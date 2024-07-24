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Parası Olmadığı İçin Tatile Gidemediğini Söyleyen Talat Bulut'tan Yunan Adası Karşılaştırması Geldi!

Parası Olmadığı İçin Tatile Gidemediğini Söyleyen Talat Bulut'tan Yunan Adası Karşılaştırması Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.07.2024 - 13:07

Son olarak Tuzak diziyle ekranlara gelen Talat Bulut, tatil beldelerinin aşırı pahalılığı üzerine yaptığı yorumla gündem oldu. Parası olmadığından dert yanan ünlü oyuncu tatile de gidemediğini söyleyince yorumlar havada uçuştu.

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Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Halit Argun" karakteriyle büyük beğeni toplayan Talat Bulut hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça konuşulan isimlerden.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Halit Argun" karakteriyle büyük beğeni toplayan Talat Bulut hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça konuşulan isimlerden.

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Ünlü oyuncu Bodrum'un neden boş olduğuna da değinip "Haberlerden takip ettiğim kadarıyla Bodrum ve Çeşme pahalı olduğu için boşlar. Yunan Adaları daha ucuz” dedi.

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Mete Tunga

Talat Bulut esprili kişidir. Belliki geyik yapmış. Oynadığı diziler düşünülünce parası olmaması imkansız

nevertheless

yeni moda orası zaten normaldir😂😂