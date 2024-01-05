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Yıldız Tilbe’nin ‘Kış Güneşi’ Şarkısını Tarkan’a Verdiği Sürecin Detaylarını Kendi Ağızlarından Dinleyelim!

Yıldız Tilbe’nin ‘Kış Güneşi’ Şarkısını Tarkan’a Verdiği Sürecin Detaylarını Kendi Ağızlarından Dinleyelim!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
05.01.2024 - 15:39

Kendi şarkıları haricinde birçok ünlü isme verdiği birbirinden popüler şarkılarla Türk müziğinin önde gelen isimlerinden birisi olan Yıldız Tilbe, belki de en çok Tarkan'a verdiği Kış Güneşi şarkısıyla söz yazarlığını herkese ispat etmişti. Nurhat Şensesli'nin bestesi üzerine ilmek ilmek yazdığı sözleri layık gördüğü Tarkan ile o süreci anlatan Yıldız Tilbe, bizi o eski ve güzel günlere yeniden götürdü...

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1994'ün sıcak bir Mayıs gününde güzel bir ivmeyle kariyerini ilerleten Tarkan, artık Megastar olduğunu herkese ispat etmek istercesine 'Aacayipsin' isimli, büyük patlama yaşadığı albümünü yayımladı.

1994'ün sıcak bir Mayıs gününde güzel bir ivmeyle kariyerini ilerleten Tarkan, artık Megastar olduğunu herkese ispat etmek istercesine 'Aacayipsin' isimli, büyük patlama yaşadığı albümünü yayımladı.

Bir Megastar'ın doğduğuna şahit olduğumuz bu albüm 12 şarkıdan oluşuyordu. Ve bu şarkıların neredeyse hepsi o yılın hitleri arasına girmişti!

Bir Megastar'ın doğduğuna şahit olduğumuz bu albüm 12 şarkıdan oluşuyordu. Ve bu şarkıların neredeyse hepsi o yılın hitleri arasına girmişti!

Tarkan'ın 'değişip gelişmeden' önceki son dönemlerine denk gelen ve o yıl milyonlar satarak satış rekorları kıran bu albüm, Tarkan'ın namını sadece ülkemizde değil, neredeyse tüm dünyaya duyurmuştu.

Tarkan'ın 'değişip gelişmeden' önceki son dönemlerine denk gelen ve o yıl milyonlar satarak satış rekorları kıran bu albüm, Tarkan'ın namını sadece ülkemizde değil, neredeyse tüm dünyaya duyurmuştu.

Bu albümle Türk müziğinde birçok ilke imza atmış ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere 30 kez konser vererek albümünü tanıtmıştı. Albüm, dünya genelinde ise 2,5 milyonu aşkın satışla Tarkan'ı günümüzdeki popülerliğine adım adım ilerletmişti!

Tarkan'ın büyük bir sükse yaptığı Aacayipsin albümünün şarkıları ise bu şekildeydi 👇

Tarkan'ın büyük bir sükse yaptığı Aacayipsin albümünün şarkıları ise bu şekildeydi 👇

Muhakkak ki bu 12 şarkıdan en az 6-7 tanesini biliyorsunuzdur!

Aslında bu albümün patlamasındaki en büyük sebep olan 2 şarkı var. Bunlardan birisi olan 'Hepsi Senin mi?' Sezen Aksu imzası taşırken 'Kış Güneşi' ise Yıldız Tilbe imzasıyla Tarkan'ın albümünde yer alıyordu.

Aslında bu albümün patlamasındaki en büyük sebep olan 2 şarkı var. Bunlardan birisi olan 'Hepsi Senin mi?' Sezen Aksu imzası taşırken 'Kış Güneşi' ise Yıldız Tilbe imzasıyla Tarkan'ın albümünde yer alıyordu.

O dönemin devlerinden Sezen Aksu ve hızlı bir yükselişe geçen Yıldız Tilbe, gördüğünüz gibi ellerini attıkları her yeri güzelleştiriyor!

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Tarkan bu iki şarkıdan da oldukça memnundu. Hala konserlerinde iki şarkıyı da büyük heyecanla söylüyor!

Tarkan bu iki şarkıdan da oldukça memnundu. Hala konserlerinde iki şarkıyı da büyük heyecanla söylüyor!

