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Hepsinin IMDb Puanı 7'den Yüksek: Seyir Zevkinizi Zirveye Çıkaracak Son 5 Yılın En İyi Filmleri

Hepsinin IMDb Puanı 7'den Yüksek: Seyir Zevkinizi Zirveye Çıkaracak Son 5 Yılın En İyi Filmleri

film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 18:01

Son beş yılın en iyi filmlerini sizler için derledik. IMDb puanı 7 ve üzeri olan bu filmler, seyir zevkinizi doruklara çıkaracak. Kendinizi bu büyülü hikayelere bırakın ve sinemanın usta isimlerinin yarattığı sanat eserlerinin tadını çıkarın. 

Şimdiden keyifli seyirler 🎬

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19. Free Guy (2021)

19. Free Guy (2021)

IMDb: 7,1

Özet: Film, hayata fazla pozitif bakan bir banka memuru olan Guy'ın, bir açık dünya video oyununda NPC yani oyuncular tarafından oynanmayan karakter olduğunu keşfetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi

18. Ghostbusters: Afterlife (2021)

18. Ghostbusters: Afterlife (2021)

IMDb: 7,1

Özet: Bekar bir anne ve iki çocuğu küçük bir kasabaya vardıklarında orijinal Hayalet Avcıları ile olan bağlarını ve büyükbabalarının geride bıraktığı gizli mirası keşfetmeye başlarlar.

Yönetmen: Jason Reitman

Oyuncular: Carrie Coon, Paul Rudd, Finn Wolfhard

17. The Invisible Man (2020)

17. The Invisible Man (2020)

IMDb: 7,1

Özet: Cecilia'nın istismarcı eski sevgilisi kendi canına kıyıp servetini ona bıraktığında, Cecilia onun ölümünün bir aldatmaca olduğundan şüphelenir. Bir dizi tesadüf ölümcül bir hal alırken Cecilia, kimsenin göremediği biri tarafından avlandığını kanıtlamaya çalışır.

Yönetmen: Leigh Whannell

Oyuncular: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer

16. Don't Look Up (2021)

16. Don't Look Up (2021)

IMDb: 7,2

Özet: Mizah unsurlarının havada uçtuğu bu filmde iki düşük seviyeli astronom, insanlığı gezegeni yok edecek kuvvetteki bir kuyruklu yıldızın yaklaşması konusunda uyarmak için dev bir medya turuna çıkar.

Yönetmen: Adam McKay

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep

15. Tenet (2020)

15. Tenet (2020)

IMDb: 7,3

Özet: Tenet ile donanmış ve tüm dünyanın hayatta kalması için savaşan bir kahraman, gerçek zamanın ötesinde bir görev için uluslararası casusluğun alacakaranlık dünyasında yolculuk eder.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki

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14. Doctor Sleep (2019)

14. Doctor Sleep (2019)

IMDb: 7,3

Özet: Cinnet (1980) olaylarından yıllar sonra artık yetişkin olan Dan Torrance, benzer güçlere sahip genç bir kızı, ölümsüz kalma güçleri olan çocukları avlayan The True Knot olarak bilinen bir tarikattan korumalıdır.

Yönetmen: Mike Flanagan

Oyuncular: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran

13. A Quiet Place (2018)

13. A Quiet Place (2018)

IMDb: 7,5

Özet: Kıyamet sonrası bir dünyada geçen bu film, bir ailenin ultra hassas işitme duyguları olan canavarlardan saklanırken sessizce yaşamak zorunda kalması anlatılıyor.

Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds

12. Mission: Impossible - Fallout (2018)

12. Mission: Impossible - Fallout (2018)

IMDb: 7,7

Özet: Serinin altıncı filminde ajan Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve dostları sıkıntılı bir zamandan geçer. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt, CIA ile ters düşer ve CIA'in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla zamana karşı bir yarış başlar.

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames

11. Ford v. Ferrari (2019)

11. Ford v. Ferrari (2019)

IMDb: 8,1

Özet: Henry Ford II ve Lee Iacocca ikilisi, tuhaf ancak kararlı bir grup Amerikalı mühendis ve tasarımcıdan sıfırdan bir otomobil yapmalarını ister. Otomotiv vizyoneri Carroll Shelby (Matt Damon) ve İngiliz şoförü Ken Miles’ın (Christian Bale) başını çektiği ekip, uzun yıllardır pistlere egemen olan Ferrari’yi Fransa’da düzenlenen 1966 Le Mans Dünya Şampiyonası’nda alt etmek için işe koyulur.

