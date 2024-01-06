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2023 Yılının En Çok İzlenen Kadın Oyuncusundan Lohusa Fragmanına Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri

2023 Yılının En Çok İzlenen Kadın Oyuncusundan Lohusa Fragmanına Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri

dizi film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 12:01

Sevgili okurlarımız, sinema ve dizi evreninin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta gösterime girecek filmler ve yeni sezon dizilerle ilgili en son bilgileri sizin için topladık. Gündemin öne çıkan konularını birlikte inceleyelim 🎬

Kaynak: https://twitter.com/popgek
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Letterboxd verilerine göre Margot Robbie, 2023 yılının en çok izlenen kadın oyuncusu oldu.

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Avatar the Last Airbender'dan yeni bir görsel yayımlandı.

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Luca Guadagnino’nun başrollerinde Zendaya, Josh O’Connor ve Mike Faist'in yer aldığı yeni filmi Challengers'dan ilk afiş yayımlandı.

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Kübra 18 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak.

Arcane, 2. sezonuyla kasım ayında dönüyor.

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