen Tuğba Ekinci hakkında harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekinci hakkında resen soruşturma başlattı.
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Her açıklaması, paylaşımı, hareketi kısacası her adımı ayrı bir skandal olan Tuğba Ekinci geçtiğimiz günlerde yine olay yarattı.
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Geçtiğimiz günlerde Yılın Starları 2024 Ödül Töreni'nde kıyafetlerinin eleştirilmesi üzerine tepki gösterirken oldukça uygunsuz sözler sarf etmişti.
Ekinci, “Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber” açıklamasıyla büyük tepki çekmişti.
Yaşananların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü şarkıcı hakkında harekete geçti. Tuğba Ekinci hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
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