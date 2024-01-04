Natalie Portman'ın Kapalı Çarşı Esnafı Gibi Verdiği Poza Sosyal Medyanın Goygoyseverleri Tepkisiz Kalmadı!
Natalie Portman'ın Kapalı Çarşı Esnafı Gibi Verdiği Poza Sosyal Medyanın Goygoyseverleri Tepkisiz Kalmadı!
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Bir dergi için kamera karşısına geçen Hollywood ünlüleri aramızdan biri gibi davrandılar.
Ancak bazı fotoğraflar öyle komik görünüyordu ki sosyal medya kullanıcıları bu pası gole çevirmekten geri kalmadılar.
O komik fotoğrafların başında da Natalie Portman'ın verdiği "esnaf" pozu bulunuyordu.
Fotoğrafa birbirinden komik onlarca yorum yapıldı:
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Perde püskülüne dönmüş kadın. Ama öyle boş beleş kadın da değildir söyliyim. Harvard'lı abla, boru değil.