Demet Akalın, Akın Akınözü'yle Tanışmamasına Rağmen Annesinin Cenazesine Giden Hande Erçel'i Övdü!

Hande Erçel'in tanışmadığı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesinde yer alması oldukça ince bir jest olarak karşılandı. Bu anlamlı hareketi gözünden kaçırmayan Demet Akalın anne acısını bilen Hande Erçel'e övgüler yağdırdı.