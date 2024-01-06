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Korkutucu Sahnelere Kahkaha Atmaya Hazır Olun: Komediyle Korkuyu Harmanlayan En İyi Filmler

Korkutucu Sahnelere Kahkaha Atmaya Hazır Olun: Komediyle Korkuyu Harmanlayan En İyi Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 12:01

Korku-komedi türünde seçtiğimiz bu filmlerde korku ve kahkahanın eşsiz birleşimiyle kendinizi farklı bir duygu yolculuğunda bulacaksınız. Her anı şaşırtıcı bu filmler hem gerilim hem de eğlence arayanlar için kaçırılmaması gereken bir deneyim sunuyor. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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25. The Innkeepers, 2011

25. The Innkeepers, 2011

IMDb: 5.5 

Özet: Çalışmadığından dolayı kapılarını müşterilerine kapatmak üzere olan eski bir otelde çalışan yirmili yaşlarda, görmüş geçirmiş bir kadın olan Claire ve yalnız bir bilgisayar delisi olan Luke otelin son kalan görevlilerdir. Luke ve Claire bu otelde daha önce kendini asarak öldüren bir kadının hayaletinin olduğuna inanmaktadırlar ve bunu ispatlamaya kararlıdırlar. Bu arada mesai günlerinin sonu yaklaşırken, sonradan psişik olan eski TV yıldızı Leanne Rease-Jones ve 353 numaralı odada kalmakta ısrar eden yaşlı bir adam gibi ilginç müşteriler otele giriş yaparlar. Garip olaylar birbirini takip ederken hem Claire hem de Luke neye inanıp neye inanamamaları gerektiğine dair önemli bir karar vermek zorunda kalacaklardır. 

Oyuncular: Sara Paxton, Pat Healy, Kelly McGillis 

Yönetmen: Ti West

24. House, 1985

24. House, 1985

IMDb: 6.1 

Özet: Korku romanı yazarı olan Roger Cobb'un oğlu gizemli bir şekilde kaybolmuştur ayrıca Vietnam yaşadığı tecrübelerde onun akıl sağlığını bozmaktadır. Ölen teyzesinden miras kalan ev ise ona Vietnam'da hayatını kaybetmiş arkadaşlarını ve korkunç yaratıklarla dolu olması kahramanımızın yavaş yavaş delirmesine sebep yaratır. 

Oyuncular: William Katt, Kay Lenz, George Wendt 

Yönetmen: Steve Miner

23. Vampire’s Kiss, 1988

23. Vampire’s Kiss, 1988

IMDb: 6.1 

Özet: Bir yayıncılık yöneticisi, bir vampir tarafından ziyaret edilip ısırılır ve dengesiz davranışlar sergilemeye başlar. Hastalığını kabullenmeye çalışırken sekreterini aşırı uçlara iter. Vampir onu ziyaret etmeye ve kanını içmeye devam eder ve deliliği derinleştikçe, yaşadığı bazı olayların halüsinasyon olabileceği düşünülmeye başlar. 

Oyuncular: Nicolas Cage, Maria Conchita Alonso, Jennifer Beals 

Yönetmen: Robert Bierman

22. Frankenhooker, 1990

22. Frankenhooker, 1990

IMDb: 6.2 

Özet: Bir mucit olan Jeffrey Franken evlerinin mutfaklarında, hassas ve nazik bir organ olan beyinler üzerinde tornavida ve çekiç kullanarak enteresan deneyler yapmaktadır. Franken’in buluşları bunlarla da sınırlı değildir. En son icadı olan uzaktan kumandalı çim biçme makinası ev halkının takdirini kazanmıştır. Söz konusu makinenin demosu sırasında aktif görev alan Franken’in kız arkadaşı Elizabeth Shelley, küçük bir hata sonucu makine tarafından biçilip on bin parçaya ayrılınca, Franken tüm dehasını parçaları tekrardan bir araya getirmek için kullanmaya karar verir. Ne var ki kafa dışındaki parçaların çoğu olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplandığından, Franken yeni parçalar bulabilmek için gözünü şehrin fuhuş mekanlarına çevirir. 

