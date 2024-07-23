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Demet Akalın, Akın Akınözü'yle Tanışmamasına Rağmen Annesinin Cenazesine Giden Hande Erçel'i Övdü!

Demet Akalın, Akın Akınözü'yle Tanışmamasına Rağmen Annesinin Cenazesine Giden Hande Erçel'i Övdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.07.2024 - 15:40

Hande Erçel'in tanışmadığı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesinde yer alması oldukça ince bir jest olarak karşılandı. Bu anlamlı hareketi gözünden kaçırmayan Demet Akalın anne acısını bilen Hande Erçel'e övgüler yağdırdı.

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Son olarak Tuzak ve Yaban Çiçekleri dizisinde rol alan Akın Akınözü anne acısıyla sarsıldı. Başarılı isim, kendisi gibi oyuncu olan ve uzun zamandır kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü'nü kaybetti.

Son olarak Tuzak ve Yaban Çiçekleri dizisinde rol alan Akın Akınözü anne acısıyla sarsıldı. Başarılı isim, kendisi gibi oyuncu olan ve uzun zamandır kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü'nü kaybetti.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Biricik annesinin cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan ve ayakta durmakta dahi güçlük çeken Akınözü'ne destek olan birçok ünlü isim vardı.

Biricik annesinin cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan ve ayakta durmakta dahi güçlük çeken Akınözü'ne destek olan birçok ünlü isim vardı.

Hercai dizisindeki partneri Ebru Şahin'in cenazeye katılmadığı ve herhangi bir baş sağlığı paylaşımında bulunmadığı için tepki gösterilen törende eski rol arkadaşlarından Bensu Soral'ın orada bulunması takdir topladı.

Hercai dizisindeki partneri Ebru Şahin'in cenazeye katılmadığı ve herhangi bir baş sağlığı paylaşımında bulunmadığı için tepki gösterilen törende eski rol arkadaşlarından Bensu Soral'ın orada bulunması takdir topladı.

O anları da burada vermiştik:

Öte yandan Özlem Akınözü'nün cenazesinde acıyı paylaşan isimler arasında Hande Erçel'in de yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Özlem Akınözü'nün cenazesinde acıyı paylaşan isimler arasında Hande Erçel'in de yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Hatırlarsanız, hiç tanışmadığı söylenen Akın Akınözü'ne destek olmak orada hazır bulunan Hande Erçel 2019 yılında annesi Aylin Erçel'i kaybetmişti.

Hatırlarsanız, hiç tanışmadığı söylenen Akın Akınözü'ne destek olmak orada hazır bulunan Hande Erçel 2019 yılında annesi Aylin Erçel'i kaybetmişti.

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Aynı acıyı tadan Hande Erçel'in bu ince hareketi sosyal medya kullanıcılarının da gönülleri fethetti adeta.

Aynı acıyı tadan Hande Erçel'in bu ince hareketi sosyal medya kullanıcılarının da gönülleri fethetti adeta.

İnce düşünce karşısında ünlü oyuncuyu takdir eden isimlerden bir tanesi de şarkıcı Demet Akalın oldu.

İnce düşünce karşısında ünlü oyuncuyu takdir eden isimlerden bir tanesi de şarkıcı Demet Akalın oldu.

Hande Erçel'in cenazedeki görüntülerinin altına "Bu kız hep başka yaa😞😞🥰💕başka yürek valla" diyerek övgü yorumu bıraktı.

Hande Erçel'in cenazedeki görüntülerinin altına "Bu kız hep başka yaa😞😞🥰💕başka yürek valla" diyerek övgü yorumu bıraktı.

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