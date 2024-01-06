Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Aklınızı Başınızdan Alıp Beyninizi Sulandıracak Gelmiş Geçmiş En İyi Bilim Kurgu Filmleri

Aklınızı Başınızdan Alıp Beyninizi Sulandıracak Gelmiş Geçmiş En İyi Bilim Kurgu Filmleri

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 14:01

Karmaşık hikaye yapısıyla zihninizi zorlayacak, izlerken tam anlamıyla dikkatinizi isteyen en iyi bilim kurgu filmlerini sizler için listeledik. 'Tenet' ve 'The Butterfly Effect' gibi anlaması zor bu yapımları izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

25. Under the Skin, 2013

25. Under the Skin, 2013

IMDb: 6.3 

Özet: “Biçim, doğru anlatıyı bulma çabasından yola çıkar. Bu filmin biçimine baktığınızda, gördüğünüz şey gerçekten de sıradan olmayan bir film.” Scarlett Johansson dünyaya erkek otostopçuları yakalamak için gönderilmiş bir uzaylıyı oynuyor. Ne kadar donuk ve buz gibi görünse de dolgun kırmızı rujlu dudaklardan kürk mantosuna noir filmlerinden çıkma bir femme fatale’den çok farkı yok aslında. İskoçya’nın ıssız mahallelerinde araba süren bu seksi kadının neyin peşinde olduğu ya da kim olduğu hakkında bir fikrimiz yok. Kült filmleri ve videolarıyla tanıdığımız Jonathan Glazer uzun yıllar sonra gene tuhaf ve görselliğiyle zihin açıcı bir filmle karşımızda. Halüsinatif ve rüya gibi sıfatlarını sonuna kadar hak eden film, sosyal gerçekçi bir arka planda oldukça tensel ve duyusal bir biçimde sizi yavaş yavaş içine çekiyor. Michel Faber’in aynı adlı kült romanından uyarlanan film, insan olmaya ve hissetmeye dair bir meditasyon adeta. 

Oyuncular: Scarlett Johansson, Jeremy McWilliams, Lynsey Taylor Mackay 

Yönetmen: Jonathan Glazer

24. Annihilation, 2018

24. Annihilation, 2018

IMDb: 6.8  

Özet: Bir üniversitede hocalık yapan biyolog Lena’nın asker eşi Kane , bir görev için “Area X” adlı bir bölgeye gider ve bir yıl sonra geri döner. Ancak döndüğünde tamamen bitik durumdadır ve komaya girer. Lena, eşini bu hale getiren şeyin ne olduğunu merak eder ve “Area X”te araştırma yapmak amacıyla gidecek, tamamı kadınlardan oluşan bir keşif ekibine gönüllü olarak katılır. Bir biyolog, bir psikolog, bir acil tıp teknisyeni, bir jeomorfolog ve bir fizikçiden oluşan bu keşif ekibi, doğanın kanunlarının geçersiz olduğu tamamen mutasyona uğramış bir bölgeye adım atacaklardır ve onları nelerin beklediği belli değildir.  

Oyuncular: Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson  

Yönetmen: Alex Garland

23. Vanilla Sky, 2001

23. Vanilla Sky, 2001

IMDb: 6.9  

Özet: Zengin bir yayıncı olan David, özel hayatındaki karmaşık ilişkiler nedeniyle zor bir dönemden geçerken bir kaza sonrası hayatı bambaşka bir boyut kazanır. Zamanla, gerçeklik ile hayal arasındaki sınırlar belirsizleşir ve David, gerçekliği ile hayal dünyası arasında sıkışıp kalır.  

Oyuncular: Tom Cruise, Penelope Cruz, Cameron Diaz  

Yönetmen: Cameron Crowe

22. The Invisible Man, 2020

22. The Invisible Man, 2020

IMDb: 7.1  

Özet: Varlıklı bir bilim insanıyla şiddetli ve kontrollü bir ilişkide sıkışan Cecilia gecenin köründe kaçıp kayıplara karışır. Ancak tacizci eski partneri aniden öldüğünde, Cecilia ölümünün bir aldatmaca olduğundan şüphelenir.   

