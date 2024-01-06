2023 Yılının En Çok İzlenen Kadın Oyuncusundan Lohusa Fragmanına Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri
2023 Yılının En Çok İzlenen Kadın Oyuncusundan Lohusa Fragmanına Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri
Kaynak: https://twitter.com/popgek
Sevgili okurlarımız, sinema ve dizi evreninin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta gösterime girecek filmler ve yeni sezon dizilerle ilgili en son bilgileri sizin için topladık. Gündemin öne çıkan konularını birlikte inceleyelim 🎬
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Letterboxd verilerine göre Margot Robbie, 2023 yılının en çok izlenen kadın oyuncusu oldu.
Başrollerini Saoirse Ronan ve Paul Mescal'ın paylaştığı Foe, Prime Video Türkiye'de yayına girdi.
Echo'dan yeni bir afiş yayımlandı.
Hacks'in 3. sezonu bahar mevsiminde izleyiciyle buluşacak.
Avatar the Last Airbender'dan yeni bir görsel yayımlandı.
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The Garfield Movie'den yeni bir afiş yayımlandı.
Mickey's Mouse Trap adlı korku filminden ilk afiş yayımlandı.
Michael Mann, Heat 2 çekimlerinin bu yıl başlayacağını açıkladı.
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden İsmail Hacıoğlu.
Adam Driver, Star Wars evreniyle artık bir bağlantısı olmadığını dile getirdi.
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Luca Guadagnino’nun başrollerinde Zendaya, Josh O’Connor ve Mike Faist'in yer aldığı yeni filmi Challengers'dan ilk afiş yayımlandı.
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