Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiğine Sahip Anastasia Pokreshchuk Baştan Aşağı Estetikli Vücuduyla Dikkat Çekti
Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiğine Sahip Anastasia Pokreshchuk Baştan Aşağı Estetikli Vücuduyla Dikkat Çekti
Anastasia Pokreshchuk, tanınan ismiyle ''dünyanın en büyük elmacık kemiğine sahip kadın'' plajda görüntülendi. Baştan aşağı estetikli hali, görenlerin ağzını açık bıraktı.
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Ukraynalı model, estetik sevdasıyla tanıdığımız bir isim. Öyle ki dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olması ile yetinmeyip tüm vücudunu estetik ile değiştirmiş kendisi.
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Anastasia, haziran ayında bir de Türkiye ziyaretinde bulunmuş ve kalça estetiğini İstanbul'da yaptırmıştı hatırlarsanız.
Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından estetikleriyle eleştiri yağmuruna tutulsa da kendisi yaptırdığı estetiklerden oldukça mutlu. Daha da fazlasını istediğini de her fırsatta dile getiriyor.
Anastasia Pokreshchuk, yazın tadını çıkartmak için gittiği bir plajda objektiflere yakalandı. Bikinili kombiniyle plajda boy gösteren Anastasia'nın baştan aşağı estetik olan vücudu oldukça dikkat çekti.
Anastasia Pokreshchuk'un tüm gözleri üzerine topladığı anlar ise bu şekilde👇
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