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Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal "Ada'dan Niye Ayrıldın?" Sorusuna Sonunda Cevap Verdi!

Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal "Ada'dan Niye Ayrıldın?" Sorusuna Sonunda Cevap Verdi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
05.01.2024 - 18:04

Türk film sektörünün önde gelen yapımlarından Issız Adam'ın üstünden yıllar geçse de 'Alper, Ada'dan neden ayrıldı?' sorusuna yanıt bulunamadı! Issız Adam filminde Alper karakterini canlandıran Cemal Hünal, 'Ada'dan neden ayrıldın?' diye soran takipçisine verdiği yanıtla çok konuşuldu!

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Türk film sektörünün efsane yapımlarından birisi de Issız Adam'dı şüphesiz...

Türk film sektörünün efsane yapımlarından birisi de Issız Adam'dı şüphesiz...

Bir nesli aşka ve yaprak sarmasına küstüren filmde Alper ve Ada'nın mutsuz biten aşklarını ve yıllar sonra karşılaşmalarını izlemiştik.

Bir nesli aşka ve yaprak sarmasına küstüren filmde Alper ve Ada'nın mutsuz biten aşklarını ve yıllar sonra karşılaşmalarını izlemiştik.

Alper'in bıcır bıcır bir şeyler anlatarak yaprak sarması yiyen Ada'dan bir anda ayrılması bizleri şok etmişti. Yıllarca içimizde Alper'e karşı bir kin beslemiştik!

Alper'in bıcır bıcır bir şeyler anlatarak yaprak sarması yiyen Ada'dan bir anda ayrılması bizleri şok etmişti. Yıllarca içimizde Alper'e karşı bir kin beslemiştik!

Filmin üzerinden yıllar geçti, kimileri Ada'yı kimileri ise Alper'i bu aşkın katili olarak suçlarken cevaplanması gereken bir soru vardı: Alper, Ada'dan neden ayrıldı?

Filmin üzerinden yıllar geçti, kimileri Ada'yı kimileri ise Alper'i bu aşkın katili olarak suçlarken cevaplanması gereken bir soru vardı: Alper, Ada'dan neden ayrıldı?

Yıllardır cevap arayan bu soru, asıl muhatap Alper'i canlandıran Cemal Hünal'a yöneltildi.

Yıllardır cevap arayan bu soru, asıl muhatap Alper'i canlandıran Cemal Hünal'a yöneltildi.
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Hünal ise sonunda bu soruya oldukça mantıklı bir cevap verdi!

Hünal ise sonunda bu soruya oldukça mantıklı bir cevap verdi!

Valla ne diyelim, tatmin edici olmasa da mantıklı bir cevap olmuş. 😂

Valla ne diyelim, tatmin edici olmasa da mantıklı bir cevap olmuş. 😂

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sizce Alper, Ada'dan neden ayrıldı?

Yorumlarda buluşalım!

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