Natalie Portman'ın Kapalı Çarşı Esnafı Gibi Verdiği Poza Sosyal Medyanın Goygoyseverleri Tepkisiz Kalmadı!

'2023'ün En İyi Performansı' için kamera karşısına geçen ünlüler, telefon kamerasıyla 'uğraşılmadan' çekilen fotoğraflarla aramızdan biri gibi görünmüşler. Natalie Portman'ın esnaf fotoğrafına sosyal medyadan birbirinden komik yorum yağdı!