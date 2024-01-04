Kendisinden 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Barışan Mehmet Ali Erbil'den İlk Açıklama Geldi: "Barışmayı Ben İstedim"

Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil , en son kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlilik teklifi etmişti. Daha sonra düğün hazırlıkları yapan çiftten ayrılık haberi almıştık. Sonra ortalık iyice karışmıştı. Çiftten yeniden barışma pozu ve açıklaması geldi...