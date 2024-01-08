81. Altın Küre (Golden Globes) Ödüllerinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!

Her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyilerinin seçildiği Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri önceki gün Los Angeles'ta düzenlendi. Oppenheimer filminin esip gürlediği törende kimler neler giydi neler...

Magazin dünyasını çalkalayan özel törenin en şık ve en rüküş ünlülerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.

Hazırsanız, hadi ankete! 👇