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"Hayatı Tespih Yapmışım" Şarkısıyla Ünlenen Ferman Toprak Gözaltına Alındı

"Hayatı Tespih Yapmışım" Şarkısıyla Ünlenen Ferman Toprak Gözaltına Alındı

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 21:41

'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ünlenen Ferman Toprak gözaltına alındı. 

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Kaynak: https://www.dokuz8haber.net/hayati-te...
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Ünlü sanatçı Ferman Toprak, Beykoz'daki dört katlı lüks villasının yenilenmesi için işçilerle 1.5 milyon TL maliyet üzerinde anlaşma sağladı.

Ünlü sanatçı Ferman Toprak, Beykoz'daki dört katlı lüks villasının yenilenmesi için işçilerle 1.5 milyon TL maliyet üzerinde anlaşma sağladı.

İddialara göre ünlü sanatçı 800 bin TL vermek isteyince tartışma çıktı ve Toprak, yanındaki emekçilere saldırdı.

İddialara göre ünlü sanatçı 800 bin TL vermek isteyince tartışma çıktı ve Toprak, yanındaki emekçilere saldırdı.

Saldırıya uğradığını belirten emekçilerden bir tanesi "Yanındakiler arabayla inip silah çekti. Toprak da silahın kabzasıyla vurdu. Hakim de savcı da benim ceza almam dedi. Saldırdı." dedi

Saldırıya uğradığını belirten emekçilerden bir tanesi "Yanındakiler arabayla inip silah çekti. Toprak da silahın kabzasıyla vurdu. Hakim de savcı da benim ceza almam dedi. Saldırdı." dedi

Show TV'nin haberine göre saldırıya uğrayan emekçiler durumu polise bildirdi ve şikayetçi oldu. Olay yerine gelen ekipler ise Ferman Toprak'ı gözaltına aldı.

Show TV'nin haberine göre saldırıya uğrayan emekçiler durumu polise bildirdi ve şikayetçi oldu. Olay yerine gelen ekipler ise Ferman Toprak'ı gözaltına aldı.

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