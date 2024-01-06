Korkutucu Sahnelere Kahkaha Atmaya Hazır Olun: Komediyle Korkuyu Harmanlayan En İyi Filmler
Korkutucu Sahnelere Kahkaha Atmaya Hazır Olun: Komediyle Korkuyu Harmanlayan En İyi Filmler
Korku-komedi türünde seçtiğimiz bu filmlerde korku ve kahkahanın eşsiz birleşimiyle kendinizi farklı bir duygu yolculuğunda bulacaksınız. Her anı şaşırtıcı bu filmler hem gerilim hem de eğlence arayanlar için kaçırılmaması gereken bir deneyim sunuyor. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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25. The Innkeepers, 2011
24. House, 1985
23. Vampire’s Kiss, 1988
22. Frankenhooker, 1990
21. Idle Hands, 1999
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20. Dead Snow, 2009
19. John Dies at the End, 2012
18. Deathgasm, 2015
17. The Voices, 2014
16. Scary Movie, 2000
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15. Brain Damage, 1988
14. Bad Taste, 1987
13. Slither, 2006
12. 13: Game of Death 2006
11. Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon, 2006
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10. Night of the Creeps, 1986
9. Housebound, 2014
8. Planet Terror, 2007
7. Fright Night, 1985
6. House, 1977
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5. Braindead, 1992
4. Tucker and Dale vs. Evil, 2010
3. An American Werewolf in London, 1981
2. What We Do in the Shadows, 2014
1. Shaun of the Dead, 2004
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