İnandık mı? Füsun Demirel, Gerilen Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün Haberlerini "Ucuz Polemik" Diyerek Geçiştirdi
İnandık mı? Füsun Demirel, Gerilen Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün Haberlerini "Ucuz Polemik" Diyerek Geçiştirdi
Temmuz ayında düzenlenen Zeytin Ağacı galasından patlak veren görüntüler sonrası Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün kaosu çıkmıştı. İkilinin 'Sorun yok' paylaşımları kimseye geçmeyince devreye usta oyuncu Füsun Demirel girdi.
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Başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın paylaştığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonu 11 Temmuz'da izleyiciyle buluşmuştu ancak dizinin galası çok daha dikkat çekiciydi.
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9 Temmuz'da dizinin galasından bir video sosyal medyayı kasıp kavurdu. Tuba Büyüküstün'ün "herkes birbirini tanıyor gibiydi" cümlesinden sonra ani yükselerek Seda Bakan'a "Seda, sus tamam, sus artık" demesi epey tartışma yaratmıştı.
Tabii bu görüntülerin alıp başını yürümesinden sonra aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan rol arkadaşları birbirlerine öpücük attıkları görüntülü konuşmalarının ekran görüntülerini paylaşsa da kimseyi inandıramamışlardı.
Rol arkadaşıyla "Sorun yok, aramız iyi" minvalindeki paylaşımlarından kısa süre sonra Büyüküstün'ü gömen yorumlara beğeni atan Seda Bakan "n'oluyor şimdi?" dedirtmişti.
Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün'ün gündemden düşmemesi üzerine bu sefer devreye aynı dizide rol alan Füsun Demirel girdi.
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"Ben de dahil olayım" diyerek konuya giren Demirel, Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün'ün arasında kız kardeşlik bağı olduğunu belirterek şunları yazdı:
"Ucuz polemiklere, sahte dünyalarınıza malzeme olamayacak kadar gerçek bu. Canım Tuba, Seda, Boncuk karakterleri gibi sarmalanmış bir yumaktır. Gerisi laf-i güzaf. Gerisi boştur"
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