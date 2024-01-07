Sinemaseverlerin Sosyal Ağ Platformu Olan Letterboxd'a Göre 2023'ün En İyi Filmleri
Sinemaseverlerin Sosyal Ağ Platformu Olan Letterboxd'a Göre 2023'ün En İyi Filmleri
Sinema dünyasının önde gelen sosyal ağ platformlarından biri olan Letterboxd, 2023'ün en iyi filmlerini puanlarına göre sıraladı. Her biri kendine has özellikleriyle dikkat çeken bu filmleri daha da geç olmadan mutlaka seyretmenizi öneririz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Guardians of the Galaxy Vol. 3
19. Blue Giant
18. 12th Fail
17. The Boy and the Heron
16. Society of the Snow
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15. There’s Still Tomorrow
14. All of Us Strangers
13. The Zone of Interest
12. Riceboy Sleeps
11. The Iron Claw
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10. Perfect Days
9. Killers of the Flower Moon
8. Anatomy of a Fall
7. Godzilla Minus One
6. Monster
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5. The Holdovers
4. Past Lives
3. Oppenheimer
2. Poor Things
1. Spider-Man: Across the Spider-Verse
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