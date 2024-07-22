Hande Erçel'den İnce Hareket: Hiç Tanışmadığı Akın Akınözü'nü Annesinin Cenazesinde Yalnız Bırakmadı!
Hande Erçel'den İnce Hareket: Hiç Tanışmadığı Akın Akınözü'nü Annesinin Cenazesinde Yalnız Bırakmadı!
Hande Erçel, geçtiğimiz gün annesini kanserden kaybeden meslektaşı Akın Akınözü'nü hiç tanımamasına rağmen cenazede yalnız bırakmadı. Kendi annesi Aylin Erçel'i aynı sebeple kaybeden Erçel'in ince hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.
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Attığı her adım, yaptığı her paylaşım olay olan Hande Erçel, hem Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla hem de yer aldığı dizi/film projelerindeki oyunculuk performansıyla sık sık magazinin gündemine oturuyor biliyorsunuz.
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Fakat bugün değineceğimiz konu başka. Mutlaka biliyorsunuzdur Hande Erçel dünyalar güzeli annesi Aylin Erçel, 2019 yılında kansere yenil düşmüş ve hayatını kaybetmişti.
Annesine düşkünlüğüyle bilinen Erçel, oldukça zor bir süreçten geçmiş, acısını ablası Gamze Erçel'le dindirmeye çalıştıysa da anne kaybının kalbinde açtığı yara, her evlatta olduğu gibi hiç iyileşmemişti.
Bugünün gündeminde ise Hercai dizisindeki "Miran" karakteriyle yıldızını parlatan oyuncu Akın Akınözü'nün annesini kanserden kaybetmesi ve cenaze görüntüleri vardı.
Geçtiğimiz dakikalarda ise cenazeden oldukça vefalı ve ince bir detay ortaya çıktı. Bugün, Akın Akınözü'nü annesinin cenazesinde yalnız bırakmayan Hande Erçel'in meslektaşıyla daha önce hiç tanışmadığı ortaya çıktı.
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Anne kaybının acısını sadece yaşayanlar anlar derler ya, Hande Erçel hiç tanışmadığı oyuncu arkadaşını bu kaybın yürek dağlayacağını bildiğinden işini gücünü bırakıp yanına koştu.
Ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar da bu ince davranışı da sosyal medyada büyük takdir topladı.
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