Oyuncular: James Lorinz, Joanne Ritchie, Patty Mullen 

Yönetmen: Frank Henenlotter

21. Idle Hands, 1999

21. Idle Hands, 1999

IMDb: 6.2 

Özet: Anton kolejde okuyan bir gençtir. Sağ elinin kendi iradesi dışında hareket etmeye başladığını farkeden Anton, buna bir çare bulmalıdır. En iyi iki arkadaşı Mick ve Pnub'ı da öldürmüştür bu el, tabii onlar zombi olarak geri dönmüşlerdir. Sağ elinden kurtulması gereken Anton'u çok büyük zorluklar beklemektedir. 

Oyuncular: Devon Sawa, Seth Green, Elden Henson 

Yönetmen: Rodman Flender

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20. Dead Snow, 2009

20. Dead Snow, 2009

IMDb: 6.3 

Özet: Bir grup tıp öğrencisi tatillerini arkadaşlarının dağ evinde geçirmek için yola çıkarlar. Daha sonra tanıştıkları bir adam, içinde bulundukları bölgenin zamanında Nazi terörüne şahit olduğunu söyler. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Albay Herzog'un liderliğinde Rusya ile İngiltere arasındaki iletişimi kesmek için Norveç Dağları'na gelen Nazi askerler bölgede yarattıkları vahşetin ardından halkın üstün çabalarıyla öldürülmüşlerdir. Sıradan bir tatil hayalindeki genç öğrencilerin ölen Nazilerle karşılaşması ve hayatlarının kabusa dönmesi an meselesidir. 

Oyuncular: Jeppe Beck Laursen, Charlotte Frogner, Jenny Skavlan 

Yönetmen: Tommy Wirkola

19. John Dies at the End, 2012

19. John Dies at the End, 2012

IMDb: 6.3 

Özet: Her alışta vücut dışı deneyim vaat eden bir ilaç vardır. Sokaktaki adı Soya Sosu’dur ve bunu alan kullanıcılar zaman ve boyutlar arasında gezinebilmektedir. Ama bazı geri dönenler artık insan değillerdir. Birden dünya dışı bir istila başlar ve insanlığın bir kahramana ihtiyacı doğar. Ama ortada sadece hiçbir işte tutunamayan kolejden terk John ve David vardır. Bu ikisi insanlığı kurtarmak için yaklaşan dehşeti durdurabilirler mi? 

Oyuncular: Chase Williamson, Rob Mayes, Paul Giamatti 

Yönetmen: Don Coscarelli

18. Deathgasm, 2015

18. Deathgasm, 2015

IMDb: 6.3 

Özet: İki genç çocuk, sıradan hayatlarından kaçmaya çalışırken kara büyüye dalarak farkında olmadan Kör Olan olarak bilinen eski bir şeytani varlığı çağırır. 

Oyuncular: Milo Cawthorne, James Joshua Blake, Kimberley Crossman 

Yönetmen: Jason Howden

17. The Voices, 2014

17. The Voices, 2014

IMDb: 6.3 

Özet: Reynolds, yıllardır bir kadının ilgisi için çırpınan sevimli ancak garip, küvet fabrikasında çalışan Jerry Hickfang rolünü canlandırıyor. İlişkileri aniden tehlikeli bir hal alınca Jerry’nin kötü ve konuşan kedisi ile iyiliksever ve konuşan köpeği kendisini nihai bir kurtuluşa götüren fantastik bir yola iter. 

Oyuncular: Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick 

Yönetmen: Marjane Satrapi

16. Scary Movie, 2000

16. Scary Movie, 2000

IMDb: 6.3 

Özet: Günümüzün en popüler korku filmleriyle dalga geçen bu filmde, bir grup tanıdık görünümlü genç, kendilerini, belli belirsizden biraz daha kolay tanınabilir maskeli bir katil tarafından takip edilirken bulur. Kurbanlar ve kahkahalar artmaya başladıkça, favori korku filmlerinizden hiçbiri, bu korkunç komik parodinin jilet gibi keskin taşlamasından kaçamayacaktır. 

Oyuncular: Anna Faris, Jon Abrahams, Marlon Wayans 

Yönetmen: Keenen Ivory Wayans

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15. Brain Damage, 1988

15. Brain Damage, 1988

IMDb: 6.5 

Özet: Aylmer insan beyinleri ile beslenen bir parazit. Ancak her parazit gibi Aylmer’in da bir taşıyıcı vücuda ihtiyacı var. Bu amaçla kahramanımızın vücudunu kullanacak ve yiyeceğe böylece ulaşacak. Bu taşımacılık hizmetinizin karşılığında Aylmer’in size önerdiği şey ise “dünyayı güzelleştiren özel bir zevk sıvısı”. Aylmer’ı vücudunuzda taşımayı kabul ederseniz, Aylmer beyninize bir sıvı enjekte ediyor ve güzel bir hayal alemine dalıyorsunuz. Ancak işin kötü tarafı bir süre sonra sıvının bağımlısı oluyorsunuz.

