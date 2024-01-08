Dünyanın En Prestijli Törenlerinden 81. Altın Küre Ödüllerinin Sahipleri Belli Oldu!
Dünyanın En Prestijli Törenlerinden 81. Altın Küre Ödüllerinin Sahipleri Belli Oldu!
Dünyanın en prestijli sinema ve TV ödüllerinden biri olarak bilinen Altın Küre ödülleri sabaha karşı düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Gelin kazananlara birlikte bakalım. 👇
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Geçtiğimiz yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödül Töreni sabaha karşı gerçekleşti.
Jo Koy'un sunuculuğunu üstlendiği gecede kazananlar ödüllerine kavuştu.
Televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülle ayrılırken, The Bear ve Beef üçer ödül aldılar. Sinema dalında ise En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekti. Gelin kazananlara bakalım.👇
En İyi Film (Drama) - Oppenheimer
En İyi Film (Komedi/Müzikal) - Poor Things
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En İyi Yönetmen - Christopher Nolan (Oppenheimer)
En İyi Kadın Oyuncu (Drama) - Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)
En İyi Erkek Oyuncu (Drama) - Cillian Murphy (Oppenheimer)
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal) - Paul Gimatti (The Holdovers)
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal) - Emma Stone (Poor Things)
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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Robert Downey Jr. (Oppenheimer)
En İyi Senaryo - Justine Triet & Arthur Harari (Anatomy of a Fall)
En İyi Özgün Müzik - Oppenheimer
En İyi Özgün Şarkı - “What Was I Made For?” Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell (Barbie)
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En İyi Yabancı Film - Anatomy of a Fall
En İyi Animasyon Film - The Boy and the Heron
En İyi Dizi (Drama) - Succession
En İyi Dizi (Komedi) - The Bear
En İyi Mini Dizi/TV Filmi - Beef
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En İyi Erkek Oyuncu (Drama) - Kieran Culkin (Succession)
En İyi Kadın Oyuncu (Drama) - Sarah Snook (Succession)
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