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Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!

Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 17:21

Geçtiğimiz hafta diziler ve programlarda neler oldu? Kullanıcılar X'den bizim yerimize takip etti ve güldüren paylaşımlarda bulundular. İşte televizyon dünyasıyla ilgili viral paylaşımlar...

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1. Doktorlar'daki Zenan ve Ela ikilisi ilham oldu 😂

1. Doktorlar'daki Zenan ve Ela ikilisi ilham oldu 😂
twitter.com

2. Medcezir gibisi hala gelmedi🥰

3. O ne o? Yunus Emre ve Beria mı onlar?

4. 😂

4. 😂
twitter.com

5. 😂

5. 😂
twitter.com
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6. 😂

6. 😂
twitter.com

7. 😂

7. 😂
twitter.com

8. Somer Şef?

8. Somer Şef?
twitter.com

9. Her çocuk babasına benzeyecek kaçarı yok gibi😂

10. Kızıl Goncalar Meryem'in son hali😂

10. Kızıl Goncalar Meryem'in son hali😂
twitter.com
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11. Aydınlandık!

11. Aydınlandık!
twitter.com

12. Ne?

12. Ne?
twitter.com

13. 😂

13. 😂
twitter.com

14. Haklı bir tweet...

14. Haklı bir tweet...
twitter.com

15. 😂

15. 😂
twitter.com
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16. Umut sonunda alt üst oldun demek 😂

16. Umut sonunda alt üst oldun demek 😂
twitter.com
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