Oyuncular: Rick Hearst, Gordon MacDonald, Jennifer Lowry 

Yönetmen: Frank Henenlotter

14. Bad Taste, 1987

14. Bad Taste, 1987

IMDb: 6.5 

Özet: Galaksiler arası fast food zinciri Crumb's Crunchy Delights'tan bir ekip, insan etini en yeni lezzet hissi haline getirmeyi planlayarak Dünya'ya iner. Yeni Zelanda'nın Kaihoro kasabasını yok ettikten sonra, ülkenin Astro-Soruşturma ve Savunma Servisi sorunla başa çıkmak için çağrılır. Aynı gün sakinlerden bozuk para toplamak için Kaihoro'ya gelen yardım görevlisi Giles yüzünden işler karışır. Giles uzaylılar tarafından yakalanır ve AIaDS kısa sürede uzaylıların karargâhına topyekûn bir saldırıya dönüşen bir kurtarma görevi düzenler. 

Oyuncular: Terry Potter, Pete O'Herne, Craig Smith 

Yönetmen: Peter Jackson

13. Slither, 2006

13. Slither, 2006

IMDb: 6.5 

Özet: Amerika'nın sakin Wheelsy kasabası ismi henüz koyulmamış bir kötülükle karşı karşıyadır. Ancak henüz kimse telefon direklerinin kayıp evcil hayvan ilanıyla dolduğunu ve kasabanın en zengin sakini Grant Grant'in tuhaf davranışlar sergilediğini fark etmemiştir. Çiftlik hayvanlarının ürkütücü şekilde ölmesi ve genç bir kadının kaybolmasıyla, kasaba şerifi Bill Party ve ekibi kasabalarının derinliklerinde yatan karanlık gücü keşfetmeye kara verirler. Ve dünyadaki tüm yaşamı sona erdirmek uzaylı bir organizmayla karşı karşıya kalırlar. 

Oyuncular: Nathan Fillion, Elizabeth Banks, Michael Rooker 

Yönetmen: James Gunn

12. 13: Game of Death 2006

12. 13: Game of Death 2006

IMDb: 6.6 

Özet: Pusit, iş hayatına atılmış, bir araba edinmiş, güzel bir sevgilisi olan yeni üniversite mezunu bir gençtir. Her şeyin yolunda gideceğini düşünürken, işler Pusit’in istediği gibi gitmez. Sevgilisi onu terk etmiştir, işi kötü gitmektedir ve taksidini ödeyemediği için arabasına el konmuştur. En sonunda işinden de kovulur ve Pusit’in hayatı tam bir kâbusa dönüşür.İşte tam bu sırada telefonu çalar ve karşısındaki kişi Pusit’in 100 Milyon Baht ödülüne sahip yarışmaya katılmaya hak kazandığını söyler. Bu yarışma gizli tutulmaktadır ve on üç aşamadan oluşmaktadır. Pusit, ilk görevi anında gerçekleştirir ve ilk aşamanın karşılığı olan miktar banka hesabına yatar. Bunun üzerine, kurtarıcısı olarak gördüğü bu yarışmaya katılmaya karar verir. Ancak ödülü kazanmak hiç de kolay değildir, Pusit’i birbirinden tehlikeli, vahşi ve çılgın aşamalar beklemektedir.

Oyuncular: Krissada Sukosol, Achita Sikamana, Sarunyu Wongkrachang 

Yönetmenler: Chookiat Sakveerakul, Chukiat Sakveerakul, Ma-Deaw Chookiat Sakveerakul

11. Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon, 2006

11. Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon, 2006

IMDb: 6.7 

Özet: İki kameraman ve bir sunucudan oluşan bir belgesel çekim ekibi yaptıkları anlaşma neticesinde Myers, Krueger ya da Voorhees gibi örneklerinden beslenen Leslie Vernon isimli katilin bütün hazırlıklarını filme çekmek için Glen Echo isimli kasabaya gelir. Leslie Vernon ile tanışan ekip, Vernon'un onlara işin nasıl yapıldığı, malum gece öncesinde nasıl hazırlanıldığı ve kurbanların olay gecesi nasıl davranacakları ile ilgili ayrıntılı detayları kayıt altına alır.

