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İnandık mı? Füsun Demirel, Gerilen Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün Haberlerini "Ucuz Polemik" Diyerek Geçiştirdi

İnandık mı? Füsun Demirel, Gerilen Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün Haberlerini "Ucuz Polemik" Diyerek Geçiştirdi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.07.2024 - 10:06

Temmuz ayında düzenlenen Zeytin Ağacı galasından patlak veren görüntüler sonrası Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün kaosu çıkmıştı. İkilinin 'Sorun yok' paylaşımları kimseye geçmeyince devreye usta oyuncu Füsun Demirel girdi.

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Başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın paylaştığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonu 11 Temmuz'da izleyiciyle buluşmuştu ancak dizinin galası çok daha dikkat çekiciydi.

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın paylaştığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonu 11 Temmuz'da izleyiciyle buluşmuştu ancak dizinin galası çok daha dikkat çekiciydi.

9 Temmuz'da dizinin galasından bir video sosyal medyayı kasıp kavurdu. Tuba Büyüküstün'ün "herkes birbirini tanıyor gibiydi" cümlesinden sonra ani yükselerek Seda Bakan'a "Seda, sus tamam, sus artık" demesi epey tartışma yaratmıştı.

9 Temmuz'da dizinin galasından bir video sosyal medyayı kasıp kavurdu. Tuba Büyüküstün'ün "herkes birbirini tanıyor gibiydi" cümlesinden sonra ani yükselerek Seda Bakan'a "Seda, sus tamam, sus artık" demesi epey tartışma yaratmıştı.

Tabii bu görüntülerin alıp başını yürümesinden sonra aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan rol arkadaşları birbirlerine öpücük attıkları görüntülü konuşmalarının ekran görüntülerini paylaşsa da kimseyi inandıramamışlardı.

Tabii bu görüntülerin alıp başını yürümesinden sonra aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan rol arkadaşları birbirlerine öpücük attıkları görüntülü konuşmalarının ekran görüntülerini paylaşsa da kimseyi inandıramamışlardı.

Kullanıcıları ikiye bölen olay hakkında pek çok kişi yorum yapmış hatta bunlardan biri de Demet Akalın olmuştu:

Rol arkadaşıyla "Sorun yok, aramız iyi" minvalindeki paylaşımlarından kısa süre sonra Büyüküstün'ü gömen yorumlara beğeni atan Seda Bakan "n'oluyor şimdi?" dedirtmişti.

Rol arkadaşıyla "Sorun yok, aramız iyi" minvalindeki paylaşımlarından kısa süre sonra Büyüküstün'ü gömen yorumlara beğeni atan Seda Bakan "n'oluyor şimdi?" dedirtmişti.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Kaosun her detayının merak konusu olduğu anlarda ortaya çıkan yeni görüntüler de ateşi körüklemişti:

Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün'ün gündemden düşmemesi üzerine bu sefer devreye aynı dizide rol alan Füsun Demirel girdi.

Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün'ün gündemden düşmemesi üzerine bu sefer devreye aynı dizide rol alan Füsun Demirel girdi.
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"Ben de dahil olayım" diyerek konuya giren Demirel, Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün'ün arasında kız kardeşlik bağı olduğunu belirterek şunları yazdı:

"Ben de dahil olayım" diyerek konuya giren Demirel, Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün'ün arasında kız kardeşlik bağı olduğunu belirterek şunları yazdı:

"Ucuz polemiklere, sahte dünyalarınıza malzeme olamayacak kadar gerçek bu. Canım Tuba, Seda, Boncuk karakterleri gibi sarmalanmış bir yumaktır. Gerisi laf-i güzaf. Gerisi boştur"

"Ucuz polemiklere, sahte dünyalarınıza malzeme olamayacak kadar gerçek bu. Canım Tuba, Seda, Boncuk karakterleri gibi sarmalanmış bir yumaktır. Gerisi laf-i güzaf. Gerisi boştur"

Eleştirilerin odağındaki Tuba Büyüküstün de Füsun Demirel'in bu paylaşımını kalp emojisiyle hikayesine ekledi..

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