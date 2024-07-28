Kıyafet Eleştirilerine Hadsiz Sözlerle Çıkışan Tuğba Ekinci Kendisine Çıkışan Pınar Eliçe'ye Fena Sataştı!
Kıyafet Eleştirilerine Hadsiz Sözlerle Çıkışan Tuğba Ekinci Kendisine Çıkışan Pınar Eliçe'ye Fena Sataştı!
Bir ödül töreninde sahne alan Tuğba Ekinci kıyafet eleştirilerine 'Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber' diyerek çıkışınca büyük tartışmalara neden oldu. Sunucu Pınar Eliçe'nin eleştirilerine tepki gösteren Ekinci eski fotoğrafları ortaya çıkararak mahkeme yolu gösterdi!
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"Condom" ve "O Şimdi Asker" gibi şarkılarla bir döneme damgasını vuran Tuğba Ekinci son dönemlerde yaptığı her açıklamayla, giydiği her kıyafetle kısacası her hamlesiyle ayrı bir olay oluyor.
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Skandalları saymakla bitmeyen Tuğba Ekinci yine sosyal medyayı ayağa kaldıran sözlerle gündeme bomba gibi düştü.
2024 Yılın Starları Ödülleri töreni kapsamında otelde sahne alan Ekinci'nin kıyafetleri hakkında yapılan sert yorumlara verdiği yanıt ağızları açık bıraktı adeta.
Ekinci, "Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. 'Müslümanlığa yakışmaz' dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır" ifadelerini kullandı
Magazin sunucusu Pınar Eliçe ise konuya sessiz kalamayıp "Tuğba'yı çok sağlıklı gördüğümü söyleyemeyeceğim. Olaylar çıkararak kendini gündeme getirmiş bir kişidir" diyerek söze başladı.
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Tuğba değil miydi kadınların giydiği kıyafetler üzerinden 'bu nasıl kıyafetler işte böyle çıkılır mı?' diyen. Senin burada giydiğin kıyafet mi? Kendinle çelişiyorsun" da diyerek Ekinci'ye sert sözler söyledi.
Bu tepkiyi duyan Tuğba Ekinci ise Pınar Eliçe'nin eski pozlarını gün yüzüne çıkararak hukuk takibi başlattığını duyurdu.
Ekinci paylaşımına da şu notu düştü: "Bugün Beyaz Tv'de Beyaz Sayfa adlı magazin formatı programında kariyerimi ve kıyafetlerimi eleştirirken dozunu kaçıran ayrıca nette bakıldığında Dansöz Pınar Eliçe isimli Beyaz Tv sunucusuna hukuk takibi başlanmıştır. Diğer sunucularında ithamları incelenmektedir."
Pınar Eliçe'nin tepkisini de buradan izleyebilirsiniz:
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