Sinemaseverlerin Sosyal Ağ Platformu Olan Letterboxd'a Göre 2023'ün En İyi Filmleri

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Özet: Bir Düşüşün Anatomisi, annesinin şüpheli olduğu davanın seyrini değiştiren bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki görme engelli oğulları Daniel bir yıldır dağlarda her şeyden uzak bir yaşam sürer. Bir gün Samuel, evlerinin önünde ölü bulunur ve bu şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatılır. Sandra, şüpheleri olmasına rağmen kısa süre sonra suçlanır; intihar mı, cinayet mi? Bir yıl sonra Daniel, annesi aleyhine açılan ve çiftin kelimenin tam anlamıyla parçalara ayrıldığı mahkeme duruşmasına katılır.

Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner

Yönetmen: Justine Triet