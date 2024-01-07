Hepsinin IMDb Puanı 7'den Yüksek: Seyir Zevkinizi Zirveye Çıkaracak Son 5 Yılın En İyi Filmleri

IMDb: 8,2

Özet: 80 yaşında huysuz bir adam olan ve yaşlılığın etkilerini gün geçtikçe daha çok hisseden Anthony, bu süreçte yanında olmaya çalışan kızının tüm yardımlarını reddeder. Ancak zamanla Anthony’nin gerçeklik algısının sarsılmaya başlaması ve kızının da günlük olarak onu ziyaret edememesi üzerine bir yardımcı bulmak zorunlu hale gelir.

Yönetmen: Florian Zeller

Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss