Yıldız Tilbe’nin ‘Kış Güneşi’ Şarkısını Tarkan’a Verdiği Sürecin Detaylarını Kendi Ağızlarından Dinleyelim!
Yıldız Tilbe’nin ‘Kış Güneşi’ Şarkısını Tarkan’a Verdiği Sürecin Detaylarını Kendi Ağızlarından Dinleyelim!
Kendi şarkıları haricinde birçok ünlü isme verdiği birbirinden popüler şarkılarla Türk müziğinin önde gelen isimlerinden birisi olan Yıldız Tilbe, belki de en çok Tarkan'a verdiği Kış Güneşi şarkısıyla söz yazarlığını herkese ispat etmişti. Nurhat Şensesli'nin bestesi üzerine ilmek ilmek yazdığı sözleri layık gördüğü Tarkan ile o süreci anlatan Yıldız Tilbe, bizi o eski ve güzel günlere yeniden götürdü...
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1994'ün sıcak bir Mayıs gününde güzel bir ivmeyle kariyerini ilerleten Tarkan, artık Megastar olduğunu herkese ispat etmek istercesine 'Aacayipsin' isimli, büyük patlama yaşadığı albümünü yayımladı.
Bir Megastar'ın doğduğuna şahit olduğumuz bu albüm 12 şarkıdan oluşuyordu. Ve bu şarkıların neredeyse hepsi o yılın hitleri arasına girmişti!
Tarkan'ın 'değişip gelişmeden' önceki son dönemlerine denk gelen ve o yıl milyonlar satarak satış rekorları kıran bu albüm, Tarkan'ın namını sadece ülkemizde değil, neredeyse tüm dünyaya duyurmuştu.
Tarkan'ın büyük bir sükse yaptığı Aacayipsin albümünün şarkıları ise bu şekildeydi 👇
Aslında bu albümün patlamasındaki en büyük sebep olan 2 şarkı var. Bunlardan birisi olan 'Hepsi Senin mi?' Sezen Aksu imzası taşırken 'Kış Güneşi' ise Yıldız Tilbe imzasıyla Tarkan'ın albümünde yer alıyordu.
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Tarkan bu iki şarkıdan da oldukça memnundu. Hala konserlerinde iki şarkıyı da büyük heyecanla söylüyor!
Tarkan'ın o buğulu sesinden kalplerimize işleyen Kış Güneşi şarkısı, nasıl oldu da Yıldız'dan Tarkan'a gitti?
Albümden 1 yıl sonraya, yani 1995'e gidelim... Ne Meltem Cumbul, Gümüş karakterinden haberdar ne de Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır olup devleşmiş...
O gün stüdyoyu sesleriyle inletecek iki konukları var; Tarkan ve Yıldız Tilbe! Ee bu ikili bir araya gelir de Kış Güneşi hikayesi sorulmaz, o şarkı birlikte okutulmaz mı?!
O anları Yıldız Tilbe şöyle anlatıyor 👇
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O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
Tam da o esnada Meltem Cumbul, hepimizin sesi oldu ve ikiliden Kış Güneşi düeti istedi!
İşte Tarkan ve Yıldız Tilbe'nin Kanal D stüdyolarında devleştiği o anlar 👇
El ele çıktıkları sahneden yine el ele inen ikilinin arasında oldukça yürek ısıtan bir diyalog daha geçti.
Şu üsluba, pozitifliğe, tatlılıklara bakar mısınız?! 😍
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