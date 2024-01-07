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Sinemaseverlerin Sosyal Ağ Platformu Olan Letterboxd'a Göre 2023'ün En İyi Filmleri

Sinemaseverlerin Sosyal Ağ Platformu Olan Letterboxd'a Göre 2023'ün En İyi Filmleri

Sinema film 2023enler
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 16:01

Sinema dünyasının önde gelen sosyal ağ platformlarından biri olan Letterboxd, 2023'ün en iyi filmlerini puanlarına göre sıraladı. Her biri kendine has özellikleriyle dikkat çeken bu filmleri daha da geç olmadan mutlaka seyretmenizi öneririz. İyi seyirler! 👇 

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Guardians of the Galaxy Vol. 3

20. Guardians of the Galaxy Vol. 3

Letterboxd Puanı: 4.0 

Özet: Koruyucular, Hiçbir Yer’i Koleksiyoncu’dan aldıktan sonra onları Thanos’un yarattığı şiddetli zararı gidermeye çalışırlar. Hiçbir Yer’i yalnızca kendileri için değil, haşin evren tarafından yurtsuz bırakılan bütün mülteciler için güvenli bir sığınak haline getirmek istemektedirler. Ama çok geçmeden Roket’in çalkantılı geçmişinin yankıları hayatlarını altüst eder. Gamora’nın kaybını atlatamayan Peter Quill, Roket’in hayatını kurtarma amaçlı tehlikeli görev için ekibini etrafına toplamalıdır ve bu öyle bir görevdir ki, başarılı olamazlarsa bizim bildiğimiz haliyle Koruyucular’ın sonunu getirebilir.  

Oyuncular: Chris Pratt, Chukwudi Iwuji, Bradley Cooper  

Yönetmen: James Gunn

19. Blue Giant

19. Blue Giant

Letterboxd Puanı: 4.0 

Özet: Lise öğrencisi Dai Miyamoto'nun hayatı, cazı keşfettiği gün alt üst olur. Eline bir saksafon alan ve Tokyo'nun hareketli gece kulüplerine gitmek için sakin memleketini terk eden Dai, profesyonel bir müzisyenin hayatının korkaklara göre olmadığını görecek ve büyük olmanın gerçekte ne anlama geldiğiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. 

Oyuncular: Shôtarô Mamiya, Amane Okayama, Yuki Yamada 

Yönetmen: Yuzuru Tachikawa

18. 12th Fail

18. 12th Fail

Letterboxd Puanı: 4.1 

Özet: IPS memuru Manoj Kumar Sharma'nın gerçek hikayesine dayanan 12. Fail, milyonlarca öğrencinin dünyanın en zorlu rekabet sınavına girdiği bir yerde, aksiliklere ve zorluklara rağmen akademik yolculuğa yeniden başlama ve kişinin kaderini geri kazanma fikrini korkusuzca benimsemesine ışık tutuyor. 

Oyuncular: Vikrant Massey, Medha Shankar, Joshi Anantvijay 

Yönetmen: Vidhu Vinod Chopra

17. The Boy and the Heron

17. The Boy and the Heron

Letterboxd Puanı: 4.0 

Özet: Çocuk ve Balıkçıl, ergenlik döneminde olan bir gencin hikayesini konu ediyor. İkinci Dünya Savaşı sırasıda geçen filmde, küçük bir çocuk olan Mahito, annesini kaybetmesinin ardından taşrada yaşayan babasının yanına taşınmak zorunda kalır. Yeni hayatına alışmaya çalışan Mahito, günlerini terk edilmiş bir kulenin civarında oynayarak geçirir. Mahito oynamak için kuleye gittiğinde, sürekli gri bir balıkçıl kuşu ile karşılaşır. Ancak çok geçmeden hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar.    

OyuncularSoma Santoki, Masaki Suda, Takuya Kimura    

Yönetmen: Hayao Miyazaki

16. Society of the Snow

16. Society of the Snow

Letterboxd Puanı: 4.1 

Özet: La Sociedad de la nieve, bir uçak kazasından sağ kurtulan insanların hayatta kalabilmek için verdikleri mücadeleyi konu ediyor. 1972'de, bir ragbi takımını Şili'ye uçurmak için kiralanan Uruguay Hava Kuvvetleri Uçuş 571, And Dağları'nın kalbindeki bir buzulda feci bir şekilde düşer. Kazada, 45 yolcudan sadece 29'u sağ kurtulur. Kendilerini dünyanın en zorlu ortamlarından birinde bulan yolcular, hayatta kalabilmek için aşırı önlemlere başvurmak zorunda kalır.

