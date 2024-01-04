1. 'Volkan' Savaşı'yla Başlayan Arkadaşlıklarını Geliştiren Cansu Dere ve Melis Sezen Bir Araya Geldi!

Melis Sezen ve Cansu Dere'nin nerede ve nasıl tanıştıklarını hepimiz biliyoruz. Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin eşini elinden alan Melis Sezen ile dizide büyük bir düşmanlıkları vardı. Yıllar sonra bir araya gelen ikili 1. Volkan Savaşı'nın sona erdiğini herkese göstermiş oldu!