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81. Altın Küre (Golden Globes) Ödüllerinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!

81. Altın Küre (Golden Globes) Ödüllerinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.01.2024 - 11:44

Her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyilerinin seçildiği Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri önceki gün Los Angeles'ta düzenlendi. Oppenheimer filminin esip gürlediği törende kimler neler giydi neler...

Magazin dünyasını çalkalayan özel törenin en şık ve en rüküş ünlülerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.

Hazırsanız, hadi ankete! 👇

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1. Natasha Lyonne

1. Natasha Lyonne

2. Margot Robbie

2. Margot Robbie

3. John Krasinski & Emily Blunt

3. John Krasinski & Emily Blunt

4. Taylor Swift

4. Taylor Swift

5. Robert Downey Jr.

5. Robert Downey Jr.
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6. Emma Stone

6. Emma Stone

7. Dua Lipa

7. Dua Lipa

8. Billie Ellish

8. Billie Ellish

9. Ryan Gosling

9. Ryan Gosling

10. Andrew Scott

10. Andrew Scott
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11. Jennifer Aniston

11. Jennifer Aniston

12. Karen Gillan

12. Karen Gillan

13. Timothée Chalamet

13. Timothée Chalamet

14. Leonardo DiCaprio

14. Leonardo DiCaprio

15. Cillian Murphy

15. Cillian Murphy
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16. Natalie Portman

16. Natalie Portman

17. Joy Randolph

17. Joy Randolph

18. Selena Gomez

18. Selena Gomez

19. Jennifer Lopez

19. Jennifer Lopez

20. Heidi Klum

20. Heidi Klum

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