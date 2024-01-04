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Natalie Portman'ın Kapalı Çarşı Esnafı Gibi Verdiği Poza Sosyal Medyanın Goygoyseverleri Tepkisiz Kalmadı!

Natalie Portman'ın Kapalı Çarşı Esnafı Gibi Verdiği Poza Sosyal Medyanın Goygoyseverleri Tepkisiz Kalmadı!

Goygoy
themyscira - Misafir Editör
04.01.2024 - 22:32

'2023'ün En İyi Performansı' için kamera karşısına geçen ünlüler, telefon kamerasıyla 'uğraşılmadan' çekilen fotoğraflarla aramızdan biri gibi görünmüşler. Natalie Portman'ın esnaf fotoğrafına sosyal medyadan birbirinden komik yorum yağdı!

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Bir dergi için kamera karşısına geçen Hollywood ünlüleri aramızdan biri gibi davrandılar.

Bir dergi için kamera karşısına geçen Hollywood ünlüleri aramızdan biri gibi davrandılar.

Ancak bazı fotoğraflar öyle komik görünüyordu ki sosyal medya kullanıcıları bu pası gole çevirmekten geri kalmadılar.

Ancak bazı fotoğraflar öyle komik görünüyordu ki sosyal medya kullanıcıları bu pası gole çevirmekten geri kalmadılar.

Detayları buradan bulabilirsiniz:

O komik fotoğrafların başında da Natalie Portman'ın verdiği "esnaf" pozu bulunuyordu.

O komik fotoğrafların başında da Natalie Portman'ın verdiği "esnaf" pozu bulunuyordu.

Fotoğrafa birbirinden komik onlarca yorum yapıldı:

Fotoğrafa birbirinden komik onlarca yorum yapıldı:
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Siz bu fotoğrafı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu fotoğrafı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Boris

Perde püskülüne dönmüş kadın. Ama öyle boş beleş kadın da değildir söyliyim. Harvard'lı abla, boru değil.