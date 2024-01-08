Selena Gomez'in Altın Küre Ödül Töreninde Giydiği Kırmızı Elbise Eleştiri Yağmuruna Tutuldu!
Selena Gomez'in Altın Küre Ödül Töreninde Giydiği Kırmızı Elbise Eleştiri Yağmuruna Tutuldu!
Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri Los Angeles'taki törenle sahiplerini buldu. Törene katılan isimler arasında Selena Gomez de vardı.
Tercih ettiği kırmızı elbiseye sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇
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Her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyilerinin seçildiği Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri önceki gün Los Angeles'ta düzenlendi.
Dünyanın en prestijli sinema ve TV ödüllerinden biri olan gecede 'Oppenheimer' filmi ödüllere doymadı.
Birbirinden şık isimlerin kırmızı halıda yürüdüğü törende ünlü isimler şıklık yarışına girdi.
Gecede boy gösteren isimlerden biri de Selan Gomez oldu.👇
Ünlü ismin bu elbisesi sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi.
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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Tövbe Yarabbim, bu kızın suratı, vücudu aynı futbol topu gibi..😲😲😲