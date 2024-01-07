Hepsinin IMDb Puanı 7'den Yüksek: Seyir Zevkinizi Zirveye Çıkaracak Son 5 Yılın En İyi Filmleri
Hepsinin IMDb Puanı 7'den Yüksek: Seyir Zevkinizi Zirveye Çıkaracak Son 5 Yılın En İyi Filmleri
Son beş yılın en iyi filmlerini sizler için derledik. IMDb puanı 7 ve üzeri olan bu filmler, seyir zevkinizi doruklara çıkaracak. Kendinizi bu büyülü hikayelere bırakın ve sinemanın usta isimlerinin yarattığı sanat eserlerinin tadını çıkarın.
Şimdiden keyifli seyirler 🎬
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19. Free Guy (2021)
18. Ghostbusters: Afterlife (2021)
17. The Invisible Man (2020)
16. Don't Look Up (2021)
15. Tenet (2020)
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14. Doctor Sleep (2019)
13. A Quiet Place (2018)
12. Mission: Impossible - Fallout (2018)
11. Ford v. Ferrari (2019)
10. Green Book (2018)
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9. The Father (2020)
8. 1917 (2019)
7. Hamilton (2020)
6. Joker (2019)
5. Godzilla Minus One (2023)
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4. Capernaum (2018)
3. Oppenheimer (2023)
2. Parasite (2019)
1. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)
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