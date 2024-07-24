Parası Olmadığı İçin Tatile Gidemediğini Söyleyen Talat Bulut'tan Yunan Adası Karşılaştırması Geldi!
Parası Olmadığı İçin Tatile Gidemediğini Söyleyen Talat Bulut'tan Yunan Adası Karşılaştırması Geldi!
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Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Halit Argun" karakteriyle büyük beğeni toplayan Talat Bulut hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça konuşulan isimlerden.
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Son olarak Mahkum ve Tuzak dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Tatil beldelerinde son dönemde hızla artış yaşanan fiyatlar hakkında soru yöneltilen Bulut'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Binlerce kişinin deniz kenarlarına akın ettiği bu dönemde ünlü oyuncuya tatil planı soruldu. “Para yok. Eskidendi" diyen Talat Bulut'tan "Motosiklete biniyorum. Kirada oturuyorum" açıklaması geldi.
Ünlü oyuncu Bodrum'un neden boş olduğuna da değinip "Haberlerden takip ettiğim kadarıyla Bodrum ve Çeşme pahalı olduğu için boşlar. Yunan Adaları daha ucuz” dedi.
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Talat Bulut esprili kişidir. Belliki geyik yapmış. Oynadığı diziler düşünülünce parası olmaması imkansız
yeni moda orası zaten normaldir😂😂