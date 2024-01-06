Korkutucu Sahnelere Kahkaha Atmaya Hazır Olun: Komediyle Korkuyu Harmanlayan En İyi Filmler

IMDb: 6.6

Özet: Pusit, iş hayatına atılmış, bir araba edinmiş, güzel bir sevgilisi olan yeni üniversite mezunu bir gençtir. Her şeyin yolunda gideceğini düşünürken, işler Pusit’in istediği gibi gitmez. Sevgilisi onu terk etmiştir, işi kötü gitmektedir ve taksidini ödeyemediği için arabasına el konmuştur. En sonunda işinden de kovulur ve Pusit’in hayatı tam bir kâbusa dönüşür.İşte tam bu sırada telefonu çalar ve karşısındaki kişi Pusit’in 100 Milyon Baht ödülüne sahip yarışmaya katılmaya hak kazandığını söyler. Bu yarışma gizli tutulmaktadır ve on üç aşamadan oluşmaktadır. Pusit, ilk görevi anında gerçekleştirir ve ilk aşamanın karşılığı olan miktar banka hesabına yatar. Bunun üzerine, kurtarıcısı olarak gördüğü bu yarışmaya katılmaya karar verir. Ancak ödülü kazanmak hiç de kolay değildir, Pusit’i birbirinden tehlikeli, vahşi ve çılgın aşamalar beklemektedir.

Oyuncular: Krissada Sukosol, Achita Sikamana, Sarunyu Wongkrachang

Yönetmenler: Chookiat Sakveerakul, Chukiat Sakveerakul, Ma-Deaw Chookiat Sakveerakul