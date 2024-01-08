81. Altın Küre (Golden Globes) Ödüllerinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!
81. Altın Küre (Golden Globes) Ödüllerinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!
Her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyilerinin seçildiği Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri önceki gün Los Angeles'ta düzenlendi. Oppenheimer filminin esip gürlediği törende kimler neler giydi neler...
Magazin dünyasını çalkalayan özel törenin en şık ve en rüküş ünlülerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.
Hazırsanız, hadi ankete! 👇
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1. Natasha Lyonne
2. Margot Robbie
3. John Krasinski & Emily Blunt
4. Taylor Swift
5. Robert Downey Jr.
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6. Emma Stone
7. Dua Lipa
8. Billie Ellish
9. Ryan Gosling
10. Andrew Scott
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11. Jennifer Aniston
12. Karen Gillan
13. Timothée Chalamet
14. Leonardo DiCaprio
15. Cillian Murphy
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16. Natalie Portman
17. Joy Randolph
18. Selena Gomez
19. Jennifer Lopez
20. Heidi Klum
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