Oyuncular: Nathan Baesel, Angela Goethals, Zelda Rubinstein 

Yönetmen: Scott Glosserman

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10. Night of the Creeps, 1986

10. Night of the Creeps, 1986

IMDb: 6.7 

Özet: 1959 yılında ormanlık bir alanda yıldızları seyreden iki sevgili, uzaydan gelen yaratıklar ile baltalı bir katile kurban gider. Bu olayın 25 yıl sonrasında üniversitedeki bir kulübe üye olmak için verilen görevi yerine getirmek isteyen iki kafadar, geri dönüşü olmayan bir hata ile yaratıkların serbest kalmasına yol açınca eski olaya garip şekilde dahil olan bir dedektif, yarım kalan işi tamamlamak için son kez sahalara döner. Buraya kadar her şey normal görünse de işin aslı pek de öyle değildir: Soyadları korku külliyatının önemli yönetmenleriyle aynı olan tuhaf karakterler, intiharın eşiğinde Dirty Harry-Deckard kırması bir dedektif, sülük benzeri yaratıklar; türden türe atlayan görsel tercihler, patlayan beyinler, bolca kan ve bunları birbirine bağlayan absürt mizah anlayışındadır.

Oyuncular: Jason Lively, Tom Atkins, Steve Marshall 

Yönetmen: Fred Dekker

9. Housebound, 2014

9. Housebound, 2014

IMDb: 6.7 

Özet: Kylie, işlediği suçtan yargılanır. Yargılamanın sonucunda mahkeme tarafından 8 ay boyunca doğup büyüdüğü annesinin evine ev hapsine mahkûm edilir. Annesi Miriam batıl inançları olan cahil bir kadındır. Evlerinde daha önce yaşamış kimselerin hayaleti dolaştığına inanmaktadır. Evde bir müddet sonra Kylie’de evde garip olaylara tanık olur. Acaba annesinin söyledikleri doğrumu, yoksa Kylie annesinin söylediklerinden etkilenip de bu olayları annesi gibi yorumlamaya başlamıştır. 

Oyuncular: Morgana O'Reilly, Rima Te Wiata, Glen-Paul Waru 

Yönetmen: Gerard Johnstone

8. Planet Terror, 2007

8. Planet Terror, 2007

IMDb: 7.0 

Özet: William ve Dakota Block, bir gece arka bahçelerinden gelen seslerle uyanırlar. Neler olduğunu anlamak için dışarı çıktıklarında karşılaştıkları manzara dehşet vericidir. Yaşanan bir patlama sonucu, ortalığa garip bir gaz yayılmıştır ve bu gazı soluyan insanlar, şiddet düşkünü canilere dönüşmüşlerdir. Giderek saldırganlaşan insanlar ortalığa dehşet saçmaktadırlar. Saldırılar sırasında bacağı kopan dansçı Cherry ve eski erkek arkadaşı Wray'nin de William ve Dakota'ya katılması ile birlikte olayların gizemini araştırmaya başlarlar. 

Oyuncular: Rose McGowan, Freddy Rodríguez, Josh Brolin 

Yönetmen: Robert Rodriguez

7. Fright Night, 1985

7. Fright Night, 1985

IMDb: 7.1 

Özet: Genç Charley Webster için gece geç vakitlerde korku filmleri seyretmekten daha güzel bir şey yoktur. Yan eve taşınan yeni komşular garip davranışlarıyla Charley'nin dikkatini çekerler ve kendini korku filmlerine kaptırmış olan Charley onların birer vampir olduğunu fark eder. Onun için artık bir kabus başlamıştır. Bu inanılmaz olayda kendisine yardım edebilecek tek kişi ise artık gözden düşmüş eski bir aktör olan Peter Vincent'tır ve Peter gece geç saatlerde korku filmlerini aratmayan show programıyla yaşamına devam etmektedir. Vincent vampirleri gerçek hayatta görmenin mümkün olmadığına inanmaktadır ama işin içine para girince bu durum hemen değişiverir. 

Oyuncular: Chris Sarandon, William Ragsdale, Amanda Bearse 

Yönetmen: Tom Holland

6. House, 1977

6. House, 1977

IMDb: 7.3 

Özet: Merhum annesiyle bir bağ kurmayı uman Gorgeous, teyzesini atalarının evinde ziyaret etmek için kırsal bir geziye çıkar. Altı arkadaşı Prof, Melody, Mac, Fantasy, Kung Fu ve Sweet'i de kendisine katılmaları için davet eder. Kızlar çok geçmeden eski evde göründüğünden daha fazlası olduğunu keşfederler. 

