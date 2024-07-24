"İlk Doğan'ımı Aldığım Gün Daha Mutluydum" Diyen Acun Ilıcalı'nın "Ferrari" Açıklaması Gündem Oldu!
"İlk Doğan'ımı Aldığım Gün Daha Mutluydum" Diyen Acun Ilıcalı'nın "Ferrari" Açıklaması Gündem Oldu!
,Kariyeri ve özel hayatına dair açıklamalarıyla sıkça gündem olan Acun Ilıcalı YouTube'da Kolay Değil adlı kanala konuk oldu. Ilıcalı'nın 'İlk Doğan'ımı aldığım gün daha mutluydum. Şimdi Ferrari alıyorum, maksat araba yenilensin' sözleri dikkat çekti.
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Türkiye'nin en büyük medya patronu ve iş insanlarından bir tanesi olan Acun Ilıcalı ne yapsa adını manşetlere taşıyor desek yanlış olmaz.
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Ayça Çağla Altunkaya ile epey mutlu beraberlikleriyle magazinin gözünden kaçmayan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalarla da sosyal medyanın trendleri arasına giriyor.
Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamasında da "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız. 13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam" demişti hatırlasanız.
Başarılı yapımcı bu sefer de YouTube'da Kolay Değil isimli kanala yaptığı açıklamasıyla gözleri üzerine topladı.
"Hayatımdaki verebileceğim en büyük ders şu. Ben muhabirlikten itibaren bulunduğum alanda kendime mutluluk yarattım. Bu mutluluk parayla artmadı. Başarıyla artı. Paraya konsantre olan adam risk almaz, parayı kaybetmekten korkar. Parayı kaybetme korkusu olmadığı için ben riskler alabildim" diyen Ilıcalı şöyle devam etti:
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"Mutlu olmayı kovaladım, daha iyi ne yapabilirizi kovaladım. Parasızlık mutsuzluk yapıyor ama para arttıkça mutluluk kesinlikle artmıyor. İlk Doğan’ımı aldığım gün daha mutluydum. Şimdi Ferrari alıyorum, maksat arabayı yenilemek. Uçak aldım. Ama yine Doğan’ımı aldığımda daha çok mutluydum."
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