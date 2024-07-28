Kıyafet Eleştirilerine Hadsiz Sözlerle Çıkışan Tuğba Ekinci Kendisine Çıkışan Pınar Eliçe'ye Fena Sataştı!

Bir ödül töreninde sahne alan Tuğba Ekinci kıyafet eleştirilerine 'Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber' diyerek çıkışınca büyük tartışmalara neden oldu. Sunucu Pınar Eliçe'nin eleştirilerine tepki gösteren Ekinci eski fotoğrafları ortaya çıkararak mahkeme yolu gösterdi!