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe

10. Green Book (2018)

10. Green Book (2018)

IMDb: 8,2

Özet: Tony Lip, Bronx’taki bir İtalyan Amerikan mahallesinde yaşamaktadır. Ünlü Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley ise konser turu için hazırlanmaktadır. Ünlü müzisyen tur kapsamında Manhattan’dan güneye doğru birçok yere gidecektir. Kendisi ile şehir şehir gezecek bir şoför arayışında olan Shirley, bir süredir işsiz olan Tony’yi işe alır. 

Yönetmen: Peter Farrelly

Oyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

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9. The Father (2020)

9. The Father (2020)

IMDb: 8,2

Özet: 80 yaşında huysuz bir adam olan ve yaşlılığın etkilerini gün geçtikçe daha çok hisseden Anthony, bu süreçte yanında olmaya çalışan kızının tüm yardımlarını reddeder. Ancak zamanla Anthony’nin gerçeklik algısının sarsılmaya başlaması ve kızının da günlük olarak onu ziyaret edememesi üzerine bir yardımcı bulmak zorunlu hale gelir. 

Yönetmen: Florian Zeller

Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

8. 1917 (2019)

8. 1917 (2019)

IMDb: 8,2

Özet: I. Dünya Savaşı sırasında Britanya askeri olan Kıdemsiz Onbaşı Schofield ve Kıdemsiz Onbaşı Blake, gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir göreve atanır. Görevleri, zamana karşı yarışırken düşman bölgesini geçerek yüzlerce askerin ölümünü engellemek üzere bir mesaj iletmektir. Blake'in kardeşi de kurtarılabilecek askerlerin arasındadır. 

Yönetmen: Sam Mendes

Oyuncular: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong

7. Hamilton (2020)

7. Hamilton (2020)

IMDb: 8,3

Özet: Hamilton, Amerikan tarihini ve Amerika'nın kurucu isimlerinin başında gelen Alexander Hamilton'ın hayat hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Thomas Kail

Oyuncular: Lin-Manuel Miranda, Jonathan Groff (II), Daveed Diggs

6. Joker (2019)

6. Joker (2019)

IMDb: 8,4

Özet: Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. 

Yönetmen: Todd Phillips

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

5. Godzilla Minus One (2023)

5. Godzilla Minus One (2023)

IMDb: 8,4

Özet: Savaş sonrası Japonya'sında geçen Godzilla Minus One, Godzilla'nın ne kadar ürkütücü ve ezici bir güç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yönetmen: Takashi Yamazaki

Oyuncular: Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yûki Yamada

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4. Capernaum (2018)

4. Capernaum (2018)

IMDb: 8,4

Özet: Film, Zain'in sıradan bir küçük çocuktan, kendisini istismar eden ailesine baş kaldırıp kaçan, zekası ve pratikliği ile sokaklardaki yaşam savaşından galip çıkan ve kendisine yapılan haksızlığın karşısında dimdik duran, 12 yaşındaki genç bir delikanlıya dönüşümünü gözler önüne seriyor. 

Yönetmen: Nadine Labaki

Oyuncular: Zain Al Rafeea, Cedra Izam, Nadine Labaki

3. Oppenheimer (2023)

3. Oppenheimer (2023)

IMDb: 8,4

Özet: Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanılan filmde, Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. 

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon

2. Parasite (2019)

2. Parasite (2019)

IMDb: 8,5

Özet: Park Ailesi'yle tanışın: soyla gelen servetin klasik bir tablosu. Diğer yanda ise Kim Ailesi, sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip değil. Şans veya kader olsun, bu iki ev halkı bir şekilde bir araya gelir ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen sezer. Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini Park ailesinin arasına çabucak yerleştirir. 

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam

1. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

1. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

IMDb: 8,6

Özet: Gwen Stacy ile yeniden bir araya gelen Miles, Çoklu Evrenleri geçer. Miles bu sırada ne olursa olsun orayı korumakla yükümlü olan Örümcek - İnsanlarla karşılaşır. Büyük bir tehdit ile karşı karşıya olan kahramanlar, ne yapacaklarını bilemeyince Miles, kendisini diğer Örümcekler’in karşısında bulur. 

Yönetmen: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson

Oyuncular: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac

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