Oyuncular: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer  

Yönetmen: Leigh Whannell

21. Videodrome, 1983

21. Videodrome, 1983

IMDb: 7.2  

Özet: Max Renn, genelde cinsellik içeren, bel altı basit ve ucuz hikayeleri kovalayan bir televizyon yöneticisidir. Rating oranlarını yükseltemek arzusu ile bir çare ararken enteresan bir korsan yayın dikkatini çeker. Videodrome isimli underground yayın, ilk başta gerçek cinayetlere yer veren bir 'snuff' tv havasındadır. Videodrome’u keşfettikçe altüst edici görüntüler, teknolojiye tapınma, sado-mazoşizm ve cinsellik içerikli yayınlar Max’ın profesyonel ilgisinin kişisel merakına yenik düşmesine sebep olur. Çok geçmeden perde arkasındaki garip ve tehlikeli karakterlerle tanışır. 

Oyuncular: James Woods, Debbie Harry, Sonja Smits  

Yönetmen: David Cronenberg

İçeriğin Devamı Aşağıda

20. Coherence, 2013

20. Coherence, 2013

IMDb: 7.2 

Özet: Alışılagelmedik bir astronomik olayın meydana geleceği gece, sekiz arkadaş, doğa kanunlarına meydan okuyan, bir dizi sıkıntı verici olaya tanık olacaklardır. 

Oyuncular: Emily Baldoni, Maury Sterling, Nicholas Brendon 

Yönetmen: James Ward Byrkit

19. Tenet, 2020

19. Tenet, 2020

IMDb: 7.3  

Özet: Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.  

Oyuncular: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki  

Yönetmen: Christopher Nolan

18. Upgrade, 2018

18. Upgrade, 2018

IMDb: 7.5  

Özet: Grey Trace, eşiyle birlikte saldırıya uğrar ve bu saldırı sonucunda karısını kaybederken kendisinin de belden aşağı felç olur. Bir milyarder mucitten gelen bir tedavi teklifi hayatını değiştirir. 

Oyuncular: Logan Marshall-Green, Melanie Vallejo, Steve Danielsen  

Yönetmen: Leigh Whannell

17. Source Code, 2011

17. Source Code, 2011

IMDb: 7.5  

Özet: Colter Stevens uyandığında kendini bir banliyö treninde, başkasının bedeninde bulur ve 8 dakika sonra tren infilak eder. Gözlerini açtığında yeniden kendi bedenindedir. Bunu sağlayan, hükümetin geliştirdiği 'yaşam şifresi' isimli bir programdır. Bu program, bir başka kişinin kimliğine geçip onun hayatının son sekiz dakikasını yaşayabilmeyi sağlamaktadır.  

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga  

Yönetmen: Duncan Jones

16. The Butterfly Effect, 2004

16. The Butterfly Effect, 2004

IMDb: 7.6  

Özet: Genç bir adam, çocukluğunda yaşadığı korkunç anılarla mücadele ederken zaman içinde geçmişe yolculuk yapabildiğini ve olayları değiştirebildiğini fark eder. Her değişiklik, kendi hayatını ve çevresindeki insanların yaşamlarını beklenmeyen şekillerde etkiler.  

Oyuncular: Ashton Kutcher, Amy Smart, Melora Walters  

Yönetmenler: Eric Bress, J. Mackye Gruber

İçeriğin Devamı Aşağıda

15. Ex Machina, 2014

15. Ex Machina, 2014

IMDb: 7.7  

Özet: Caleb, dünyanın önde gelen internet şirketlerinden birinde çalışan bir yazılımcıdır. Günün birinde şirket içi bir yarışmayı kazanır. Ödül olarak ise şirketin herkesten uzak, dağlarda yalnız yaşayan CEO'su Nathan'ın orman içindeki evine bir hafta misafir olacaktır ancak Caleb'in bilmediği bir şey daha vardır. Bu misafirlik sırasında dünyanın ilk tamamlanmış yapay zekalı robotu olan Ava ile ilişki kurma deneyine katılması gerekecektir.   

