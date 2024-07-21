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Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Vefatının Ardından Yaptığı Paylaşımla Yürekleri Parçaladı

Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Vefatının Ardından Yaptığı Paylaşımla Yürekleri Parçaladı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 20:24

Akın Akınözü, kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü kaybetti. Bu üzücü haberin ardından sosyal medyasında yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

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Hercai dizisindeki oyunculuğuyla kendini geniş kitlelere tanıtmayı başaran sevilen oyuncu Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Hercai dizisindeki oyunculuğuyla kendini geniş kitlelere tanıtmayı başaran sevilen oyuncu Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

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'Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Payitaht Abdülhamit' gibi birçok yapımda rol alan Özlem Akınözü, ne yazık ki bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü.

'Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Payitaht Abdülhamit' gibi birçok yapımda rol alan Özlem Akınözü, ne yazık ki bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü.

Oğlu Akın Akınözü, sosyal medyasından annesinin siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak ona veda etti.

Oğlu Akın Akınözü, sosyal medyasından annesinin siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak ona veda etti.

Fotoğrafın altına yaptığı açıklama ise acısı tarifsiz kaybının haykırışı oldu. ''Meleğimi kaybettim'' diyen Akınözü'nün yazısı kalpleri paramparça etti.

Fotoğrafın altına yaptığı açıklama ise acısı tarifsiz kaybının haykırışı oldu. ''Meleğimi kaybettim'' diyen Akınözü'nün yazısı kalpleri paramparça etti.

Özlem Akınözü'ne Allahtan rahmet, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz.

Özlem Akınözü'ne Allahtan rahmet, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz.

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