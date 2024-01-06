Aklınızı Başınızdan Alıp Beyninizi Sulandıracak Gelmiş Geçmiş En İyi Bilim Kurgu Filmleri
Aklınızı Başınızdan Alıp Beyninizi Sulandıracak Gelmiş Geçmiş En İyi Bilim Kurgu Filmleri
Karmaşık hikaye yapısıyla zihninizi zorlayacak, izlerken tam anlamıyla dikkatinizi isteyen en iyi bilim kurgu filmlerini sizler için listeledik. 'Tenet' ve 'The Butterfly Effect' gibi anlaması zor bu yapımları izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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25. Under the Skin, 2013
24. Annihilation, 2018
23. Vanilla Sky, 2001
22. The Invisible Man, 2020
21. Videodrome, 1983
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20. Coherence, 2013
19. Tenet, 2020
18. Upgrade, 2018
17. Source Code, 2011
16. The Butterfly Effect, 2004
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15. Ex Machina, 2014
14. Paprika, 2006
13. Mr. Nobody, 2009
12. Arrival, 2016
11. Edge of Tomorrow, 2014
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10. Brazil, 1985
9. Solaris, 1972
8. Twelve Monkeys, 1995
7. Blade Runner, 1982
6. A Clockwork Orange, 1971
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5. 2001: A Space Odyssey, 1968
4. The Prestige, 2006
3. Interstellar, 2014
2. The Matrix, 1999
1. Inception, 2010
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