Oyuncular: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac  

Yönetmen: Alex Garland

14. Paprika, 2006

14. Paprika, 2006

IMDb: 7.7 

Özet: Herkesin birbirinin düşlerini download edebildiği bir dünyada yaşamak nasıl olurdu dersiniz? Gelin bu sorunun cevabını Paprika'da arayalım. Terapistlerin, hastalarının düşlerine girmelerini sağlayan özel bir makine bir gün gizemli bir şekilde çalınınca dünya üzerinde ciddi bir karmaşa yaşanmaya başlar. İnsanların bütün rüyalarının ortaya dökülmesi ile düş ile gerçek arasındaki o sınır kalkacak ve cehennemi bir kaos hakim olacaktır. Bütün bu karmaşayı ise durdurabilecek tek bir kişi vardır: genç terapist Paprika! 

Oyuncular: Megumi Hayashibara, Tôru Emori, Katsunosuke Hori 

Yönetmen: Satoshi Kon

13. Mr. Nobody, 2009

13. Mr. Nobody, 2009

IMDb: 7.7   

Özet: 2092 yılında dünyada kalmış son ölümlü olan 117 yaşındaki Nemo ölüm döşeğindedir.  Gençken bir tren peronunda durduğunu anımsar. Trenin kalkmak üzere olduğu bu anda annesiyle mi gitmeli yoksa babasıyla mı kalmalı sorusuyla karşı karşıya kalır. Bu karar, sayısız olasılığın kapısını aralar.   

Oyuncular: Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger   

Yönetmen: Jaco Van Dormael

12. Arrival, 2016

12. Arrival, 2016

IMDb: 7.9  

Özet: Uzaydan gelen dünya dışı yapılar, yeryüzündeki farklı noktalara iniş yapar. Dilbilimci Dr. Louise Banks ve ekibi, uzaylıların geliş amacını çözmeye çalışır. Uzaylılar bir tehlike midir, yoksa barışçıl amaçlarla mı gelmişlerdir?  

Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker  

Yönetmen: Denis Villeneuve

11. Edge of Tomorrow, 2014

11. Edge of Tomorrow, 2014

IMDb: 7.9 

Özet: Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür... Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Cage, sıra dışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. 

Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton 

Yönetmen: Doug Liman

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Brazil, 1985

10. Brazil, 1985

IMDb: 7.9 

Özet: Geleceğin tuhaf ve gereksiz derecede karmaşık, fütüristik dünyasındayız. Devlet memuru Sam Lowrey, etrafını saran bu bürokrasi ve teknoloji cenderesinden bunalmış bir istatistikçidir. Kaçışı ve sükuneti, kendisini her şeyden izole ettiği hayallerde bulur. Rüyalarında sürekli olarak aynı kadını kurtardığını görür. Sam'in yaşadığı gerçek dünyayı ise, her şeyi görüp kontrol eden bir bilgisayar idare etmektedir. Jill Layton isimli genç kadın terorist olmakla suçlandığında, düzenli olarak hata kontrolleri yapmakta olan Sam bunda bir yanlışlık olduğunu farkeder ve Jill ile tanıştığında onun rüyalarında kurtarıp durduğu kız olduğunu anlar. 

Oyuncular: Jonathan Pryce, Kim Greist, Robert De Niro 

Yönetmen: Terry Gilliam

9. Solaris, 1972

9. Solaris, 1972

IMDb: 8.0 

Özet: Ünlü bilimkurgu yazarı Stanislaw Lem'in kitabından uyarlanmış olan Solaris'te, araştırma yapılan bir gezegendeki, bir çeşit zeka barındırdığı bilinen, fakat açıklanamayan olaylar yüzünden çok gizli tutulan Solaris Okyanusu görevi anlatılıyor. Uzay üssündeki üç bilim adamının başına açıklanamayan olayların gelmesiyle birlikte, filmimizin ana karakteri, görevi devamı hakkında karar vermek üzere Solaris Okyanusu üzerindeki üsse gönderilir. İstasyonda hayat durmuş gibidir ve hayatta kalan iki bilim adamı da çok gizemli ve ketum davranmaktadır. Üste, yedi yıl önce ölmüş olan karısıyla karşılaşmasıyla birlikte, bu yabancı zekanın doğasını anlamaya başlar. 

