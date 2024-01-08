Selena Gomez'in Altın Küre Ödül Töreninde Giydiği Kırmızı Elbise Eleştiri Yağmuruna Tutuldu!

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri Los Angeles'taki törenle sahiplerini buldu. Törene katılan isimler arasında Selena Gomez de vardı.

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