Tarkan'ın o buğulu sesinden kalplerimize işleyen Kış Güneşi şarkısı, nasıl oldu da Yıldız'dan Tarkan'a gitti?

Albümden 1 yıl sonraya, yani 1995'e gidelim... Ne Meltem Cumbul, Gümüş karakterinden haberdar ne de Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır olup devleşmiş...

Albümden 1 yıl sonraya, yani 1995'e gidelim... Ne Meltem Cumbul, Gümüş karakterinden haberdar ne de Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır olup devleşmiş...

O yıl birlikte Kanal D ekranlarında 'Nereden Başlasak, Nasıl Anlatsak?' isimli programı sunuyorlar.

O gün stüdyoyu sesleriyle inletecek iki konukları var; Tarkan ve Yıldız Tilbe! Ee bu ikili bir araya gelir de Kış Güneşi hikayesi sorulmaz, o şarkı birlikte okutulmaz mı?!

O gün stüdyoyu sesleriyle inletecek iki konukları var; Tarkan ve Yıldız Tilbe! Ee bu ikili bir araya gelir de Kış Güneşi hikayesi sorulmaz, o şarkı birlikte okutulmaz mı?!

Gelin önce Kış Güneşi'nin Yıldız'dan Tarkan'a verilme hikayesini ikilinin ağzından dinleyelim!

O anları Yıldız Tilbe şöyle anlatıyor 👇

O anları Yıldız Tilbe şöyle anlatıyor 👇

Yıldız Tilbe: Bana da prodüksiyon hazırlanıyordu o dönem... İzmir'de bas gitar çalan bir arkadaş var, Nurhat, bana bu besteyi getirdiğinde ben dinlemeye başladım. Besteyle birlikte kulağıma Tarkan'ın sesi geldi. En çok ona yakışacağını düşündüm ve Tarkan'ı o zaman basından tanıyordum.

Tarkan: Hiç tanışmamıştık daha...

Yıldız Tilbe: Evet... Onu düşünerek yazdım... Yani onun düşünceleriymiş gibi yazdım.

Tarkan: Bak bunu ben de bilmiyordum. Şimdi öğrendim.

Oktay Kaynarca: Çok enterasan...

Yıldız Tilbe: Ondan sonra bitti, Tarkan'ı aradım, stüdyoyu 'Bende bir şarkı var, senin iyi okuyacağına inanıyorum.' dedim. 'Sana yakışacağına inanıyorum, dinlemek ister misin?' dedim. 'Tabii' dedi. Götürdüm, aldı sözleri okudu 'Tamam' dedi. 

Tarkan: Kapı açıldı minicik bir kız girdi ilk önce. 

Yıldız Tilbe: Aa, Sezen, kızım...

Tarkan: Sezen, kızı. Sonradan Yıldız geldi içeri. Sezen ilk önce atladı, sarıldı bana.

Yıldız Tilbe: Aşık sana biraz...

Tarkan: Sonra Yıldız şarkıyı söyledi. Yani ben çok etkilendim, tüylerim diken diken oldu. Hatta stüdyoya girdi, mikrofonla söyledi.

Yıldız Tilbe: Ben yanılmadığım için çok mutluyum. Senden iyi herhalde kimse okuyamazdı...

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O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

Tam da o esnada Meltem Cumbul, hepimizin sesi oldu ve ikiliden Kış Güneşi düeti istedi!

Tam da o esnada Meltem Cumbul, hepimizin sesi oldu ve ikiliden Kış Güneşi düeti istedi!

İşte Tarkan ve Yıldız Tilbe'nin Kanal D stüdyolarında devleştiği o anlar 👇

El ele çıktıkları sahneden yine el ele inen ikilinin arasında oldukça yürek ısıtan bir diyalog daha geçti.

El ele çıktıkları sahneden yine el ele inen ikilinin arasında oldukça yürek ısıtan bir diyalog daha geçti.

Tarkan: Ne güzel sözler yazdın. Nasıl yazıyorsun bunları?

Yıldız Tilbe: Sana daha ne sözler yazacağım...

Şu üsluba, pozitifliğe, tatlılıklara bakar mısınız?! 😍

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