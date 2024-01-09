Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiğini Yaptıran ‘Testere’ Anastasia Pokreshchuk’un Eski Hali Dillere Fena Düştü!
Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiğini Yaptıran ‘Testere’ Anastasia Pokreshchuk’un Eski Hali Dillere Fena Düştü!
Sayısız estetik operasyon geçiren 30 yaşındaki Ukraynalı model ve sosyal medya fenomeni Anastasia Pokreshchuk dünyanın en büyük elmacık kemiğine sahip olarak anılıyor.
Ünlü model kendisini eleştirenleri verdiği cevapla önemsemediğini gösterdi. Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Geçirdiği estetik ameliyatlarla dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk, halinden oldukça memnun.
Bu haliyle görenleri şaşkına uğratan model, yanaklarının henüz onun için yeterli olmadığını dile getirmeye devam ediyor.
Hakkında yapılan yorumları önemsemeyen Anastasia “Yanaklarımı çok seviyorum, böyle görünmelerini istiyorum, mutluyum” dedi.
Pek çok defa ameliyat masasına yatan model, bugünkü görünümüne sahip olmak için binlerce dolar harcadığını da itiraf ediyor.
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Ünlü modelin bu açıklamalarından sonra sosyal medyadan epey yorum geldi. Birlikte bakalım.👇
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~Bir şey sorcam senin yüzüne ne oldu? ~Ne olmuş? ~Ha işte onu diyorum ne olmuş, böyle tövbe estağfurullah bir şey olmuş yaa...