Teoman'ın Tıfıl Bir Öğrenciyken Ajanslara Gönderdiği Özgeçmişi Sizi Çok Şaşırtacak
Teoman'ın Tıfıl Bir Öğrenciyken Ajanslara Gönderdiği Özgeçmişi Sizi Çok Şaşırtacak
Teoman son zamanlarda doğal haliyle karşımıza çıkıp hepimizi şaşırtıyor. Ünlü rockçının henüz üniversite zamanındayken ajanslara gönderdiği özgeçmişini görünce onun önceden de muhteşem bir çılgın olduğunu fark ettik. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?
Görsel kaynağı: Ekşi Şeyler
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Teoman'ı son zamanlarda daha fazla görmeye başladık farkında mısınız? Bütün bunlar bir pazarlama projesi mi yoksa gerçek Teoman'la yeni mi tanışıyoruz orası tam belli değil.
Ama belli olan şu var, adam yaşlandıkça hem daha bi yakışıklı hem de daha bir komik oldu sanki. Yıllar sonra o burnu havada rock yıldızı gitti, yan mahallede oturan eşofmanlı arkadaşımız geldi yerine.
Kasıntı gecelerde yaptığı samimi konuşmalar bizi ona daha da yakınlaştırdı üstelik. GQ'nun gecesinde ödül alırken "Çok güzel bir gece, çok mutluyum. After party varmış" demesi mesela çok bizlik bir hareketti.
Hele geçtiğimiz gün açıkladığı 2024 kararları ve tarzı kendisine iyice hasta etti, yalan yok.
Teoman bizi dünyasına vakumlayarak çekerken karşımıza bir anda yıllar önce ajanslara gönderdiği özgeçmişi çıktı. O zamanlar Boğaziçi Sosyoloji'den mezun olmaya hazırlanan, asi ve kafası zehir gibi bir metalci.
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Önce şuraya CV'nin kendisini bırakalım 👇
Okumakta zorlananlar için de şuraya Teoman'ın kendi cümlelerini koyalım:
Sana bi yükseliyoruz kontrolsüz şekilde ya hadi hayırlısı Teo...
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