Oyuncular: Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka, Francisco Romero  

Yönetmen: J.A. Bayona

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15. There’s Still Tomorrow

15. There’s Still Tomorrow

Letterboxd Puanı: 4.1 

Özet: Savaş sonrası İtalya'sında tipik bir ev kadını olan Delia'nın ailesi, sevgili ilk çocuğu Marcella'nın yaklaşan nişanı yüzünden kargaşa içindedir. Ancak gelen gizemli bir mektup, Delia'nın kendisine kötü davranan kocasıyla yüzleşme ve daha iyi bir gelecek hayal etme cesaretini ateşleyecektir. 

Oyuncular: Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano 

Yönetmen: Paola Cortellesi

14. All of Us Strangers

14. All of Us Strangers

Letterboxd Puanı: 4.0 

Özet: Senarist Adam, bir gece, günümüz Londra'sında neredeyse boş olan kule bloğunda, gizemli komşusu Harry ile günlük hayatının ritmini bozan tesadüfi bir karşılaşma yaşar. Adam ve Harry yakınlaştıkça, Adam çocukluğunun geçtiği eve geri döner ve burada uzun zaman önce ölmüş olan anne ve babasının her ikisinin de hayatta olduğunu ve 30 yıl önce öldükleri günkü yaşlarında göründüklerini keşfeder.   

Oyuncular: Andrew Scott, Paul Mescal, Carter John Grout   

Yönetmen: Andrew Haigh

13. The Zone of Interest

13. The Zone of Interest

Letterboxd Puanı: 4.1 

Özet: Auschwitz kumandanı Rudolf Höss, eşi Hedwig, çocukları ve hizmetkarlarıyla rüya gibi bir hayat sürmektedir. Öyle ki, ölüm kampının duvarına bakan muhteşem evleri tam da tren raylarıyla gaz odaları arasındadır. Martin Amis'in aynı adlı romanından uyarlanan bu çarpıcı film çiçekli, geniş bahçeleri, seraları ve havuzlarında keyif süren Höss ailesinin başlarına ölüm külleri serpilirken süregiden sıradan gündelik yaşamını gözlemliyor.    

Oyuncular: Sandra Hüller, Christian Friedel, Freya Kreutzkam    

Yönetmen: Jonathan Glazer

12. Riceboy Sleeps

12. Riceboy Sleeps

Letterboxd Puanı: 4.1 

Özet: 90'lı yıllarda geçen filmde, Koreli bekâr bir anne, küçük oğlunu Kanada'nın banliyölerinde büyütür ve ona geride bıraktığından daha iyi bir hayat sunmaya kararlıdır. 

Oyuncular: Choi Seung-yoon, Ethan Hwang, Dohyun Noel Hwang 

Yönetmen: Anthony Shim

11. The Iron Claw

11. The Iron Claw

Letterboxd Puanı: 4.1 

Özet: Film, 1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabetçi dünyasında tarih yazan ayrılmaz Von Erich kardeşlerin gerçek hikayesini anlatıyor. Trajedi ve zaferle otoriter babaları ve koçlarının gölgesi altında, kardeşler sporun en büyük sahnesinde hayattan daha büyük bir ölümsüzlük arıyorlar.  

Oyuncular: Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson  

Yönetmen: Sean Durkin

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10. Perfect Days

10. Perfect Days

Letterboxd Puanı: 4.1 

Özet: Hirayama, Tokyo'da tuvalet temizleyicisi olarak sürdürdüğü basit hayatından son derece memnun görünüyor. Oldukça yapılandırılmış günlük rutininin dışında müzik ve kitap tutkusundan keyif alıyor. Ağaçları çok sever ve onların fotoğraflarını çeker. Bir dizi beklenmedik karşılaşma, yavaş yavaş geçmişine dair daha fazla şey ortaya çıkarır.   

Oyuncular: Kôji Yakusho, Yumi Asô, Tokio Emoto   

Yönetmen: Wim Wenders

9. Killers of the Flower Moon

9. Killers of the Flower Moon

Letterboxd Puanı: 4.2 

Özet: 1920’lerde, Oklahoma'daki Kızılderili birliği olan Osage’in üyeleri, petrolün kendi topraklarının altında olduğunu keşfeder. Artık varlık içinde olan üyeler, şoförlü araçlara binmeye, konaklar inşa etmeye, çocuklarını Avrupa’ya okumaya göndermeye başlar. Ancak bu zenginlik, birçok cinayeti de beraberinde getirir.   

OyuncularLeonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone   

Yönetmen: Martin Scorsese

8. Anatomy of a Fall

8. Anatomy of a Fall

Letterboxd Puanı: 4.2 

Özet: Bir Düşüşün Anatomisi, annesinin şüpheli olduğu davanın seyrini değiştiren bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki görme engelli oğulları Daniel bir yıldır dağlarda her şeyden uzak bir yaşam sürer. Bir gün Samuel, evlerinin önünde ölü bulunur ve bu şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatılır. Sandra, şüpheleri olmasına rağmen kısa süre sonra suçlanır; intihar mı, cinayet mi? Bir yıl sonra Daniel, annesi aleyhine açılan ve çiftin kelimenin tam anlamıyla parçalara ayrıldığı mahkeme duruşmasına katılır.

Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner  

Yönetmen: Justine Triet

7. Godzilla Minus One

7. Godzilla Minus One

Letterboxd Puanı: 4.2 

Özet: Godzilla Minus One, II. Dünya Savaşı sonrası toparlanmaya çalışan Japonya'da atom bombasının etkisiyle evrimleşmiş Godzilla'nın ortaya çıkması sonrası yaşananları konu ediniyor.

Oyuncular: Minami Hamabe, Sakura Ando, Ryunosuke Kamiki  

Yönetmen: Takashi Yamazaki

6. Monster

6. Monster

Letterboxd Puanı: 4.2 

Özet: Küçük oğlu Minato garip davranmaya başladığında, annesi bir şeylerin ters gittiğini hisseder. Bundan bir öğretmenin sorumlu olduğunu keşfedince, neler olup bittiğini öğrenmek için okulu basar. Ancak hikaye anneöğretmen ve çocuğun gözünden ilerledikçe gerçek yavaş yavaş ortaya çıkar.  

Oyuncular: Sakura Ando, Eita Nagayama, Soya Kurokawa  

YönetmenKore-eda Hirokazu

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5. The Holdovers

5. The Holdovers

Letterboxd Puanı: 4.2 

Özet: New England'daki bir hazırlık okulunda çalışan, kimsenin sevmediği huysuz bir öğretmen, gidecek yeri olmayan birkaç öğrenciye nezaret etmek için Noel tatili boyunca okulda kalmak zorunda kalır. Birkaç gün sonra okulda kalan tek öğrenci, -15 yaşındaki zeki ve baş belası Angus- ve oğlunu Vietnam’da yeni kaybetmiş olan okulun şef aşçısı Mary ile beklenmedik bir bağ kurar.  

Oyuncular: Paul Giamatti, Da'Vine Joy Randolph, Dominic Sessa  

Yönetmen: Alexander Payne

4. Past Lives

4. Past Lives

Letterboxd Puanı: 4.2   

Özet: Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı olan Nora ve Hae Sung, Nora'nın ailesi Güney Kore'den göç edince ayrılmak zorunda kalır. Yirmi yıl sonra, kader ve aşk kavramlarıyla ve hayatı oluşturan seçimlerle yüzleşirken, önemli bir hafta boyunca New York'ta yeniden bir araya gelirler.   

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro   

Yönetmen: Celine Song

3. Oppenheimer

3. Oppenheimer

Letterboxd Puanı: 4.3 

Özet: Oppenheimer, II. Dünya Savaşı döneminde nükleer silah üretmek için başlatılan Manhattan Projesi kapsamında ilk atom bombasını icat eden Los Alamos Laboratuvarı direktörü, teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer’a odaklanır.   

Oyuncular: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon    

Yönetmen: Christopher Nolan

2. Poor Things

2. Poor Things

Letterboxd Puanı: 4.3 

Özet: Zavallılar, bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Bella, trajik bir şekilde ölür. Ancak sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter beynini, bir bebeğin beyni ile değiştirerek onu hayata döndürür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.   

OyuncularEmma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe   

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

1. Spider-Man: Across the Spider-Verse

1. Spider-Man: Across the Spider-Verse

Letterboxd Puanı: 4.5 

Özet: Film, radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir dünyaya adım atıp, özel yeteneklerle donanan Miles Morales'in maceralarını konu ediyor. Gwen Stacy ile yeniden bir araya gelen Miles, Çoklu Evrenleri geçer. Miles bu sırada ne olursa olsun orayı korumakla yükümlü olan Örümcek - İnsanlarla karşılaşır. Büyük bir tehdit ile karşı karşıya olan kahramanlar, ne yapacaklarını bilemeyince Miles, kendisini diğer Örümcekler’in karşısında bulur. Miles, en sevdiği insanları büyük bir tehdite karşı koruyabilmek için yeteneklerini kullanmak zorundadır.  

Oyuncular: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry  

Yönetmenler: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

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