Tom'u Bile! Dune ve Euphoria'nın Yıldızı Zendaya'nın Instagram'da Herkesi Takipten Çıkması Gözlerden Kaçmadı
Tom'u Bile! Dune ve Euphoria'nın Yıldızı Zendaya'nın Instagram'da Herkesi Takipten Çıkması Gözlerden Kaçmadı
Euphoria, Dune ve Spider-Man yapımlarıyla son yılların en popüler oyuncusu Zendaya sosyal medyada attığı her adımla dikkat çekenlerden biri. Öyle ki Instagram hesabından sevgilisi Tom Holland'ı bile takipten çıkardı. Neden mi? Detaylar içerikte!
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Amerikan sinema ve televizyon dünyasının en popüler yıldızlarından biri olan Zendaya, son yıllarda rol aldığı yapımlarla çok sevilen bir isim. Dansçılığı, modelliği, şarkıcılığı ve oyunculuğu derken eğlence dünyasında fırtına gibi esiyor desek yalan olmaz.
Tabii durum böyleyken Emmy ödüllü genç oyuncunun attığı her adım magazin konusu oluyor. Özellikle Spider-Man yıldızı Tom Holland ile aşkları gündemden hiç düşmüyor.
Zendaya'yı son günlerde gündeme getiren olaysa ünlü oyuncunun 184 milyon takipçili Instagram hesabında takip ettiği herkesi ama herkesi takipten çıkarması oldu.
Öyle ki güzel oyuncu sevgilisi Tom Holland'ı bile şu an takip etmiyor. Tabii Zendaya'nın sıra dışı bu hamlesinin nedeni oldukça merak edildi. Nedenine gelince aslında reklam kokan hareketler bunlar diyebiliriz.
Geçtiğimiz senelerde Amerikan dizi, film ve eğlence sektöründen pek çok ünlü isim yeni albüm, şarkı ya da film yapacakları zaman sosyal medyada paylaşımlarını silerek ya da herkesi takipten çıkararak etkileşim almıştı.
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Görünen o ki Zendaya'nın amacı da tam olarak bu. Oyuncu en son paylaşımında başrolünde yer aldığı Challengers filminin afişini paylaşmış ve tarih vermişti. Instagram biyografisinde son olarak rol aldığı Euphoria, Dune ve Spider-Man yapımlarının profillerini paylaşması da bu iddiayı güçlendiriyor.
Luca Guadagnino'nın yönetmenliğini yaptığı "Challengers" filmi 26 Nisan 2024'te gösterime girecek. Romantik, spor ve komedi türündeki filmin başrollerinde ise Zendaya'nın yanı sıra Josh O'Connor ve Mile Faist rol alıyor.
Zendaya'nın bir takipçisinden gelen o trajikomik yorumu da buraya bırakalım: "Tom Holland bu filmi izlerken hasta olacak"
Takipten çıkartılan Tom Holland'ın anlık vaziyet şöyle bir yerdeyse şaşırmayız:
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