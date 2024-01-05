Yıldız Tilbe’nin ‘Kış Güneşi’ Şarkısını Tarkan’a Verdiği Sürecin Detaylarını Kendi Ağızlarından Dinleyelim!

Yıldız Tilbe: Bana da prodüksiyon hazırlanıyordu o dönem... İzmir'de bas gitar çalan bir arkadaş var, Nurhat, bana bu besteyi getirdiğinde ben dinlemeye başladım. Besteyle birlikte kulağıma Tarkan'ın sesi geldi. En çok ona yakışacağını düşündüm ve Tarkan'ı o zaman basından tanıyordum.

Tarkan: Hiç tanışmamıştık daha...

Yıldız Tilbe: Evet... Onu düşünerek yazdım... Yani onun düşünceleriymiş gibi yazdım.

Tarkan: Bak bunu ben de bilmiyordum. Şimdi öğrendim.

Oktay Kaynarca: Çok enterasan...

Yıldız Tilbe: Ondan sonra bitti, Tarkan'ı aradım, stüdyoyu 'Bende bir şarkı var, senin iyi okuyacağına inanıyorum.' dedim. 'Sana yakışacağına inanıyorum, dinlemek ister misin?' dedim. 'Tabii' dedi. Götürdüm, aldı sözleri okudu 'Tamam' dedi.

Tarkan: Kapı açıldı minicik bir kız girdi ilk önce.

Yıldız Tilbe: Aa, Sezen, kızım...

Tarkan: Sezen, kızı. Sonradan Yıldız geldi içeri. Sezen ilk önce atladı, sarıldı bana.

Yıldız Tilbe: Aşık sana biraz...

Tarkan: Sonra Yıldız şarkıyı söyledi. Yani ben çok etkilendim, tüylerim diken diken oldu. Hatta stüdyoya girdi, mikrofonla söyledi.

Yıldız Tilbe: Ben yanılmadığım için çok mutluyum. Senden iyi herhalde kimse okuyamazdı...