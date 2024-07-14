Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!
Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!
Geçtiğimiz hafta diziler ve programlarda neler oldu? Kullanıcılar X'den bizim yerimize takip etti ve güldüren paylaşımlarda bulundular. İşte televizyon dünyasıyla ilgili viral paylaşımlar...
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1. Doktorlar'daki Zenan ve Ela ikilisi ilham oldu 😂
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4. 😂
5. 😂
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6. 😂
7. 😂
8. Somer Şef?
10. Kızıl Goncalar Meryem'in son hali😂
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11. Aydınlandık!
12. Ne?
13. 😂
14. Haklı bir tweet...
15. 😂
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16. Umut sonunda alt üst oldun demek 😂
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