Oyuncular: Natalya Bondarchuk, Donatas Banionis, Jüri Järvet 

Yönetmen: Andrei Tarkovsky

8. Twelve Monkeys, 1995

8. Twelve Monkeys, 1995

IMDb: 8.0 

Özet: Ölümcül bir virüs tüm dünyayı tehdit etmektedir. 1996'da 5 milyar kişinin ölümüne neden olan bu virüs, 2035'te dünya nüfusunun yalnızca %1'ini hayatta bırakmıştır. Bu virüsün etkilerinden korunabilmek için insanlar yer altında koloniler kurarak yaşamaya başlar. Bu virüsün üstesinden gelebilmek için mahkumlardan James Cole, zaman makinesiyle geçmişe gönderilir. Yanlışlıkla 1990 yılına gönderilen Cole, bilim insanları için virüs hakkında araştırma yapar. Daha sonra zaman yolculuğunu sürdüren Cole, 1996'da akıl hastanesine alınır. Burada Dr. Kathryn Railly ile tanışan Cole, onu içinde bulundukları duruma inandırmaya başlar. 

Oyuncular: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt 

Yönetmen: Terry Gilliam

7. Blade Runner, 1982

7. Blade Runner, 1982

IMDb: 8.1  

Özet: Uzaydaki bir madende çalışan androidler, kaçıp dünyada rehine alıyorlar. Rick Deckard'ın işi onları bulup yok etmektir. Kaçanları ararken, anroidlerle insanları birbirinden ayırmak zorundadır. Aramaları sırasında kopya insanları, yani androidleri yapan şirket Tyrell Corporation hakkında gizli bilgiler elde ediyor.   

Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young  

Yönetmen: Ridley Scott

6. A Clockwork Orange, 1971

6. A Clockwork Orange, 1971

IMDb: 8.3   

Özet: Otomatik Portakal, şiddet bağımlısı gençlerden kurulu bir çetenin, çevrelerine saçtığı dehşet ve korkuyu işleyerek bir korku imparatorluğunun resmini çizmektedir. Çetenin lideri Alex, işler çığırından çıkınca yakalanır ve gözaltına alınır. Ama hapse atılmaz; cezası bir şiddet deneyine kobay olarak kullanılmak olur. Bu deney insanoğlu ve şiddet kavramı arasındaki ilişkiyi ortaya koyma amaçlıdır ama deneyin kendisi de bir o kadar insan doğasına aykırıdır. 

Oyuncular: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates   

Yönetmen: Stanley Kubrick

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. 2001: A Space Odyssey, 1968

5. 2001: A Space Odyssey, 1968

IMDb: 8.3    

Özet: Taş Devrinde gizemli siyah bir taş, primatların alet kullanmasını sağlar ve akıl için ilk adımlar atılır. 1999'da Ay astronotları başka bir siyah taş keşfederler. 2001'de Dünya ve Jüpiter arasındaki bir uzay aracında bulunan akıllı bilgisayar yaptığı hatayı gizlemeye çalışır.     

Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester    

Yönetmen: Stanley Kubrick

4. The Prestige, 2006

4. The Prestige, 2006

IMDb: 8.5  

Özet: Robert Angier eşi Julia McCullough ve Alfred Borden hem arkadaş hem de bir sihirbazın asistanlarıdırlar. Bir gösteri esnasında Julia ölünce Robert, onun ölümünden Alfred’i suçlar ve birbirlerine düşman olurlar. Zaman içinde ikisi de hem ünlü olurlar hem de rakip sihirbazlara dönüşerek birbirlerinin sahne üstünde performansını sabote etmeye kalkışırlar.   

Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson  

Yönetmen: Christopher Nolan

3. Interstellar, 2014

3. Interstellar, 2014

IMDb: 8.7  

Özet: Teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir; amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan Büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir.   

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain  

Yönetmen: Christopher Nolan

2. The Matrix, 1999

2. The Matrix, 1999

IMDb: 8.7   

Özet: Bilgisayar programcısı ve hacker olan Neo lakaplı Thomas Anderson, siyah takım elbiseli adamların takibindedir. Morpheus ile tanıştığında, yaşadığımız dünyanın aldatıcı olduğunu öğrenir. Neo, Trinity ve Morpheus'un yardımıyla, bu düzeni yıkmaya çalışan bir gruba katılır.   

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss   

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

1. Inception, 2010

1. Inception, 2010

IMDb: 8.8   

Özet: Dom Cobb’un uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Zamanla bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur. Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur.   

OyuncularLeonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page   

Yönetmen: Christopher Nolan

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?