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Teoman'ın Tıfıl Bir Öğrenciyken Ajanslara Gönderdiği Özgeçmişi Sizi Çok Şaşırtacak

Teoman'ın Tıfıl Bir Öğrenciyken Ajanslara Gönderdiği Özgeçmişi Sizi Çok Şaşırtacak

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Onedio Editörü
03.01.2024 - 17:16 Son Güncelleme: 03.01.2024 - 17:40

Teoman son zamanlarda doğal haliyle karşımıza çıkıp hepimizi şaşırtıyor. Ünlü rockçının henüz üniversite zamanındayken ajanslara gönderdiği özgeçmişini görünce onun önceden de muhteşem bir çılgın olduğunu fark ettik. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

Görsel kaynağı: Ekşi Şeyler

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Teoman'ı son zamanlarda daha fazla görmeye başladık farkında mısınız? Bütün bunlar bir pazarlama projesi mi yoksa gerçek Teoman'la yeni mi tanışıyoruz orası tam belli değil.

Teoman'ı son zamanlarda daha fazla görmeye başladık farkında mısınız? Bütün bunlar bir pazarlama projesi mi yoksa gerçek Teoman'la yeni mi tanışıyoruz orası tam belli değil.

Ama belli olan şu var, adam yaşlandıkça hem daha bi yakışıklı hem de daha bir komik oldu sanki. Yıllar sonra o burnu havada rock yıldızı gitti, yan mahallede oturan eşofmanlı arkadaşımız geldi yerine.

Ama belli olan şu var, adam yaşlandıkça hem daha bi yakışıklı hem de daha bir komik oldu sanki. Yıllar sonra o burnu havada rock yıldızı gitti, yan mahallede oturan eşofmanlı arkadaşımız geldi yerine.
magazinsortiecom.teimg.com

Kasıntı gecelerde yaptığı samimi konuşmalar bizi ona daha da yakınlaştırdı üstelik. GQ'nun gecesinde ödül alırken "Çok güzel bir gece, çok mutluyum. After party varmış" demesi mesela çok bizlik bir hareketti.

Kasıntı gecelerde yaptığı samimi konuşmalar bizi ona daha da yakınlaştırdı üstelik. GQ'nun gecesinde ödül alırken "Çok güzel bir gece, çok mutluyum. After party varmış" demesi mesela çok bizlik bir hareketti.

Hele geçtiğimiz gün açıkladığı 2024 kararları ve tarzı kendisine iyice hasta etti, yalan yok.

Teoman bizi dünyasına vakumlayarak çekerken karşımıza bir anda yıllar önce ajanslara gönderdiği özgeçmişi çıktı. O zamanlar Boğaziçi Sosyoloji'den mezun olmaya hazırlanan, asi ve kafası zehir gibi bir metalci.

Teoman bizi dünyasına vakumlayarak çekerken karşımıza bir anda yıllar önce ajanslara gönderdiği özgeçmişi çıktı. O zamanlar Boğaziçi Sosyoloji'den mezun olmaya hazırlanan, asi ve kafası zehir gibi bir metalci.
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Önce şuraya CV'nin kendisini bırakalım 👇

Önce şuraya CV'nin kendisini bırakalım 👇

Okumakta zorlananlar için de şuraya Teoman'ın kendi cümlelerini koyalım:

Okumakta zorlananlar için de şuraya Teoman'ın kendi cümlelerini koyalım:

'Teoman Yakupoğlu 

(Fatih'in Fedaisi)

1967 yılında İstanbul'da doğdu. Karakterini şövalyelik değerleri üzerine oturttu. Kendini Boğaziçi Sosyoloji'de sabitledi.

Hayatını şarkıcılıktan kazanıyor. Gay-şarkıcı modasından sonra, sosyolog-şarkıcı modasının çıkacağına inancı tam. Bu sayede yırtma hayalleri kuruyor. zorda kalınca gitar ve armonika da çalıyor. Televizyona bile çıktı.

Amerika'da yaptığı röportaj ve araştırmalardan hazırladığı 'sado mazoşizm' konulu çalışma, en çok yalvaran dergide yer alacak.

Bir reklam şirketinde, adına staj demeye utandığı bir süre geçirdi. İşi sevdi, yapacağına da inanıyor.

Üç dakikalık şarkıların her birinin kendisine okuldan çok şey verdiğini söylüyor.'

'Soap operalardan twin peaks'i seviyor. Laura palmer için ise 'ölecek kız değildi' diyor.

Biseksüel, katil, kadın yazarlardan catherine tramell'i seven, iyilerin dostu, fenaların düşmanı kahramanımızın tüm reklam şirketlerine ortak mesajı var:

'Beni şimdi almazsanız, sonra çok yanarsınız. Eylemlerim sürecektir.'

Akademik bilgileri

Boğaziçi Üniversitesi - Sosyoloji Bölümü (1988-...)

Rafe Vocal Academy, London, England (1990-1991)

Boğaziçi Üniversitesi - Matematik Bölümü (1986-1988)

İstanbul Üniversitesi - İşletme Fakültesi (1985-1986)

Ataköy Lisesi (1982-1985)'

Sana bi yükseliyoruz kontrolsüz şekilde ya hadi hayırlısı Teo...

Sana bi yükseliyoruz kontrolsüz şekilde ya hadi hayırlısı Teo...

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