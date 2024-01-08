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Selena Gomez'in Altın Küre Ödül Töreninde Giydiği Kırmızı Elbise Eleştiri Yağmuruna Tutuldu!

Selena Gomez'in Altın Küre Ödül Töreninde Giydiği Kırmızı Elbise Eleştiri Yağmuruna Tutuldu!

Selena Gomez
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 13:10

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri Los Angeles'taki törenle sahiplerini buldu. Törene katılan isimler arasında Selena Gomez de vardı. 

Tercih ettiği kırmızı elbiseye sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇

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Her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyilerinin seçildiği Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri önceki gün Los Angeles'ta düzenlendi.

Her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyilerinin seçildiği Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri önceki gün Los Angeles'ta düzenlendi.

Dünyanın en prestijli sinema ve TV ödüllerinden biri olan gecede 'Oppenheimer' filmi ödüllere doymadı.

Dünyanın en prestijli sinema ve TV ödüllerinden biri olan gecede 'Oppenheimer' filmi ödüllere doymadı.

Ödül alan isimlere burada yer vermiştik.👇

Birbirinden şık isimlerin kırmızı halıda yürüdüğü törende ünlü isimler şıklık yarışına girdi.

Birbirinden şık isimlerin kırmızı halıda yürüdüğü törende ünlü isimler şıklık yarışına girdi.

Gecenin en şık ve rüküş isimlerini oylamak isterseniz buraya👇

Gecede boy gösteren isimlerden biri de Selan Gomez oldu.👇

Gecede boy gösteren isimlerden biri de Selan Gomez oldu.👇

Ünlü ismin bu elbisesi sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi.

Ünlü ismin bu elbisesi sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi.
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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Handan Kargin

Tövbe Yarabbim, bu kızın suratı, vücudu aynı futbol topu gibi..😲😲😲