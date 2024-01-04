Kendisinden 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Barışan Mehmet Ali Erbil'den İlk Açıklama Geldi: "Barışmayı Ben İstedim"
Kendisinden 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Barışan Mehmet Ali Erbil'den İlk Açıklama Geldi: "Barışmayı Ben İstedim"
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/ayrildigi...
Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil , en son kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlilik teklifi etmişti. Daha sonra düğün hazırlıkları yapan çiftten ayrılık haberi almıştık. Sonra ortalık iyice karışmıştı. Çiftten yeniden barışma pozu ve açıklaması geldi...
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu sıralar kariyerinden çok bir ayrıl bir barış yaşadığı ilişkisiyle gündeme geliyor.
Biliyorsunuz ki ünlü şovmen kendisinden 40 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile ilişki yaşıyordu.
Hatta Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi etmiş ve çift kısa süre içerisinde nişanlanmıştı.
Biz çifti düğün hazırlığı yapıyor zannederken ünlü çiftten bir anda ayrılık açıklaması gelmişti.
Öyle sıradan bir ayrılık da yaşamamışlardı hatta. Birbirleri hakkında bomba gibi açıklamalar ile bitmişti bu ilişki.
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"Bu ilişki bir daha olmaz" derken Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinden dün akşam barışma pozu geldi!
Snob Magazin'in haberine göre Mehmet Ali Erbil sevgilisinin yokluğuna daha fazla dayanamadı ve Ceylan'ı arayarak barışmak istediğini söyledi.
Gülseren Ceylan ise eski sevgilisinin teklifini geri çeviremedi ve çift Yeniköy'de buluşup yemek yediler. Erbil, Ceylan ile barışmaları hakkında "Gülseren'i ben aradım tekrar bu ilişkiyi gözden geçirelim, hatalarımızı telafi edelim teklifinde bulundum." açıklamalarını yaptı.
Erbil ilişkisi hakkında son olarak "Şu an barıştık ama Gülseren'nin de birkaç şartı varmış. Henüz şartlarını söylemedi ama şimdilik her şey yolunda" dedi.
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