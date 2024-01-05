Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal "Ada'dan Niye Ayrıldın?" Sorusuna Sonunda Cevap Verdi!

Türk film sektörünün önde gelen yapımlarından Issız Adam'ın üstünden yıllar geçse de 'Alper, Ada'dan neden ayrıldı?' sorusuna yanıt bulunamadı! Issız Adam filminde Alper karakterini canlandıran Cemal Hünal, 'Ada'dan neden ayrıldın?' diye soran takipçisine verdiği yanıtla çok konuşuldu!