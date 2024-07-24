"İlk Doğan'ımı Aldığım Gün Daha Mutluydum" Diyen Acun Ilıcalı'nın "Ferrari" Açıklaması Gündem Oldu!

,Kariyeri ve özel hayatına dair açıklamalarıyla sıkça gündem olan Acun Ilıcalı YouTube'da Kolay Değil adlı kanala konuk oldu. Ilıcalı'nın 'İlk Doğan'ımı aldığım gün daha mutluydum. Şimdi Ferrari alıyorum, maksat araba yenilensin' sözleri dikkat çekti.