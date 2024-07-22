Hande Erçel'den İnce Hareket: Hiç Tanışmadığı Akın Akınözü'nü Annesinin Cenazesinde Yalnız Bırakmadı!

Hande Erçel, geçtiğimiz gün annesini kanserden kaybeden meslektaşı Akın Akınözü'nü hiç tanımamasına rağmen cenazede yalnız bırakmadı. Kendi annesi Aylin Erçel'i aynı sebeple kaybeden Erçel'in ince hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.