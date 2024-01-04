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1. 'Volkan' Savaşı'yla Başlayan Arkadaşlıklarını Geliştiren Cansu Dere ve Melis Sezen Bir Araya Geldi!

1. 'Volkan' Savaşı'yla Başlayan Arkadaşlıklarını Geliştiren Cansu Dere ve Melis Sezen Bir Araya Geldi!

Cansu Dere
themyscira - Misafir Editör
04.01.2024 - 19:34

Melis Sezen ve Cansu Dere'nin nerede ve nasıl tanıştıklarını hepimiz biliyoruz. Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin eşini elinden alan Melis Sezen ile dizide büyük bir düşmanlıkları vardı. Yıllar sonra bir araya gelen ikili 1. Volkan Savaşı'nın sona erdiğini herkese göstermiş oldu!

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Cansu Dere ve Melis Sezen ikilisi 2020 yılında başlayan Sadakatsiz serüveniyle arkadaşlıklarına başladı.

Cansu Dere ve Melis Sezen ikilisi 2020 yılında başlayan Sadakatsiz serüveniyle arkadaşlıklarına başladı.

Dizide birbirlerine azılı düşman oldukları için sanki normalde de anlaşamıyorlar diye düşünebilirsiniz.

Dizide birbirlerine azılı düşman oldukları için sanki normalde de anlaşamıyorlar diye düşünebilirsiniz.

Ama aslında hiç öyle değil. Çünkü gerçekten iyi bir dostlukları var.

Ama aslında hiç öyle değil. Çünkü gerçekten iyi bir dostlukları var.

Birlikte tatil yapacak kadar da iyi anlaşıyorlar.

Birlikte tatil yapacak kadar da iyi anlaşıyorlar.

Hatta Cansu Dere'nin Melis Sezen ile paylaştığı fotoğrafa Seren Serengil tepki göstermiş ve “Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası” ifadelerini kullanmıştı hatırlarsanız.

Hatta Cansu Dere'nin Melis Sezen ile paylaştığı fotoğrafa Seren Serengil tepki göstermiş ve “Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası” ifadelerini kullanmıştı hatırlarsanız.
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Bir süredir bir arada görmediğimiz ikili yeniden buluştu!

Bir süredir bir arada görmediğimiz ikili yeniden buluştu!

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Umarız iyidir Seren Serengil 😅

Umarız iyidir Seren Serengil 😅
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