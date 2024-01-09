Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiğini Yaptıran ‘Testere’ Anastasia Pokreshchuk’un Eski Hali Dillere Fena Düştü!

Sayısız estetik operasyon geçiren 30 yaşındaki Ukraynalı model ve sosyal medya fenomeni Anastasia Pokreshchuk dünyanın en büyük elmacık kemiğine sahip olarak anılıyor.

Ünlü model kendisini eleştirenleri verdiği cevapla önemsemediğini gösterdi. Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