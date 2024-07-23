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Yeni Başlangıç Yapacağını Söyleyen Hande Ataizi'nin Milyonluk Yüz Gerdirme İşlemi Dile Düştü!

Yeni Başlangıç Yapacağını Söyleyen Hande Ataizi'nin Milyonluk Yüz Gerdirme İşlemi Dile Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.07.2024 - 17:02

Bir dönemin efsane oyuncusu Hande Ataizi estetikli kadınlar hakkındaki sözleriyle epey tartışma yaratmıştı. Yeni başlangıç yapacağını belirten Ataizi'nin milyon lira vererek yüzünü gerdirmesiyse dillere düşmekten kurtulamadı.

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1998 yılında yayınlanıp hala hafızalarımızın en güzel yerlerinde kalan Ruhsar dizisiyle gönülleri fetheden Hande Ataizi ekranların en sevilen isimlerinden biri oldu.

1998 yılında yayınlanıp hala hafızalarımızın en güzel yerlerinde kalan Ruhsar dizisiyle gönülleri fetheden Hande Ataizi ekranların en sevilen isimlerinden biri oldu.

Oyunculuğu, güzelliği, tarzı ve kendine has duruşuyla büyük beğeni toplamayı başaran Ataizi kusursuz fiziğiyle de düşman çatlatan isimlerden.

Oyunculuğu, güzelliği, tarzı ve kendine has duruşuyla büyük beğeni toplamayı başaran Ataizi kusursuz fiziğiyle de düşman çatlatan isimlerden.

Zaman zaman dikkat çekici açıklamalarla da gündemdeki yerini alan ünlü oyuncunun estetik hakkındaki sözleri çok konuşulmuştu. Hatta kendi estetiklerini unutup alaycı bir tavır takındığı düşünülen Ataizi'nin açıklaması tartışma yaratmıştı.

Zaman zaman dikkat çekici açıklamalarla da gündemdeki yerini alan ünlü oyuncunun estetik hakkındaki sözleri çok konuşulmuştu. Hatta kendi estetiklerini unutup alaycı bir tavır takındığı düşünülen Ataizi'nin açıklaması tartışma yaratmıştı.

İşlem yaptıranları eleştiren başarılı oyuncu "Herkes kalkık burunlu, büyük dudaklı olmak zorunda gibi. Çünkü kadınlar mutlu değiller, sıkıntıdan estetik yaptırıyorlar. Kadınlar dertli, ne yapsın kadın şimdi?" demişti.

İşlem yaptıranları eleştiren başarılı oyuncu "Herkes kalkık burunlu, büyük dudaklı olmak zorunda gibi. Çünkü kadınlar mutlu değiller, sıkıntıdan estetik yaptırıyorlar. Kadınlar dertli, ne yapsın kadın şimdi?" demişti.

Son olarak 9 Temmuz'da bir paylaşım yapan ünlü oyuncunun "Yeni başlangıçlar💓 yeni kapılar 🙏🏻" demesi ise merak konusu olmuştu.

Son olarak 9 Temmuz'da bir paylaşım yapan ünlü oyuncunun "Yeni başlangıçlar💓 yeni kapılar 🙏🏻" demesi ise merak konusu olmuştu.
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Ataizi'nin Amerika'da 2 milyon TL değerinde yüz gerdirme işlemi yaptırdığı haberi ise gündeme bomba gibi düşmüş hatta "bu ne perhiz ne lahana turşusu" dedirtmişti.

Ataizi'nin Amerika'da 2 milyon TL değerinde yüz gerdirme işlemi yaptırdığı haberi ise gündeme bomba gibi düşmüş hatta "bu ne perhiz ne lahana turşusu" dedirtmişti.
www.instagram.com

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Kendi söyledikleriyle çelişen bir adımla sosyal medyaya damgasını vuran Hande Ataizi'nin eski halinden eser kalmayan hali dile düşmekten de kurtulamadı tabii:

Kendi söyledikleriyle çelişen bir adımla sosyal medyaya damgasını vuran Hande Ataizi'nin eski halinden eser kalmayan hali dile düşmekten de kurtulamadı tabii:
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