Oyuncular: Kimiko Ikegami, Miki Jinbo, Kumiko Ôba 

Yönetmen: Nobuhiko Ôbayashi

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5. Braindead, 1992

5. Braindead, 1992

IMDb: 7.5 

Özet: Lionel ve sevgilisi Paquita, hayvanat bahçesine gezmeye giderlerken meraklı annesi de onları takip eder. Ancak kadını Sumatra'dan gelen bir tür fare-maymun ısırır ve bulaşıcı bir zombi salgını başlatır. Annesini korumaya çalışan Lionel, onun kurbanlarını evlerinin bodrumunda saklamaya çalışır ancak olaylar giderek kontrolden çıkar ve zombiler bir ordu halinde dışarı taşarlar.  

Oyuncular: Timothy Balme, Diana Peñalver, Elizabeth Moody 

Yönetmen: Peter Jackson

4. Tucker and Dale vs. Evil, 2010

4. Tucker and Dale vs. Evil, 2010

IMDb: 7.5 

Özet: Tucker ve Dale, iyi vakit geçirmek ve gerekli tamiratları yapmak için Tucker’ın yeni satın aldığı göl kenarındaki kulübesine giderler. Ancak kulübelerinin yakınında kamp yapan bir grup paranoyak üniversiteli çocukla karşılaştıklarında, bir dizi yanlış anlaşılma sonucunda Tucker ve Dale'in tatili kanlı ve komik bir hal alır. 

Oyuncular: Tyler Labine, Alan Tudyk, Katrina Bowden 

Yönetmen: Eli Craig

3. An American Werewolf in London, 1981

3. An American Werewolf in London, 1981

IMDb: 7.5 

Özet: Amerika'dan gelen iki genç öğrenci, İngiltere kırsalında ne olduğunu anlamadıkları bir yaratığın saldırısına uğrar. Arkadaşını bu saldırı sonucu kaybeden David ise hayatta kaldığına pişman olacaktır. Çünkü, lânet artık onun da kanına girmiştir. 

Oyuncular: David Naughton, Jenny Agutter, Joe Belcher 

Yönetmen: John Landis

2. What We Do in the Shadows, 2014

2. What We Do in the Shadows, 2014

IMDb: 7.6  

Özet: Bir belgesel ekibi, hayatlarına zarar gelmeyeceğinin garantisiyle birlikte vampirlerin yaşadığı bir eve konuk olma fırsatı yakalar. Bu evde Viago, Deacon, Vladislav ve Petyr isimli dört vampir yaşamaktadır. Daha sonra aralarına Nick isimli başka bir vampir de katılacaktır. Bu vampirlerin bütün dertleri oldukça sıradandır; hatta yalnızca beslenme alışkanlıkları normal insanlardan farklıdır. Belgeselciler, vampirlerin gündelik hayatlarını en ince detaylarına kadar belgelemenin peşine düşerler. Bu dünyada vampir olarak hayata devam etmek tahmin edilenden daha zordur.  

Oyuncular: Jemaine Clement, Taika Waititi, Cori Gonzalez-Macuer  

Yönetmenler: Jemaine Clement, Taika Waititi

1. Shaun of the Dead, 2004

1. Shaun of the Dead, 2004

IMDb: 7.9 

Özet: Shaun, hayatında ciddi olarak daha hiçbir şeyi başaramamıştır. Tüm hayatı, ne için yaptığını hala bilmediği işi, iki deli ev arkadaşı Ed ve Pete, kız arkadaşı Liz ve annesi arasında gidip gelmektedir. Hayatındaki en önemli şeyse, kendini bulduğu tek yer olan Winchester adlı bardır. Liz tarafından ilgisiz olmakla, annesi tarafından yeteneksiz olmakla suçlanır, arkadaşları ise O’nun hakkında yorum yapacak kadar bile akıllı değildir. Shaun bir gün hayatının fırsatını yakalayacağını düşünmekle zamanını harcarken bütün Kuzey Londra’yı zombiler basar.  

Oyuncular: Simon Pegg, Nick Frost, Kate Ashfield 

Yönetmen: Edgar Wright

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